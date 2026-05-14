Modernización de workloads regulados con Snowflake Backups

Los clientes de sectores muy regulados llevan años contándonos la misma historia: sus datos viven en dos mundos.
Por un lado, están los sistemas heredados que cumplen estrictas normas de conservación de registros, pero son difíciles de escalar e integrar. Por otro lado, están las plataformas modernas en la nube que impulsan las analíticas y la inteligencia artificial (IA), pero requieren soluciones complejas y ensambladas para lograr una inmutabilidad real y resiliencia frente al ransomware.
Con Snowflake Backups, ahora con disponibilidad general, los clientes ya no tienen que elegir. Pueden conservar datos esenciales en Snowflake hasta 10 años en un formato inmutable diseñado para cumplir exigentes requisitos normativos y de seguridad, y seguir beneficiándose de la facilidad de uso del AI Data Cloud de Snowflake.
Por qué son importantes las copias de seguridad inmutables
Normativas como SEC 17a-4(f), SEC 18a-6(e), FINRA Rule 4511(c) y CFTC Rule 1.31(c)-(d) exigen que los registros se conserven de forma que no se puedan reescribir ni borrar durante largos periodos. Al mismo tiempo, el ransomware y las amenazas internas han elevado el listón de las copias de seguridad y la recuperación: si un atacante puede eliminar o reducir la duración de tus copias de seguridad, en realidad no son una última línea de defensa.
Los clientes nos pidieron una única capacidad que pudiera:
Respaldar la inmutabilidad y la retención a largo plazo en cumplimiento de las normativas aplicables.
Proporcionar un control más sólido frente al ransomware y otras acciones destructivas.
Ofrecer una experiencia totalmente gestionada en la que, una vez configurada, Snowflake, y no el cliente, se encargue del trabajo pesado.
Snowflake Backups está diseñado para dar respuesta a esas necesidades y ha sido evaluado por Cohasset Associates para permitir el cumplimiento por parte del cliente de este tipo de normativas.
¿Qué es Snowflake Backups?
Snowflake Backups proporciona instantáneas nativas y sin copia de bases de datos, esquemas y tablas en Snowflake, protegidas por la semántica Write Once, Read Many (WORM). Destacan los siguientes puntos:
Sin copia y eficiencia de almacenamiento: Snowflake Backups aprovecha la arquitectura sin copia de Snowflake para almacenar los datos de forma incremental. Como los clientes solo pagan por los cambios diferenciales en lugar de por copias completas, pueden cumplir los requisitos normativos de retención por una fracción del coste de almacenamiento de las estrategias de copia de seguridad tradicionales o desarrolladas internamente.
Retención a largo plazo basada en políticas: Las políticas definen con qué frecuencia se realizan las copias de seguridad y durante cuánto tiempo se conservan (hasta 10 años). Las políticas se pueden aplicar a muchos objetos para garantizar un comportamiento coherente.
Bloqueo de retención y retenciones legales: Con el bloqueo de retención, las copias de seguridad no se pueden modificar ni eliminar, ni se puede acortar su retención durante la vigencia del bloqueo, ni siquiera por roles con privilegios elevados como ORGADMIN o ACCOUNTADMIN. Las retenciones legales permiten conservar copias de seguridad específicas para investigaciones o litigios más allá del plazo de caducidad habitual.
Evaluación de Cohasset para normativas clave: Snowflake se ha sometido a una evaluación de Cohasset para copias de seguridad inmutables con el fin de ayudar a los clientes a cumplir los requisitos de conservación electrónica de registros, como las normas de la SEC, FINRA y CFTC mencionadas anteriormente, siempre que se configuren de manera adecuada.
Una vez que un usuario define la política sobre la frecuencia con la que se realizan las copias de seguridad y durante cuánto tiempo es válida cada una, Snowflake se encarga del resto. Crea automáticamente las copias de seguridad según el calendario especificado y las hace caducar al final del periodo de retención, sin cuentas de almacenamiento adicionales, reglas de ciclo de vida ni scripts personalizados que los clientes tengan que gestionar.
Modernización de workloads regulados en una única plataforma
Para muchas organizaciones, la falta de una inmutabilidad que cumpla con la normativa las ha obligado a mantener los datos del sistema de referencia en plataformas heredadas y a replicar en Snowflake solo subconjuntos para analíticas.
Snowflake Backups ayuda a eliminar esa barrera, permitiendo a los clientes:
- Tratar Snowflake como un sistema de referencia para datos regulados.
- Mantener esos datos en la misma plataforma donde se ejecutan las analíticas y la IA.
- Simplificar las arquitecturas reduciendo la dependencia de sistemas de archivado independientes.
“Las copias de seguridad inmutables nativas de Snowflake están diseñadas para cumplir con estrictos estándares regulatorios y habilitarán una plataforma unificada para workloads avanzados. Estamos encantados de continuar innovando junto a Snowflake para ampliar esta funcionalidad en apoyo de los requisitos empresariales de Aladdin".
Britt Ewen
Fácil de adoptar
Hemos diseñado Snowflake Backups para que sea fácil de configurar y usar en solo unos pocos pasos:
Crea políticas de copia de seguridad que recojan la frecuencia y la retención (hasta 10 años), así como los requisitos de bloqueo de retención.
Aplica esas políticas a bases de datos, esquemas o tablas que contengan datos regulados o datos críticos para el negocio.
De forma opcional, añade retenciones legales a copias de seguridad específicas implicadas en investigaciones o auditorías.
Cuando sea necesario, restaura desde una copia de seguridad usando SQL sencillo, sin tener que orquestar almacenamiento externo ni trabajos personalizados.
Una vez configurado, Snowflake gestiona el ciclo de vida de las copias de seguridad, la aplicación de la retención y el bloqueo, y los detalles del almacenamiento subyacente.
¿Qué está en juego si no utilizas la capacidad de copias de seguridad inmutables de Snowflake Backups?
Los clientes pueden seguir confiando en los métodos tradicionales de replicación y copia de seguridad, pero optar por no adoptar Snowflake Backups inmutable puede suponer:
Retos continuos para cumplir los requisitos normativos, con la necesidad persistente de contar con sistemas de archivado independientes para cumplir requisitos de tipo WORM
Mayor exposición al ransomware y a las amenazas de acceso privilegiado, donde las copias de seguridad convencionales podrían modificarse o eliminarse si las credenciales se ven comprometidas
Sobrecarga operativa derivada de mantener pilas de copias de seguridad desarrolladas internamente y políticas de almacenamiento en la nube
Modernización más lenta, ya que los workloads regulados del sistema de referencia siguen vinculados a plataformas heredadas
Snowflake Backups está diseñado para ofrecer un camino más sencillo: una capacidad nativa y totalmente gestionada que ayuda a abordar estos riesgos y, al mismo tiempo, permite que más workloads regulados se trasladen a Snowflake.
Para obtener más información y empezar a usar Snowflake Backups, contacta con tu equipo de Snowflake o consulta nuestra guía de usuario.