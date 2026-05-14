En la empresa moderna, uno de los principales obstáculos para una inteligencia artificial (IA) y unas analíticas eficaces no es la falta de datos, sino la falta de un significado compartido. Durante demasiado tiempo, la lógica empresarial y las definiciones (como la tasa de abandono o el margen neto) han estado encerradas en silos propios. Esto obliga a los equipos a reconstruir el mismo contexto semántico una y otra vez, lo que probablemente genera incoherencias y esfuerzo desperdiciado.

Recientemente presentamos la visión de Open Semantic Interchange (OSI), un estándar de código abierto diseñado para actuar como el traductor universal de la semántica de los datos. Hoy, nos entusiasma anunciar varios hitos importantes que llevan OSI de una visión a un estándar fundamental del sector.

La especificación OSI ya está disponible

La primera versión de la especificación OSI ya está disponible a través de un repositorio Git con licencia Apache 2 en https://github.com/open-semantic-interchange/OSI. Esta especificación define un modelo extensible y neutral respecto al proveedor para representar estructuras de capa semántica, como conjuntos de datos, métricas, dimensiones, relaciones y contextos, de una manera que pueda interpretarse de forma coherente entre herramientas, plataformas y aplicaciones de agentes de IA.



Consideramos esta especificación como un punto de partida, no como un punto final. Los comentarios, el debate y las contribuciones de la comunidad darán forma a su evolución. Para obtener más información sobre cómo puedes contribuir directamente, consulta la sección “Cómo participar” a continuación.

Un ecosistema de primer nivel

Esta iniciativa es tan potente como la comunidad que la sostiene. Una coalición diversa de líderes del sector forma parte de la comunidad, desde hiperescaladores de la nube hasta plataformas de analíticas especializadas.

Desde nuestra última actualización, estamos encantados de dar la bienvenida a las siguientes organizaciones al grupo de trabajo de OSI: AtScale, Coalesce, Collate, Credible, Databricks, JetBrains, Lightdash y Qlik.

Estas nuevas incorporaciones se unen a nuestro grupo actual de líderes e innovadores del sector: Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Collibra, Cube, DataHub, dbt Labs, Domo, Elementum AI, Firebolt, Hex, Honeydew, Informatica, Instacart, JPMC, Mistral AI, Omni, Preset, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma, Starburst Data and Strategy y ThoughtSpot.

Lanzamiento del sitio web de Open Semantic Interchange

Hemos lanzado un sitio web dedicado al proyecto Open Semantic Interchange en open-semantic-interchange.org. Este sitio ofrece acceso sencillo a la especificación OSI, un directorio de miembros del grupo de trabajo de OSI y novedades de la comunidad. Este lanzamiento refleja nuestro compromiso fundamental con la transparencia y el desarrollo impulsado por la comunidad.

Perspectivas de futuro: una base sólida para un futuro abierto

Desde el principio, Open Semantic Interchange se ha diseñado como un proyecto centrado ante todo en la comunidad. A medida que la iniciativa madure, haremos la transición de OSI a un modelo de gobernanza neutral guiado por una fundación.

Cómo participar

Si quieres participar, estas son las mejores formas de hacerlo. Tanto si estás creando una capa semántica, una aplicación de datos de agentes o una experiencia de inteligencia empresarial (BI), como un producto de catálogo o gobernanza, estas son las mejores formas de participar:

Empieza en open-semantic-interchange.org para conocer el proyecto.

Revisa el repositorio de OSI y la documentación de la especificación actual.

¿Tienes un caso de uso o una idea para la evolución de la especificación que te gustaría comentar con la comunidad? Vota a favor de los debates de GitHub relevantes que ya existan o crea uno nuevo si es necesario.

¿Tienes herramientas o convertidores que te gustaría añadir? Abre una solicitud de cambio (pull request) en el repo.

Nos comprometemos a crear OSI de forma abierta a través de una especificación clara, un espacio público y un ecosistema de partners en crecimiento. Únete a nosotros para construir este camino hacia una semántica unificada.

Declaraciones prospectivas

Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro formulario 10-Q más reciente para obtener más información.