Affrontare la volatilità climatica con le soluzioni di resilienza di AlphaGeo per i servizi finanziari

Perché il rischio climatico è più importante che mai
Il rischio climatico sta diventando un rischio finanziario chiave, con ripercussioni sui settori bancario e assicurativo, sui proprietari di patrimoni e gli asset manager a livello globale. La recente Ecosperity Week 2025 a Singapore ha sottolineato questa urgenza, evidenziando come gli eventi legati al clima non siano più eventi da cigno nero, ma piuttosto fattori sistemici che richiedono risposte finanziarie immediate e strategiche. Le banche affrontano rischi crescenti di credito e default a causa dell’impatto del cambiamento climatico su settori chiave come l’agricoltura, l’energia e il settore immobiliare, sia per quanto riguarda i rischi fisici (inondazioni, siccità, eventi meteorologici estremi) che quelli di transizione (cambiamenti politici, cambiamenti tecnologici). Le assicurazioni stanno affrontando perdite catastrofiche senza precedenti, il che costringe a una fondamentale ricalibratura dei modelli di rischio e delle strategie di sottoscrizione. Proprietari e gestori di patrimoni subiscono crescenti pressioni per inserire accuratamente nei loro portafogli i rischi climatici e gestire crescenti controlli normativi, mitigando al contempo i rischi di greenwashing.
Un ostacolo significativo per affrontare efficacemente queste sfide è stato il "data gap". Gli istituti finanziari spesso devono confrontarsi con dati sul rischio climatico frammentati, incoerenti e inaccessibili. Questo rallenta lo sviluppo di solidi modelli di rischio, aumenta i costi di conformità e ostacola l’integrazione delle considerazioni climatiche nei principali processi finanziari, come la valutazione, il prestito e la sottoscrizione.
L’ecosistema Snowflake, insieme a partner come AlphaGeo, è fondamentale per colmare questo gap e promuovere un investimento resiliente data-driven.
AlphaGeo x Snowflake: analisi all’avanguardia dell’impatto finanziario sul clima
Per gestire qualsiasi potenziale rischio climatico fisico è necessario un rapido adattamento. Per poter prendere decisioni di calibrazione, gli istituti finanziari devono incorporare diversi flussi di dati provenienti da modelli climatici, trend di mercato e informazioni interne a livello di asset. L’AI Data Cloud Snowflake per i servizi finanziari collabora con oltre 120 provider di dati globali relativi a rischi fisici, naturali e di transizione per fornire una piattaforma unificata che accelera lo sviluppo del modello dati ESG, supporta la collaborazione rapida e fornisce soluzioni analitiche all’avanguardia come AlphaGeo. Creato in modo nativo su Snowflake e distribuito tramite AWS, AlphaGeo fornisce a banche, compagnie assicurative e gestori patrimoniali un approccio rivoluzionario alla quantificazione, all’adattamento e all’azione sul rischio climatico.
I modelli finanziari tradizionali mancano della granularità e del dinamismo necessari per riflettere correttamente le specificità locali e la natura in evoluzione dei rischi climatici. Come valutare l’aumento dei costi assicurativi per un immobile situato in una zona ad alto rischio di inondazione o la potenziale diminuzione del valore patrimoniale dovuta alla maggiore frequenza degli incendi?
AlphaGeo affronta questa sfida con il suo Climate Risk and Resilience Index e la sua suite Financial Impact Analytics proprietari. Questi strumenti consentono agli istituti finanziari di:
- Quantificare il rischio climatico: AlphaGeo fornisce una valutazione precisa a livello di posizione dei rischi climatici fisici, tra cui inondazioni, ondate di calore, siccità, incendi, uragani e innalzamento del livello del mare, per molteplici scenari futuri fino al 2100. Una banca, ad esempio, può individuare le variazioni del rischio di inondazione nel suo portafoglio mutui a livello di quartiere o area geografica.
- Considerare la resilienza locale: Il livello di adattamento globale migliora l’accuratezza incorporando infrastrutture di resilienza del mondo reale, come barriere marine, sistemi di drenaggio e reti di risposta agli incendi, creando una visione realistica dell’esposizione effettiva. Questo trasforma le mappe dei pericoli generiche in intelligence sul rischio investment-grade.
- Incorporare il clima nei modelli finanziari: La suite Financial Impact di AlphaGeo si integra direttamente con i modelli di cash flow e valutazione. Tiene conto delle OpEx specifiche per la tua località (ad esempio, l’aumento dei costi assicurativi e delle utenze) e delle CapEx (ad esempio, gli investimenti di ammodernamento) e ricalibra i tassi di sconto per riflettere l’incertezza climatica.
