La tua organizzazione di servizi finanziari è pronta a sfruttare l’AI generativa?

Il settore dei servizi finanziari, essendo basato sui dati, è stato tra i primi ad avvalersi delle tecnologie AI. In un recente sondaggio del settore, il 46% degli intervistati ha dichiarato che l’intelligenza artificiale ha migliorato la customer experience, il 35% che ha creato efficienze operative e il 20% che ha ridotto il TCO. Ora l’AI generativa (Gen AI) ne ha ingigantito l’importanza e le organizzazioni hanno iniziato a investire copiosamente in questa tecnologia. IDC stima che la spesa globale per la Gen AI crescerà da 16 miliardi di dollari nel 2023 a 143 miliardi nel 2027, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 73,8%. Il settore dei servizi finanziari sarà probabilmente ai primi posti nell’adozione di questa tecnologia, con una spesa prevista di 24,6 miliardi di dollari nel 2027, pari al 17,2% del mercato totale della Gen AI.

Benché le possibilità della Gen AI e dei large language model (LLM) siano illimitate, i dirigenti del settore finanziario devono essere consci dei molteplici rischi e sfide relative ai dati che si presentano quando si implementa l’intelligenza artificiale per generare contenuti originali. L’accesso a fonti di dati di alta qualità, robusti controlli di governance e solide misure di sicurezza sono assolutamente indispensabili. Secondo IDC, “alla fine, la Gen AI vedrà un’ampia adozione solo se i dati, i modelli e le applicazioni che li utilizzano godono della fiducia degli utenti finali e dei clienti”.

Ecco come una solida strategia dati può aiutare la tua organizzazione di servizi finanziari a superare le barriere e gli ostacoli per ottenere un vantaggio competitivo con la Gen AI.