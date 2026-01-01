Snowflake vereinfacht Datenarchitektur, Data Governance und Sicherheit zur Beschleunigung des Mehrwerts über alle Workloads hinweg

Benutzer:innen können außerdem mit Sensitive Data Auto-Classification (demnächst in Public Preview) mithilfe von sofort einsatzbereiten oder mit SQL erstellten benutzerdefinierten Klassifikatoren die Klassifizierung, Kennzeichnung und Maskierung sensibler Daten in jedem Schema automatisieren.

Sensible Daten können einen enormen Wert haben, sind aber oft aus Datenschutzgründen nicht zugänglich. Was, wenn Sie mehr Personen Zugriff auf die Daten gewähren und so den Umfang und die Tiefe sensibler Daten erweitern könnten, die analysiert werden können? Snowflake bietet hierfür unterschiedliche Datenschutzrichtlinien (allgemein verfügbar), die das Risiko der Identifizierung oder Änderung sensibler Daten reduzieren, sowie eine synthetische Datengenerierung (Public Preview), bei der anhand von Originalproduktionsdaten eine genaue Kopie für Tests und Analysen erstellt wird.

Eine neue Ansicht für den unternehmensweiten Zugriffsverlauf (demnächst in Public Preview) gibt Data Stewards und Governors, die sensible Daten über Konten innerhalb desselben Unternehmens hinweg teilen, eine zentrale Aufzeichnung darüber, wer auf welche sensiblen Daten zugegriffen hat. Das erleichtert die Erstellung von Auditberichten und sorgt für die nötige präzise Transparenz, um die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen nachzuweisen. Data Stewards können auch Request for Access (Private Preview) einrichten, indem sie eine neue Transparenzeigenschaft für Objekte zusammen mit Kontaktdaten festlegen, sodass die richtige Person leicht erreicht werden kann, um den Zugriff zu gewähren.

Vereinfachen Sie Data Engineering und Data Governance in einem offenen Lakehouse

Von Datenerfassung und -integration bis hin zu Transformation und Sicherheit kann der Prozess der Verwaltung eines Data Lakes überwältigend und kostspielig sein. Für Unternehmen mit Lakehouse-Architekturen hat Snowflake Funktionen entwickelt, die den Aufbau von Pipelines und die Sicherung von Data Lakehouses mit Apache IcebergTM vereinfachen, dem führenden Open-Source-Tabellenformat.

Vereinfachung von „bronze“- und „silver“-Pipelines für Apache Iceberg vereinfachen

Wir vereinfachen mit Snowflake die Verwendung von Iceberg-Tabellen in jeder Phase.

Für die Datenerfassung können Sie Snowpipe Streaming verwenden, um Streaming-Daten kostengünstig mit einem SDK (allgemein verfügbar) oder einem Push-basierten Kafka Connector (Public Preview) in Iceberg-Tabellen zu laden. Für Batch- und Microbatch-Anwendungsfälle, die Iceberg zu bestehenden Data Lakes hinzufügen, führen wir neue Lademodi für COPY und Snowpipe (allgemein verfügbar) ein, die Apache Parquet-Dateien zu Iceberg-Tabellen hinzufügen, ohne Dateien neu zu schreiben. Dieser neue Parameter für COPY und Snowpipe, der vorher in der Private Preview-Phase als Parquet Direct bekannt war, hilft Ihnen, die Performance älterer Data Lakes zu verbessern und gleichzeitig die Wechselkosten zu senken. Mit Snowflakes Delta Lake Direct (Public Preview) können Sie auf Ihre Delta Lake-Tabellen als Iceberg-Tabellen für „bronze“- und „silver“-Ebenen zugreifen, ohne alle Anforderungen von Universal Format (UniForm). Delta Lake Direct unterstützt demnächst automatische Aktualisierungen und Iceberg-Metadaten.

Es gibt zwar noch weitere Tools im Iceberg-Ökosystem, die CDC-Pipelines (Change Data Capture) unterstützen, aber sie verursachen Komplexität bei der Orchestrierung, um Aktualitätanforderungen zu erfüllen. Die dynamischen Apache Iceberg Tables von Snowflake (allgemein verfügbar in dieser Woche) vereinfachen CDC-Pipelines für Iceberg erheblich mit einem deklarativen Ansatz: Schreiben Sie die Abfrage des gewünschten Ergebnisses, geben Sie eine Verzögerung (lag) an und überlassen Sie Snowflake den Rest. In Private Preview können Sie demnächst Iceberg Tables aus externen Katalogen als Quelle für Dynamic Iceberg Tables verwenden. Snowpark Python hat zwar bereits das Lesen von und Schreiben in Iceberg-Tabellen unterstützt, aber Sie können jetzt auch Iceberg-Tabellen mit Snowpark Python erstellen (allgemein verfügbar). Zu guter Letzt können Sie Iceberg-Tabellen klonen (Public Preview), ohne den Speicher zu duplizieren. So können Sie während des Tests und der Entwicklung sicher und kostengünstig mit Iceberg-Tabellen experimentieren.

Die Integration von Snowflake und Iceberg-Tabellen in Ihr Data Lakehouse wird durch eine Fülle von Tools vereinfacht, darunter die Unterstützung für das Schreiben in Microsoft Fabric OneLake (Public Preview) als Speicherort. In diesem Schritt-für-Schritt-Quickstart Guide erfahren Sie, wie gemeinsame Kunden nun beide Plattformen auf einer einzigen Datenkopie nutzen können, was zu geringeren Speicher- und Pipelinekosten beitragen kann. Snowflake ermöglicht außerdem die einfache Abfrage von Iceberg-Tabellen aus jedem Iceberg REST-Katalog (allgemein verfügbar) oder aus extern verwalteten Iceberg-Tabellen mit Merge-on-Read (Private Preview). Um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Versionen Ihrer Tabellen abfragen, können Sie Ihren Iceberg-Tabellen- und Katalogintegrationsdefinitionen in SQL eine Einstellung für die automatische Aktualisierung hinzufügen (demnächst allgemein verfügbar).

Einfache und sichere Zusammenarbeit mit Snowflake Open Catalog, einem von Snowflake verwalteten Dienst für Apache Polaris

Im Juli 2024 erhielt Snowflake einen Katalog für Apache Iceberg, der heute als Apache PolarisTM (Inkubation) bekannt ist und die Interoperabilität über viele Engines hinweg auf einer einzigen Datenkopie ermöglicht, ohne dass Datenkopien oder -bewegungen nötig sind. Snowflake Open Catalog, ein vollständig verwalteter Dienst für Apache Polaris, ist ab sofort allgemein verfügbar und bietet Anwender:innen alle Vorteile von Polaris – keine Anbieterbindung, Flexibilität bei den Engines, engineübergreifende Sicherheit – sowie die Zuverlässigkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Unterstützung, die den Einstieg und die sichere Verwendung erleichtern. Teams in Ihrem Unternehmen können nun auf sichere Weise mit einheitlichen Zugriffskontrollen für viele Engines (lesende und schreibende) wie Apache FlinkTM, Apache SparkTM, Presto und Trino an Data Lakes zusammenarbeiten.