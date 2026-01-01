また、機密データ自動分類（近日中にパブリックプレビュー開始）により、SQLを使用してすぐに使える分類子またはカスタム分類子を使用して、あらゆるスキーマ内の機密データの分類、タグ付け、マスキングを簡単に自動化できます。

機密データは膨大な価値がありますが、多くの場合、プライバシー要件により厳重に保管されます。より多くのユーザーがデータを利用してコラボレーションを行い、分析できる機密データの幅と深さを拡大できたらどうでしょう。Snowflakeは、機密データの特定やリエンジニアリングのリスクを軽減する差分プライバシーポリシー（一般提供）と、元の本番データを使用してテストや分析用の近い複製を作成する合成データ生成（パブリックプレビュー）により、これを可能にします。

組織全体のアクセス履歴を把握できる新しいビュー（近日中にパブリックプレビュー開始）により、同一組織内のアカウント間で機密データを共有するデータスチュワードとガバナーに、誰がどの機密データにアクセスしたかを一元的に記録できるようになります。これにより、監査レポートの生成が容易になり、規制要件の遵守を示すために必要なきめ細かい可視性が得られます。データスチュワードは、オブジェクトに新しい可視性プロパティと連絡先情報を設定することで、アクセスリクエスト（プライベートプレビュー）を設定することもできます。これにより、アクセスを許可する適切な担当者に簡単に連絡を取ることができます。

オープンレイクハウスでデータエンジニアリングとデータガバナンスを簡略化

取り込み、統合から変換、セキュリティまで、データレイクの管理プロセスは多大な労力とコストがかかる場合があります。Snowflakeは、レイクハウスアーキテクチャを採用している組織向けに、業界をリードするオープンソーステーブルフォーマットであるApache Iceberg™を使用してパイプラインの構築とデータレイクハウスのセキュリティ確保を簡略化する機能を開発しました。

Apache Icebergのブロンズおよびシルバーのパイプラインを簡素化

私たちは、すべての段階でSnowflakeを使用してIcebergテーブルをより簡単に利用できるようにしています。

データの取り込みには、SDK(一般提供)またはプッシュベースのKafkaコネクタ(パブリックプレビュー中)を使用して、Snowpipeストリーミングを使用してコスト効率の良い方法でIcebergテーブルにストリーミングデータをロードできます。既存のデータレイクにIcebergを追加するバッチおよびマイクロバッチのユースケース向けに、Apache Parquetファイルをファイルを書き換えることなくそのままIcebergテーブルに追加する新しいロードモードをCOPYとSnowpipeに導入しました(一般提供)。COPYとSnowpipeの新しいパラメータであるParquet Directは、従来のデータレイクのパフォーマンスを改善しつつ、スイッチングコストを削減します。SnowflakeのDelta Lake Direct（パブリックプレビュー中）では、ユニバーサルフォーマット（UniForm）のすべての要件なしで、Delta Lakeテーブルに「ブロンズ」レイヤーと「シルバー」レイヤー用のIcebergテーブルとしてアクセスできます。Delta Lake Directでは、まもなく自動更新とIcebergメタデータ生成のサポートが始まります。

Icebergエコシステムには、変更データキャプチャ（CDC）パイプラインをサポートする他のツールもありますが、鮮度要件を満たすためにオーケストレーションが複雑になります。Snowflakeの動的Apache Icebergテーブル（今週一般提供開始）は、宣言型アプローチによりIceberg用のCDCパイプラインを大幅に簡素化します。 必要な結果のクエリを記述し、ラグを指定して、残りをSnowflakeに処理させます。近日プライベートプレビューで、外部カタログのIcebergテーブルを動的Icebergテーブルのソースとして使用できます。Snowpark PythonはIcebergテーブルへの読み取りと書き込みをサポートしていましたが、Snowpark PythonでIcebergテーブルを作成できるようになりました（一般提供）。最後に、ストレージを複製することなくIcebergテーブルのクローン作成（パブリックプレビュー中）を行い、テストや開発時に安全かつコスト効率の良い方法でIcebergテーブルをテストできます。

SnowflakeとIcebergテーブルをデータレイクハウスに簡単に統合できます。これには、Microsoft Fabric OneLake（パブリックプレビュー中）へのストレージロケーションとしての書き込みサポートなどの多数のツールが含まれます。このクイックスタートガイドでは、共通のお客様が単一のデータコピーで両方のプラットフォームを利用し、ストレージコストとパイプラインコストを削減する方法について説明します。また、Snowflakeでは、Iceberg RESTカタログ（一般提供）またはマージオンリード（プライベートプレビュー）を使用する外部管理対象のIcebergテーブルから、Icebergテーブルを簡単にクエリできます。最新バージョンのテーブルをクエリできるように、SQLで自動更新設定(近日中に一般提供開始)をIcebergテーブルおよびカタログ統合定義に追加できます。

Apache Polaris向けのSnowflakeマネージドサービスであるSnowflakeオープンカタログと簡単かつ安全にコラボレーション

2024年7月、SnowflakeはApache Icebergのカタログ（現在のApache Polaris™（インキュベーション））をオープンソース化しました。これにより、過剰なデータコピーや移動を行うことなく、単一のデータコピー上で多くのエンジン間の相互運用性が確保されます。Apache Polaris向けのフルマネージドサービスであるSnowflake Open Catalogの一般提供が開始されました。Snowflake Open Catalogでは、ベンダーロックインなし、エンジンの柔軟性、クロスエンジンセキュリティといったPolarisのすべてのメリットに加えて、信頼性、セキュリティ、スケーラビリティ、サポートも提供され、簡単に利用を開始できます。Apache Flink™、Apache Spark™、Presto、Trinoなど多くのエンジン（リーダ、ライタ）に対する一貫したアクセス制御により、組織内のチームがデータレイク上で安全にコラボレーションできるようになりました。