Aplicaciones y colaboración

El data sharing de Snowflake te permite compartir el acceso en tiempo real a tus datos con otros equipos u organizaciones sin tener que moverlos ni copiarlos físicamente. El data sharing sin ETL significa que los consumidores acceden directamente a los datos más actuales, con gobernanza y controles de acceso gestionados por el proveedor de datos. Los consumidores sin una cuenta de Snowflake pueden utilizar las cuentas de lectura.