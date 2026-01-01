Los usuarios también pueden automatizar fácilmente la clasificación, el etiquetado y el enmascaramiento de datos confidenciales en cualquier esquema con Sensitive Data Auto-Classification (próximamente en vista previa pública) a través de clasificadores listos para usar o clasificadores personalizados creados con SQL.

Los datos confidenciales pueden tener un valor enorme, pero a menudo quedan bloqueados debido a los requisitos de privacidad. ¿Y si pudieras hacer que más personas colaboraran con los datos, ampliando así la amplitud y profundidad de los datos confidenciales que se pueden analizar? Snowflake lo hace posible con políticas de privacidad diferenciales (de disponibilidad general), que reducen el riesgo de identificación o reestructura de datos confidenciales, y la generación de datos sintéticos (en vista previa pública), que utiliza datos de producción originales para crear una réplica cercana para las pruebas y el análisis.

El nuevo aspecto del historial de acceso para toda la organización (próximamente en vista previa pública) proporciona a los administradores y los responsables de la gobernanza de los datos que comparten datos confidenciales entre cuentas de la misma organización un registro centralizado de quién accedió a qué datos confidenciales, lo que simplifica la generación de informes de auditoría y proporciona la visibilidad detallada necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos. Los administradores de datos también pueden configurar Request for Access (en vista previa privada) estableciendo una nueva propiedad de visibilidad en los objetos junto con los datos de contacto para poder contactar fácilmente con la persona adecuada y conceder el acceso.

Simplifica la ingeniería y gobernanza de datos en un data lakehouse abierto

Desde la ingesta y la integración hasta la transformación y la seguridad, el proceso de gestión de un data lake puede ser abrumador y costoso. Para las organizaciones con arquitecturas de data lakehouse, Snowflake ha desarrollado funciones que simplifican la experiencia de crear flujos y proteger data lakehouses con Apache Iceberg™, el formato de tabla de código abierto líder.

Simplifica los flujos “bronze” y “silver” Apache Iceberg

Estamos facilitando aún más el uso de Iceberg Tables con Snowflake en cada fase.

Para la ingesta de datos, puedes utilizar Snowpipe Streaming para cargar los datos de transmisión en las Iceberg Tables de forma rentable con un SDK (de disponibilidad general) o un conector Kafka basado en push (en vista previa pública). Para los casos de uso por lotes y microlotes que añaden Iceberg Tables a data lakes existentes, vamos a introducir nuevos modos de carga para COPY y Snowpipe (de disponibilidad general) que añaden archivos de Apache Parquet a las tablas de Iceberg tal cual sin reescribir los archivos. Anteriormente conocido como Parquet Direct durante la fase de vista previa privada, este nuevo parámetro para COPY y Snowpipe ayuda a mejorar el rendimiento de los data lakes heredados, al tiempo que reduce los costes de conmutación. Delta Lake Direct de Snowflake (en vista previa pública) permite acceder a las tablas de Delta Lake como Iceberg Tables para las capas “bronze” y “silver” sin todos los requisitos de Universal Format (UniForm). La compatibilidad con la actualización automática y la generación de metadatos de Iceberg Tables llegará pronto a Delta Lake Direct.

Si bien existen otras herramientas en el ecosistema de Iceberg que respaldan los flujos de captura de cambios en los datos (CDC), conllevan complejidad de orquestación para satisfacer los requisitos de actualización. Dynamic Apache Iceberg Tables de Snowflake (disponible de forma general esta semana) simplifica sustancialmente los flujos de los CDC para Iceberg con un enfoque declarativo: escribe la consulta del resultado deseado, especifica un retraso y deja que Snowflake se ocupe del resto. Pronto en vista previa privada, puedes utilizar Iceberg Tables de catálogos externos como fuente de Dynamic Iceberg Tables. Aunque Snowpark Python admite la lectura y escritura en Iceberg Tables, ahora también puedes crear Iceberg Tables con Snowpark Python (de disponibilidad general). Por último, puedes clonar Iceberg Tables (en vista previa pública) sin duplicar el almacenamiento, lo que te permite experimentar con Iceberg Tables de forma segura y rentable durante las pruebas y el desarrollo.

La integración de tablas de Snowflake e Iceberg en tu data lakehouse se simplifica con un sinfín de herramientas, incluida la compatibilidad para escribir en Microsoft Fabric OneLake (en vista previa pública) como ubicación de almacenamiento. Utiliza esta guía paso a paso para ver cómo los clientes conjuntos ahora pueden utilizar ambas plataformas en una sola copia de los datos, lo que puede ayudar a reducir los costes de almacenamiento y flujo. Snowflake también permite a los usuarios consultar fácilmente Iceberg Tables de cualquier catálogo Iceberg REST (de disponibilidad general) o cualquier Iceberg Table gestionada externamente que utilice la fusión en lectura (en vista previa privada). Para ayudarte a tener la seguridad de que consultas las versiones más recientes de tus tablas, puedes añadir una configuración de actualización automática (pronto disponible a nivel general) a las definiciones de integración de las tablas y el catálogo Iceberg en SQL.

Colabora de forma fácil y segura con Snowflake Open Catalog, un servicio gestionado de Snowflake para Apache Polaris

En julio de 2024, Snowflake creó un catálogo de Apache Iceberg con código abierto, ahora conocido como Apache Polaris™ (en incubadora), que permite la interoperabilidad entre muchos motores en una sola copia de los datos, sin copias de datos ni movimientos superfluos. Snowflake Open Catalog, un servicio totalmente gestionado para Apache Polaris, ahora está disponible de forma general. Ofrece a los usuarios todas las ventajas de Polaris —independencia de los proveedores, flexibilidad de los motores y seguridad entre motores—, así como la fiabilidad, seguridad, escalabilidad y asistencia que facilitan el inicio y la seguridad de uso. Ahora, los equipos de tu organización pueden colaborar en data lakes de forma segura con controles de acceso coherentes para muchos motores —de lectura y escritura— como Apache FlinkTM, Apache SparkTM, Presto y Trino.