CDP composables dans les services financiers : doper les performances du marketing et réduire les risques liés à la conformité

Centrer la plateforme CDP sur l’AI Data Cloud offre plusieurs avantages stratégiques pour les entreprises de services financiers.

Permettre aux spécialistes du marketing d’utiliser les données de manière éthique et avec une gouvernance stricte. De nombreux produits financiers sont soumis à des réglementations supplémentaires sur la façon dont les données de « catégorie protégée », comme l’âge et le sexe, peuvent et ne peuvent pas être utilisées dans le marketing. Une CDP composable permet d’exploiter facilement la puissance de la gouvernance intégrée dans Snowflake pour gérer la façon dont toutes les données peuvent être utilisées. Les spécialistes du marketing peuvent ainsi agir librement, car ils savent que les données auxquelles ils ont accès sont autorisées par leur entreprise.

Snowflake Horizon fournit un framework intégré pour la gestion de la sécurité, de la conformité et de la confidentialité des données pour toutes les données stockées dans Snowflake, pour les cas d’usage tels que l’activation de campagnes marketing via Hightouch.

Une CDP composable ne nécessite aucun stockage de données ; lorsque les marques créent des audiences, analysent des split tests, orchestrent des parcours et plus encore, toutes ces données et analyses peuvent se produire dans l’AI Data Cloud gouverné.

Les CDP composables prennent en charge la rationalisation des processus de gouvernance qui gèrent les flux de travail des spécialistes du marketing. Il peut s’agir d’hériter de contrôles d’accès aux données globaux pour différents groupes d’utilisateurs, de règles pour quels types de données peuvent être envoyées vers différentes destinations marketing et opérationnelles, et de filtres d’utilisation des données basés sur des caractéristiques telles que les PII de classe protégée et le statut du consentement de chaque utilisateur aux messages marketing.

Apporter votre propre schéma. Les institutions financières établies disposent d’un solide jeu de données existant avec leur propre schéma ou couche sémantique. Par exemple, les données peuvent varier selon le type de produit, comme les lignes de crédit personnel et les comptes d’investissement, ou en fonction de la relation du client avec un conseiller personnel ou une banque en ligne. Alors que les outils SaaS qui ne sont pas intégrés à l’AI Data Cloud ont souvent des modèles de données rigides qui ne fonctionnent que dans des modèles de données simples « utilisateur » et « événement », une CDP composable peut utiliser les données de la manière dont vous les avez déjà organisées dans Snowflake, ce qui vous permet d’agir rapidement à travers les gammes de produits et les entités uniques de votre entreprise.

Exploiter toutes vos données. Les institutions financières collectent et gèrent des données dans de nombreux systèmes de traitement transactionnel, CRM, data marts et plus encore. Certains grands établissements peuvent acheter des outils SaaS redondants ou plusieurs CDP fonctionnant sur le silo de données pertinent pour chaque division. En revanche, l’AI Data Cloud pourrait centraliser toutes les données des services financiers dans les régions prises en charge. Plutôt que de travailler avec un silo de données, les spécialistes du marketing peuvent utiliser une CDP composable pour créer des audiences et analyser les résultats directement à partir de leur source de vérité dans l’AI Data Cloud.

Exploiter le machine learning (ML) natif et l’intelligence artificielle (IA). Les équipes data des sociétés de services financiers développent souvent des modèles de ML et d’IA robustes en interne, ce qui devient encore plus efficace avec l’adoption rapide de Snowflake Cortex AI. Les spécialistes du marketing peuvent utiliser une CDP composable pour traduire les résultats du modèle en action, en créant des audiences pour les campagnes en fonction des comportements prédits des clients, des tendances et plus encore. Les CDP composables peuvent apporter leurs propres fonctionnalités pour l’IA, telles que l’AI Decisioning, native de Snowflake, de Hightouch, qui fonctionne dans l’AI Data Cloud sans copier de données. Cela permet aux spécialistes du marketing de définir des objectifs, de définir des garde-fous stratégiques et d’exploiter l’IA pour optimiser et personnaliser automatiquement les campagnes pour chaque client, le tout en expérimentant et en optimisant continuellement au fil du temps pour optimiser l’impact.

Preuves : les entreprises de services financiers obtiennent des résultats avec une CDP composable

Chime

Qui est-elle : Chime est une société de technologie financière fondée sur le principe que les services bancaires de base devraient être utiles, faciles et gratuits. Fondée en 2012, Chime sert les 80 % d’Américains qui vivent de paie en paie et offre une expérience produit conçue pour aider leurs membres à tenir jusqu’à leur prochain jour de paie ou à reconstruire leur crédit sans frais de service mensuels, frais de découvert ou exigences de solde minimum.

Cible : les consommateurs individuels sur le marché des services bancaires en ligne, des cartes de crédit, des comptes d’épargne et plus encore.

Ce que Chime fait avec une CDP composable : créer des audiences dans l’AI Data Cloud pour synchroniser automatiquement avec des plateformes multimédia payantes à des fins de reciblage et de suppression.

Résultat : Chime a amélioré les taux de correspondance du performance marketing de 20 %, et les spécialistes du marketing peuvent créer et déployer une nouvelle campagne sur tous les canaux médiatiques payants en 20 minutes (dès août 2023).

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Ramp

Qui est-elle : Ramp est la première et la seule plateforme d’automatisation financière et de cartes d’entreprise conçue pour aider les entreprises à dépenser moins de temps et d’argent. Grâce à ses plus de 1 000 intégrations à des produits financiers tels que NetSuite et QuickBooks, Ramp facilite l’émission de cartes de crédit d’entreprise, le paiement de factures, l’automatisation des processus comptables et le suivi des dépenses.

Cible : les équipes comptables d’autres entreprises.

Ce que Chime fait avec une CDP composable : alimenter le marketing basé sur les données avec des tests A/B dans les e-mails sortants automatisés et les campagnes média payantes. Ramp permet également d’aligner les données entre les équipes en utilisant une CDP composable pour déclencher des notifications Slack pour les événements clés et pour mettre à jour les enregistrements dans Salesforce et HubSpot.

Résultat : la migration vers l’AI Data Cloud a réduit les coûts de la plateforme data de Ramp de 20 % et augmenté la vitesse de transformation des données de 33 % ; la personnalisation apportée par une CDP composable est désormais responsable de 25 % du pipeline de ventes de Ramp (en décembre 2022).

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Optimisez votre marketing avec l’AI Data Cloud

En fin de compte, une CDP composable offre aux spécialistes du marketing un accès en libre-service à toutes les données de leur entreprise dans Snowflake. Ils peuvent agir en toute confiance, car ils travaillent sur des données d’une source de vérité fiable, qui sont automatiquement filtrées et gouvernées par leur entreprise. Ils peuvent obtenir de meilleurs résultats parce qu’ils ont accès à des données complètes et peuvent exploiter pleinement l’IA et le ML pour optimiser leurs campagnes.

Pour en savoir plus, consultez notre page sur l’AI Data Cloud de Snowflake pour les services financiers ou essayez notre guide Quickstart : orchestration marketing et Campaign Intelligence avec Hightouch et Snowflake.