- Simulare l’impatto finanziario dell’adattamento: Gli enti possono inserire i periodi di detenzione degli asset, le strategie patrimoniali e le ipotesi di costo. AlphaGeo genera quindi valori attuali netti rivisti, aiutando gli investitori a pesare il ROI dell’adattamento climatico, dagli adeguamenti immobiliari al ribilanciamento del portafoglio.
- Integrare nei principali sistemi decisionali: I risultati sono direttamente collegati ai sistemi di sottoscrizione, investimento e credito. Le assicurazioni possono aggiustare i premi nelle zone sensibili al clima, i gestori patrimoniali possono adattare i modelli di allocazione, le banche possono decidere a quale prezzo concedere i prestiti concedere in base alla transizione e al rischio fisico, il tutto grazie alla piattaforma dati scalabile e sicura Snowflake.
Impatto nel mondo reale
Le testimonianze di importanti istituti finanziari dimostrano il valore tangibile della collaborazione tra AlphaGeo e Snowflake:
- Un fondo sovrano del Golfo ha utilizzato AlphaGeo per mappare l’esposizione al rischio climatico a medio termine dei suoi asset infrastrutturali globali, influenzandone le strategie di mitigazione del rischio e di adattamento.
- Oaktree Capital ha sfruttato la piattaforma per quantificare il rischio climatico in tutto il suo complesso portafoglio di azioni immobiliari, prestiti privati e titoli negoziati, consentendo decisioni di investimento migliori e informate.
- Zurich Insurance Group (ZIG) ha integrato AlphaGeo per ottimizzare il suo portafoglio immobiliare globale identificando le regioni con maggiori prospettive di crescita in base al rischio climatico, alla resilienza e all’impatto finanziario.
Zurich Insurance Group e l’intelligence climatica
In qualità di assicuratore globale con un portafoglio immobiliare multimiliardario, Zurich Insurance Group ha dovuto affrontare una sfida critica: come inserire il rischio climatico nelle sue strategie di investimento senza compromettere gli obiettivi di rendimento a lungo termine.
Lavorando con AlphaGeo e Snowflake, Zurich ha compiuto un passo coraggioso: integrare l’analisi del rischio fisico direttamente nel suo modello di investimento immobiliare. Ecco come ha fatto:
1. Mappatura del rischio climatico: AlphaGeo ha fornito punteggi di esposizione al clima specifici per la posizione e per diversi scenari climatici (ad esempio, RCP 4.5 e 8.5), identificando i punti critici per l’esposizione a inondazioni, calore e temporali.
2. Profilazione della resilienza: Utilizzando il livello di adattamento, Zurich è stata in grado di capire quali regioni erano meglio protette e non solo quali aree erano a rischio, ma quali aree gestivano il rischio in modo efficace.
3. Integrazione finanziaria: Zurich ha quindi utilizzato la Financial Impact Analytics di AlphaGeo per adeguare le previsioni CapEx (per gli adeguamenti o i premi assicurativi) e modificare i rendimenti attesi. Il risultato è un modello dinamico che tiene conto sia del rischio che della resilienza per ottimizzare le prestazioni a lungo termine.
Come spiega Andrew Angeli, Global Head of Real Estate Research and Strategy di Zurich Insurance Group: “La crescente frequenza e gravità degli eventi meteorologici estremi sta costringendo gli investitori immobiliari a pensare diversamente. L’intelligence sul clima iperlocale di AlphaGeo, fornita tramite Snowflake, consente di prendere decisioni di investimento più informate. Non si tratta solo di evitare il rischio, ma anche di identificare le opportunità.”
Perché è importante
L’esempio di Zurich mostra cosa è possibile fare quando le assicurazioni vanno oltre la compliance e utilizzano i dati climatici come risorsa strategica.
- Portafoglio ottimizzato basato sulla resilienza, non solo sul rendimento
- Segnalazioni migliorate per autorità di regolamentazione, investitori e agenzie di rating
- Decisioni più rapide con analisi accurate e specifiche per la posizione geografica, fornite istantaneamente tramite Snowflake
Creare portafogli climate-proof: il momento di agire è ora
Il rischio climatico non è più una minaccia futura per molte aziende, ma è una realtà finanziaria attuale che richiede un’attenzione immediata. Per le banche che cercano di comprendere e mitigare i rischi di credito legati al clima, le assicurazioni che devono rivalutare la propria esposizione in un ambiente volatile e i gestori patrimoniali che cercano di creare portafogli a prova di clima, la potenza combinata di Snowflake, AlphaGeo e AWS offre un percorso comprovato. Sfruttando dati unificati, analisi avanzate e piattaforme collaborative, il settore finanziario può superare le sfide del cambiamento climatico.
Che si tratti di creare solidi layer MDM ESG, accelerare la modellazione del rischio di transizione o simulare rischi fisici a livello granulare, oggi sono disponibili le soluzioni per garantire la resilienza climatica a voi e ai vostri clienti.
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