Modernización de workloads regulados con Snowflake Backups

Los clientes de sectores muy regulados llevan años contándonos la misma historia: sus datos viven en dos mundos.

Por un lado, están los sistemas heredados que cumplen estrictas normas de conservación de registros, pero son difíciles de escalar e integrar. Por otro lado, están las plataformas modernas en la nube que impulsan las analíticas y la inteligencia artificial (IA), pero requieren soluciones complejas y ensambladas para lograr una inmutabilidad real y resiliencia frente al ransomware.

Con Snowflake Backups, ahora con disponibilidad general, los clientes ya no tienen que elegir. Pueden conservar datos esenciales en Snowflake hasta 10 años en un formato inmutable diseñado para cumplir exigentes requisitos normativos y de seguridad, y seguir beneficiándose de la facilidad de uso del AI Data Cloud de Snowflake.

Por qué son importantes las copias de seguridad inmutables

Normativas como SEC 17a-4(f), SEC 18a-6(e), FINRA Rule 4511(c) y CFTC Rule 1.31(c)-(d) exigen que los registros se conserven de forma que no se puedan reescribir ni borrar durante largos periodos. Al mismo tiempo, el ransomware y las amenazas internas han elevado el listón de las copias de seguridad y la recuperación: si un atacante puede eliminar o reducir la duración de tus copias de seguridad, en realidad no son una última línea de defensa.

Los clientes nos pidieron una única capacidad que pudiera:

Respaldar la inmutabilidad y la retención a largo plazo en cumplimiento de las normativas aplicables.



Proporcionar un control más sólido frente al ransomware y otras acciones destructivas.



Ofrecer una experiencia totalmente gestionada en la que, una vez configurada, Snowflake, y no el cliente, se encargue del trabajo pesado.



Snowflake Backups está diseñado para dar respuesta a esas necesidades y ha sido evaluado por Cohasset Associates para permitir el cumplimiento por parte del cliente de este tipo de normativas.

¿Qué es Snowflake Backups?