Centrar la CDP en el AI Data Cloud ofrece varias ventajas críticas para las empresas de servicios financieros.

Permite a los profesionales del marketing utilizar los datos de forma ética y con una gobernanza estricta. Muchos productos financieros están sujetos a regulaciones adicionales sobre cómo los datos de “clase protegida”, como la edad y el género, pueden y no pueden utilizarse en el marketing. Una CDP componible permite aprovechar fácilmente el poder de la gobernanza integrada en Snowflake para gestionar el uso de todos los datos; por lo tanto, permite a los profesionales del marketing actuar libremente, ya que saben que los datos a los que tienen acceso están permitidos por su empresa.

Snowflake Horizon proporciona un marco integrado para la seguridad, el cumplimiento y la gestión de la privacidad de todos los datos almacenados en Snowflake, para casos de uso como la activación de campañas de marketing a través de Hightouch.

Una CDP componible no requiere almacenamiento de datos; cuando las marcas crean audiencias, analizan pruebas divididas, organizan recorridos y mucho más, todos esos datos y análisis se pueden producir en el AI Data Cloud gobernado.

Las CDP componibles permiten optimizar los procesos de gobernanza que gestionan los flujos de trabajo de los profesionales del marketing. Estos pueden incluir la herencia de controles de acceso a datos globales para diferentes grupos de usuarios, reglas para los tipos de datos que se pueden enviar a diferentes destinos de marketing y operativos, y filtros de uso de datos basados en características como la información de identificación personal (personally identifiable information, PII) de clase protegida y el estado del consentimiento de cada usuario a los mensajes de marketing.

Trae tu propio esquema. Las instituciones financieras establecidas cuentan con un sólido conjunto de datos con su propio esquema o capa semántica. Por ejemplo, los datos pueden variar entre tipos de productos, como líneas de crédito personales y cuentas de inversión, o en función de las relaciones de los clientes con un asesor personal o con la banca en línea. Si bien las herramientas de software como servicio (software as a service, SaaS) que no están integradas con el AI Data Cloud suelen tener modelos de datos rígidos que solo funcionan en modelos de datos simples de “usuarios” y “eventos”, una CDP componible puede utilizar los datos tal como los hayas organizado en Snowflake, lo que te permite actuar rápidamente en todas las líneas de productos y entidades únicas de tu empresa.

Usa todos tus datos. Las instituciones financieras recopilan y gestionan datos en muchos sistemas de procesamiento transaccional, CRM, data marts y mucho más. Es posible que algunas grandes instituciones adquieran herramientas de SaaS redundantes o varias CDP que funcionen en silos de datos relevantes para cada división. Por el contrario, el AI Data Cloud podía centralizar todos los datos de servicios financieros en las regiones admitidas. En lugar de trabajar con un silo de datos, los profesionales del marketing pueden utilizar una CDP componible para crear audiencias y analizar los resultados directamente desde su fuente de verdad en el AI Data Cloud.

Aprovecha el aprendizaje automático (machine learning, ML) nativo y la IA. Los equipos de datos de las empresas de servicios financieros suelen crear internamente modelos sólidos de ML e IA, lo que está teniendo aún más impacto con la rápida adopción de la Snowflake Cortex AI. Los profesionales del marketing pueden utilizar una CDP componible para convertir los resultados de los modelos en acciones, creando así audiencias para las campañas en función de los comportamientos previstos de los clientes, las propensiones y mucho más. Las CDP componibles pueden incorporar funciones propias de la IA, como la toma de decisiones basadas en IA nativa de Snowflake de Hightouch, que funciona en el AI Data Cloud sin copiar ningún dato. Esto permite a los profesionales del marketing definir objetivos, establecer barreras estratégicas y aprovechar la IA para optimizar y personalizar automáticamente las campañas para cada cliente, todo ello mientras experimentan y optimizan continuamente a lo largo del tiempo para maximizar el impacto.

Pruebas concretas: empresas de servicios financieros que obtienen resultados con una CDP componible

Chime

Quiénes son: Chime es una empresa de tecnología financiera fundada sobre la premisa de que los servicios bancarios básicos deben ser útiles, fáciles y gratuitos. Fundada en 2012, Chime presta servicio al 80 % de los estadounidenses que viven al día y ofrece una experiencia de producto diseñada para ayudar a sus miembros a llegar a su siguiente día de cobro o reconstruir su crédito sin cargos mensuales por servicio, comisiones por descubierto o requisitos de saldo mínimo.

A quién se dirigen: consumidores individuales en el mercado de banca en línea, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y mucho más.

Para qué utilizan una CDP componible: para desarrollar audiencias en el AI Data Cloud a fin de que se sincronicen automáticamente con plataformas de medios de pago tanto para la refocalización como para la supresión.

Resultados: Chime mejoró las tasas de coincidencia en marketing de resultados en un 20 %, y los profesionales del marketing pueden crear e implementar una nueva campaña en todos los canales de medios de comunicación de pago en 20 minutos (desde agosto de 2023).

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Ramp

Quiénes son: Ramp es la primera y única plataforma de automatización financiera y tarjeta corporativa diseñada para ayudar a las empresas a gastar menos tiempo y dinero. Con más de mil integraciones con productos financieros como NetSuite y QuickBooks, Ramp facilita la emisión de tarjetas de cargo corporativas, el pago de facturas, la automatización de procesos contables y el seguimiento de gastos.

A quién se dirigen: equipos contables de otras empresas.

Para qué utilizan una CDP componible: para potenciar el marketing basado en datos con pruebas A/B en correos electrónicos salientes automatizados y campañas de medios de pago. Ramp también mantiene los datos alineados entre los equipos mediante una CDP componible para activar notificaciones de Slack para eventos clave y actualizar registros en Salesforce y HubSpot.

Resultados: la migración al AI Data Cloud redujo los costes de la plataforma de datos de Ramp en un 20 % y aumentó la velocidad de transformación de datos en un 33 %. La personalización basada en una CDP componible es ahora responsable del 25 % del flujo de ventas de Ramp (desde diciembre de 2022).

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Potencia tu marketing con el AI Data Cloud

En última instancia, una CDP componible permite a los profesionales del marketing acceder de forma autónoma a todos los datos de su empresa en Snowflake. Pueden actuar con confianza porque están trabajando en datos procedentes de fuentes de verdad fiables que su empresa filtra y gobierna automáticamente. Pueden lograr mejores resultados porque tienen acceso a datos completos y pueden aprovechar al máximo la IA y el ML para optimizar sus campañas.

Para obtener más información, consulta el AI Data Cloud para servicios financieros o prueba nuestra quickstart: Orquestación de marketing e inteligencia de campañas con Hightouch y Snowflake.