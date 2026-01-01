El compromiso de Snowflake es proteger la seguridad de sus clientes y de sus datos. Nos asociamos con HackerOne para ejecutar un programa privado de divulgación de vulnerabilidades, con el fin de colaborar con investigadores de seguridad y abordar las vulnerabilidades de forma segura y coordinada. Las aportaciones de los investigadores nos ayudan a identificar y resolver posibles problemas antes de que puedan ser explotados. Si un investigador detecta una vulnerabilidad de seguridad en cualquiera de los productos, servicios o sistemas de Snowflake, ya sean propiedad de Snowflake, estén alojados en Snowflake o en su nombre, le recomendamos encarecidamente que nos la comunique. Consulta la política de divulgación de vulnerabilidades (VDP) de Snowflake para obtener más información.

El proceso de Snowflake para la gestión y divulgación responsables de vulnerabilidades es un componente clave de nuestro compromiso permanente con una ciberseguridad sólida y transparente. De acuerdo con la política CVE de Snowflake, publicamos las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) del software y código que desarrollamos y redistribuimos en canales de código abierto. Todo problema dentro del alcance genera un aviso de seguridad, el desarrollo de parches y una revisión detallada de la vulnerabilidad y su solución. Cuando es aplicable, las CVE de Snowflake se publican en cve.org, gestionado por MITRE, un recurso global de confianza para profesionales de la seguridad.