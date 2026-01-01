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Snowflake Forum Madrid | 22 de octubre

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Snowflake para Aplicaciones y colaboración

Crea, comparte y conecta fácilmente aplicaciones, productos de datos y modelos de inteligencia artificial (IA) para tus equipos, partners y clientes. Disfruta de una gobernanza y una escalabilidad a nivel empresarial sin necesidad de mover datos.

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Casos de uso

Crea, comparte y conecta recursos sin ETL ni integración adicionales

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Crea aplicaciones escalables con integración de copia cero

  • Optimiza tu arquitectura para ofrecer funciones con mayor rapidez, desde analíticas integradas hasta IA generativa, en una plataforma unificada.
  • Reduce la carga operativa y obtén un mayor rendimiento con un servicio totalmente gestionado. 
  • Integra los datos directamente en los entornos de los clientes y comercialízalos en Snowflake para agilizar acuerdos y promover el crecimiento. 
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Snowflake para Aplicaciones y colaboración

Compartir

Comparte datos en todas las nubes con data sharing sin ETL

  • Permite a los equipos descubrir y acceder fácilmente a diversos productos de datos para que siempre puedan utilizar datos fiables. 
  • Protege tus datos con gobernanza integrada, controles de acceso y compatibilidad nativa para compartir información confidencial.
  • Reduce los costes de uso compartido y aumenta la eficiencia de las operaciones.
Más información sobre data sharing
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Conectar

Conéctate a fuentes externas en cuestión de minutos

  • Conéctate al instante a más de 750 fuentes de datos y proveedores de software como servicio (SaaS) en cuestión de minutos, no meses.
  • Amplía las capacidades de Snowflake con aplicaciones externas, datos propios y asistentes de IA.
  • Optimiza tu gasto en Snowflake con un presupuesto aprobado para la compra de datos y aplicaciones de terceros.
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“Al tener disponibles nuestros productos y servicios en Snowflake, para nosotros y para nuestros clientes es más fácil, rápido y eficiente gestionar y compartir datos de forma segura”.

Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle

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Beneficios

Colabora en una plataforma de datos conectados en la era de la IA y los agentes

Crecer con confianza

Desarrolla, integra y escala sin esfuerzo

  • Integra datos y aplicaciones de forma sencilla en los entornos de los clientes, a nivel global y en cualquier nube, gracias a Snowflake Marketplace, y así llegar a miles de clientes de Snowflake. 
  • Aprovecha el escalado automático y el modelo de precios por segundo para satisfacer la demanda y, al mismo tiempo, optimizar los márgenes gracias al servicio totalmente gestionado de Snowflake. 
  • Crea y monetiza aplicaciones directamente en Snowflake, sin necesidad de mover datos, con Snowflake Native Apps.
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Capacitar a los usuarios

Comparte un acceso gobernado a productos de datos, modelos de IA y aplicaciones con quien desees

  • Comparte de forma segura datos, aplicaciones, modelos de IA y agentes listos para usar en diferentes nubes y regiones, y con distintos proveedores gracias a Snowflake, la plataforma creada para un data sharing fiable y rentable.
  • Descubre datos y modelos de IA a través de Snowflake Horizon Catalog.
  • Utiliza Snowflake Internal Marketplace para acceder a datos confidenciales, distribuirlos y colaborar con ellos fácilmente gracias a Data Clean Rooms. Compartir datos sin copias te ayuda a estar preparado para la IA y a extraer más valor de tus datos.
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Servicios financieros

“Con Snowflake, ponemos los datos en manos de nuestros clientes mucho más rápido y con la mitad de esfuerzo y recursos”.

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street

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  • 25 veces más productividad de los equipos de operaciones de datos
  • 87 % de reducción en alertas falsas por errores de datos
Leer el caso de éxito
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 Mejorar los flujos de trabajo

Reduce la carga de tus flujos y amplía fácilmente las capacidades de Snowflake

  • Conecta con más de 750 proveedores de SaaS y datos gracias a las conexiones en tiempo real y a los conectores predefinidos existentes. 
  • Saca el máximo partido de Snowflake con las aplicaciones y productos de IA de Snowflake Marketplace que incluyen desde agentes de IA hasta analíticas de grafos y herramientas de optimización de costes. 
  • Flexibiliza tu presupuesto y aumenta tu poder adquisitivo al combinar los gastos en datos y en SaaS.
Más información sobre Snowflake Marketplace
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Maximizar el impacto

Distribuye y comercializa tus productos en Snowflake Marketplace

Aumenta tus ingresos y márgenes, y ofrece la mejor experiencia del cliente con la oferta de datos, aplicaciones y productos de IA en Snowflake Marketplace.

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Aplicaciones y colaboración

Preguntas frecuentes

Obtén más información sobre la colaboración de datos de Snowflake, Zero-Copy Cloning, las data clean rooms y la integración de aplicaciones en esta sección de preguntas frecuentes.

Snowflake permite a los usuarios conectarse a datos de terceros y de SaaS a través de Snowflake Marketplace, conectores predefinidos y la compatibilidad con diversas herramientas de integración de datos, lo que simplifica la adquisición de datos y el enriquecimiento de los datos existentes.

El data sharing de Snowflake te permite compartir el acceso en tiempo real a tus datos con otros equipos u organizaciones sin tener que moverlos ni copiarlos físicamente. El data sharing sin ETL significa que los consumidores acceden directamente a los datos más actuales, con gobernanza y controles de acceso gestionados por el proveedor de datos. Los consumidores sin una cuenta de Snowflake pueden utilizar las cuentas de lectura.

La función Zero-Copy Cloning de Snowflake crea copias de tus bases de datos, esquemas o tablas al instante sin duplicar los datos subyacentes. Para el desarrollo de aplicaciones, esto significa que los desarrolladores pueden obtener rápidamente entornos aislados, similares a los de producción, para el desarrollo, las pruebas y la integración y desarrollo continuos (CI/CD), lo que acelera significativamente los ciclos de implementación y reduce los costes de almacenamiento.

Las data clean rooms de Snowflake permiten a varias partes combinar y analizar sus datos para obtener información conjunta sin exponer ni compartir directamente información confidencial, sin procesar, entre sí. Entre las ventajas clave se incluyen una mayor privacidad, la capacidad de obtener información más completa a partir de conjuntos de datos combinados y una mayor seguridad, ya que todos los análisis se realizan en un entorno controlado.

Entre las principales ventajas se incluyen:

Data sharing simple y seguro: El data sharing sin ETL elimina los silos de datos y los flujos complejos.

Desarrollo más rápido: Zero-Copy Cloning acelera los ciclos de desarrollo y pruebas de las aplicaciones.

Monetización y descubrimiento de datos: Snowflake Marketplace permite descubrir y monetizar datos y aplicaciones.

Reducción de la complejidad: Una plataforma unificada para datos, aplicaciones e IA optimiza la arquitectura.

Snowflake reduce los costes y la complejidad asociados a los procesos de ETL gracias a los siguientes aspectos:

  • Un data sharing seguro elimina la necesidad de crear y mantener flujos de ETL para compartir datos, ya que los consumidores acceden directamente a los datos actualizados.

  • Snowflake Marketplace proporciona acceso directo a datos de terceros, lo que reduce los esfuerzos de integración.

  • Zero-Copy Cloning reduce los costes de almacenamiento y acelera el aprovisionamiento del entorno para el desarrollo y las pruebas, evitando así la duplicación de datos.

  • Los conectores y la integración nativa simplifican la conexión a varias fuentes de datos.