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Snowflake Summit 26 1 - 4 de junio

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SNOWFLAKE CENTRO DE SEGURIDAD

Capacidades de seguridad proactivas a nivel empresarial para los datos y la inteligencia artificial (IA), integradas, no añadidas.

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BLOG

Prácticas recomendadas de seguridad y gobernanza para implementar Snowflake Intelligence con Horizon Catalog

Security

Funciones de seguridad integradas para datos e IA

Protege el acceso a los datos y a la IA con un control proactivo de contraseñas comprometidas y direcciones IP maliciosas. Ofrece controles de seguridad diseñados específicamente para la IA, con control de acceso basado en roles (RBAC) a nivel de modelo y Cortex Guard, para ayudar a reducir el uso indebido y la exposición a medida que se escala la adopción de la IA.

Enterprise

Defensa avanzada a nivel empresarial

Experimenta capacidades de seguridad en capas para entornos muy regulados, con controles avanzados como copias de seguridad inmutables, Tri Secret Secure (TSS) y RBAC detallado, sin necesidad de una arquitectura personalizada ni carga operativa.

Collaborative Security

Plataforma de seguridad entre nubes ampliable

Centraliza la gestión de la posición de seguridad en toda tu organización a través de Trust Center. Habilita un data sharing seguro y aplica controles de seguridad y gobernanza uniformes en Snowflake y en tablas externas mediante Horizon Catalog.

SnowflakeVentajas de seguridad únicas

Gestión de la posición de seguridad nativa

Supervisa, detecta y corrige continuamente los riesgos de seguridad y los errores de configuración mediante Snowflake Trust Center.

Prevención integrada de amenazas

Aprovecha los servicios siempre activos, como la protección frente a direcciones IP maliciosas y contraseñas comprometidas, para identificar y bloquear automáticamente las amenazas en tu AI Data Cloud.

Cifrado de datos y control de claves avanzados

Protege los datos confidenciales con un modelo Tri-Secret Secure multicapa y fácil de usar, que combina claves gestionadas por Snowflake y por el cliente.

Modelo de control de acceso robusto

Simplifica la gobernanza con un marco de RBAC uniforme y jerárquico que proporciona visibilidad y control detallados sobre todos los activos de datos.

Copias de seguridad inmutables con nivel de cumplimiento normativo

Protege los registros históricos frente a ataques sofisticados de ransomware, y la eliminación o modificación accidental mediante copias de seguridad Write Once, Read Many (WORM).

Capacidades de seguridad de IA diseñadas específicamente

Filtra automáticamente las respuestas perjudiciales o peligrosas de los LLM con Cortex Guard integrado, lo que hace posible una IA generativa segura y responsable.

Trust center screenshot

PARTNERS

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SNOWFLAKE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD

Certificaciones y cumplimiento

Snowflake respalda las principales normas de seguridad del sector público y comercial reconocidas a nivel mundial, lo que refleja un firme compromiso con la seguridad, el cumplimiento y la protección de datos; entre estas se encuentran:

  • ISO 27001
  • SOC 1 y 2 Type 2
  • FedRAMP moderado y alto
  • DoD IL4 e IL5
  • PCI-DSS
  • HITRUST
  • TISAX
  • ITAR

Visita nuestro Compliance Center de autoservicio para ver y descargar los informes de cumplimiento relevantes.

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Compromiso Secure by Design de CISA

Snowflake se compromete con la transparencia y la mejora de la seguridad de los clientes en las siete áreas definidas en el compromiso Secure by Design (SbD) de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)

Database security icon

Resiliencia y seguridad de la infraestructura

Snowflake, creado de forma nativa para la nube, utiliza tecnologías punteras de seguridad en la nube para proporcionar una plataforma segura, resiliente y altamente configurable. Esto permite a los clientes confiar en el servicio de Snowflake para sus workloads de datos más esenciales y exigentes.

FedRAMP logo
HITRUST logo
irap logo
ITAR logo
AICPA logo
PCI logo
A-LIGN logo
HIPAA logo

Clientes que confían en Snowflakepara la seguridad y el cumplimiento

Informes de vulnerabilidad y divulgación

El compromiso de Snowflake es proteger la seguridad de sus clientes y de sus datos. Nos asociamos con HackerOne para ejecutar un programa privado de divulgación de vulnerabilidades, con el fin de colaborar con investigadores de seguridad y abordar las vulnerabilidades de forma segura y coordinada. Las aportaciones de los investigadores nos ayudan a identificar y resolver posibles problemas antes de que puedan ser explotados. Si un investigador detecta una vulnerabilidad de seguridad en cualquiera de los productos, servicios o sistemas de Snowflake, ya sean propiedad de Snowflake, estén alojados en Snowflake o en su nombre, le recomendamos encarecidamente que nos la comunique. Consulta la política de divulgación de vulnerabilidades (VDP) de Snowflake para obtener más información.  

El proceso de Snowflake para la gestión y divulgación responsables de vulnerabilidades es un componente clave de nuestro compromiso permanente con una ciberseguridad sólida y transparente. De acuerdo con la política CVE de Snowflake, publicamos las vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) del software y código que desarrollamos y redistribuimos en canales de código abierto. Todo problema dentro del alcance genera un aviso de seguridad, el desarrollo de parches y una revisión detallada de la vulnerabilidad y su solución. Cuando es aplicable, las CVE de Snowflake se publican en cve.org, gestionado por MITRE, un recurso global de confianza para profesionales de la seguridad.

Enviar un informe de error

Si eres cliente y tienes un problema relacionado con tu cuenta o contraseña, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Snowflake.