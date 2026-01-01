“Al tener disponibles nuestros productos y servicios en Snowflake, para nosotros y para nuestros clientes es más fácil, rápido y eficiente gestionar y compartir datos de forma segura”.
Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle
Categoría de productos
Crea, comparte y conecta fácilmente aplicaciones, productos de datos y modelos de inteligencia artificial (IA) para tus equipos, partners y clientes. Disfruta de una gobernanza y una escalabilidad a nivel empresarial sin necesidad de mover datos.
Crecer con confianza
Capacitar a los usuarios
“Con Snowflake, ponemos los datos en manos de nuestros clientes mucho más rápido y con la mitad de esfuerzo y recursos”.
Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street
Mejorar los flujos de trabajo
Maximizar el impacto
Aumenta tus ingresos y márgenes, y ofrece la mejor experiencia del cliente con la oferta de datos, aplicaciones y productos de IA en Snowflake Marketplace.
Sector público
Met Office mejora la entrega de datos meteorológicos con Snowflake Marketplace, lo que permite una toma de decisiones más rápida e inteligente en sectores como la sanidad y la aviación.
Retail y bienes de consumo
Cona comparte los datos con los embotelladores para mejorar la experiencia del cliente y promover la innovación digital de las empresas.
Aplicaciones y colaboración
Obtén más información sobre la colaboración de datos de Snowflake, Zero-Copy Cloning, las data clean rooms y la integración de aplicaciones en esta sección de preguntas frecuentes.
Snowflake permite a los usuarios conectarse a datos de terceros y de SaaS a través de Snowflake Marketplace, conectores predefinidos y la compatibilidad con diversas herramientas de integración de datos, lo que simplifica la adquisición de datos y el enriquecimiento de los datos existentes.
El data sharing de Snowflake te permite compartir el acceso en tiempo real a tus datos con otros equipos u organizaciones sin tener que moverlos ni copiarlos físicamente. El data sharing sin ETL significa que los consumidores acceden directamente a los datos más actuales, con gobernanza y controles de acceso gestionados por el proveedor de datos. Los consumidores sin una cuenta de Snowflake pueden utilizar las cuentas de lectura.
La función Zero-Copy Cloning de Snowflake crea copias de tus bases de datos, esquemas o tablas al instante sin duplicar los datos subyacentes. Para el desarrollo de aplicaciones, esto significa que los desarrolladores pueden obtener rápidamente entornos aislados, similares a los de producción, para el desarrollo, las pruebas y la integración y desarrollo continuos (CI/CD), lo que acelera significativamente los ciclos de implementación y reduce los costes de almacenamiento.
Las data clean rooms de Snowflake permiten a varias partes combinar y analizar sus datos para obtener información conjunta sin exponer ni compartir directamente información confidencial, sin procesar, entre sí. Entre las ventajas clave se incluyen una mayor privacidad, la capacidad de obtener información más completa a partir de conjuntos de datos combinados y una mayor seguridad, ya que todos los análisis se realizan en un entorno controlado.
Entre las principales ventajas se incluyen:
Data sharing simple y seguro: El data sharing sin ETL elimina los silos de datos y los flujos complejos.
Desarrollo más rápido: Zero-Copy Cloning acelera los ciclos de desarrollo y pruebas de las aplicaciones.
Monetización y descubrimiento de datos: Snowflake Marketplace permite descubrir y monetizar datos y aplicaciones.
Reducción de la complejidad: Una plataforma unificada para datos, aplicaciones e IA optimiza la arquitectura.
Snowflake reduce los costes y la complejidad asociados a los procesos de ETL gracias a los siguientes aspectos:
Un data sharing seguro elimina la necesidad de crear y mantener flujos de ETL para compartir datos, ya que los consumidores acceden directamente a los datos actualizados.
Snowflake Marketplace proporciona acceso directo a datos de terceros, lo que reduce los esfuerzos de integración.
Zero-Copy Cloning reduce los costes de almacenamiento y acelera el aprovisionamiento del entorno para el desarrollo y las pruebas, evitando así la duplicación de datos.
Los conectores y la integración nativa simplifican la conexión a varias fuentes de datos.