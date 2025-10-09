Affrontare la volatilità climatica con le soluzioni di resilienza di AlphaGeo per i servizi finanziari

Perché il rischio climatico è più importante che mai

Il rischio climatico sta diventando un rischio finanziario chiave, con ripercussioni sui settori bancario e assicurativo, sui proprietari di patrimoni e gli asset manager a livello globale. La recente Ecosperity Week 2025 a Singapore ha sottolineato questa urgenza, evidenziando come gli eventi legati al clima non siano più eventi da cigno nero, ma piuttosto fattori sistemici che richiedono risposte finanziarie immediate e strategiche. Le banche affrontano rischi crescenti di credito e default a causa dell’impatto del cambiamento climatico su settori chiave come l’agricoltura, l’energia e il settore immobiliare, sia per quanto riguarda i rischi fisici (inondazioni, siccità, eventi meteorologici estremi) che quelli di transizione (cambiamenti politici, cambiamenti tecnologici). Le assicurazioni stanno affrontando perdite catastrofiche senza precedenti, il che costringe a una fondamentale ricalibratura dei modelli di rischio e delle strategie di sottoscrizione. Proprietari e gestori di patrimoni subiscono crescenti pressioni per inserire accuratamente nei loro portafogli i rischi climatici e gestire crescenti controlli normativi, mitigando al contempo i rischi di greenwashing.

Un ostacolo significativo per affrontare efficacemente queste sfide è stato il "data gap". Gli istituti finanziari spesso devono confrontarsi con dati sul rischio climatico frammentati, incoerenti e inaccessibili. Questo rallenta lo sviluppo di solidi modelli di rischio, aumenta i costi di conformità e ostacola l’integrazione delle considerazioni climatiche nei principali processi finanziari, come la valutazione, il prestito e la sottoscrizione.

L’ecosistema Snowflake, insieme a partner come AlphaGeo, è fondamentale per colmare questo gap e promuovere un investimento resiliente data-driven.

AlphaGeo x Snowflake: analisi all’avanguardia dell’impatto finanziario sul clima

Per gestire qualsiasi potenziale rischio climatico fisico è necessario un rapido adattamento. Per poter prendere decisioni di calibrazione, gli istituti finanziari devono incorporare diversi flussi di dati provenienti da modelli climatici, trend di mercato e informazioni interne a livello di asset. L’AI Data Cloud Snowflake per i servizi finanziari collabora con oltre 120 provider di dati globali relativi a rischi fisici, naturali e di transizione per fornire una piattaforma unificata che accelera lo sviluppo del modello dati ESG, supporta la collaborazione rapida e fornisce soluzioni analitiche all’avanguardia come AlphaGeo. Creato in modo nativo su Snowflake e distribuito tramite AWS, AlphaGeo fornisce a banche, compagnie assicurative e gestori patrimoniali un approccio rivoluzionario alla quantificazione, all’adattamento e all’azione sul rischio climatico.