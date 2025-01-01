“La base para los datos que creamos con Snowflake nos permite adaptarnos rápidamente y garantizar, al mismo tiempo, la seguridad y confidencialidad de los datos de los clientes”.
John Saunders
VP of Product, Power Digital
Prepara tus datos para la IA y céntrate en la calidad de los datos en lugar de en el ajuste de la infraestructura. Ahora puedes aprovechar todo el potencial de tus datos, desde su creación hasta la obtención de información, gracias a la ingeniería de datos con ZeroOps, la interoperabilidad ilimitada y la IA empresarial.
Ingeniería de datos con Zero Ops
Cumple los acuerdos de nivel de servicio (SLA) sobre datos, automatiza las tareas repetitivas y ofrece resultados que tienen un impacto real. Al centrarte en los resultados en vez de en la infraestructura, puedes liberarte de la sobrecarga operativa gracias a las capacidades nativas de ingeniería de datos y la integración con estándares abiertos, entre los que se incluyen Apache Spark™, Apache Iceberg™, Apache Nifi™, dbt, pandas y mucho más.
Interoperabilidad ilimitada
Crea sin límites con la plataforma integral de ingeniería de datos de Snowflake que interopera con tecnologías que conoces y prefieres, tanto dentro como fuera de la plataforma.
Impulsar la IA
Permite a los agentes de IA colaborar, compartir contexto y tomar decisiones a gran velocidad gracias a la compatibilidad con formatos estructurados y no estructurados en flujos de datos bidireccionales y casi en tiempo real.
Gracias a la integración de las funciones de Snowflake de nivel empresarial en toda la plataforma, puedes incluso impulsar tus soluciones empresariales más avanzadas con una arquitectura de datos ágil, eficiente y fiable.
“Ahora, gracias a la reducción de errores y a la mayor visibilidad de Snowflake, contamos con una plataforma que es más rentable y mucho más fácil de usar que el entorno gestionado de Spark”.
David Trumbell
Head of Data Engineering, CTC
Viajes y hostelería
Al pasar de Databricks a Snowflake, esta empresa de viajes permite a más personas trabajar con datos para incrementar la eficiencia, posibilitar una toma de decisiones mejor fundamentada y ofrecer una experiencia más personalizada a viajeros de todo el mundo.
Sanidad y ciencias de la vida
Al migrar a Snowflake, este gigante farmacéutico ha unificado sus unidades de negocio y les ha proporcionado un mayor acceso a información, así como un data sharing óptimo, todo ello al tiempo que reducía el coste total de propiedad (TCO).
Ingeniería de datos
Encuentra las respuestas a las preguntas más comunes sobre las capacidades de la ingeniería de datos de Snowflake, desde la creación de flujos hasta los asistentes de IA.
Sí, Snowflake es totalmente compatible con la creación de flujos de datos robustos y escalables, incluida la ingesta eficiente de datos de diversas fuentes, las capacidades de transformación de datos y el almacenamiento optimizado. Snowflake también ofrece sólidas funciones de observabilidad y gobernanza, lo que garantiza que tus flujos sean fiables, seguros y fáciles de gestionar.
Entre las tecnologías y los estándares clave de código abierto compatibles con Snowflake se incluye Apache Iceberg, un popular formato de tabla abierto para conjuntos de datos analíticos de grandes dimensiones. Asimismo, ofrecemos una sólida integración con dbt para la transformación de datos, compatibilidad con Modin para escalar flujos de trabajo de pandas y potenciamos el desarrollo de aplicaciones de datos con Streamlit. Snowflake también se integra con herramientas como Apache NiFi para la ingesta de datos.
Snowflake ofrece diferentes capacidades de almacenamiento de datos, compatibles con una amplia gama de formatos. Puedes almacenar y analizar datos estructurados (incluido Apache Parquet), datos semiestructurados (como JSON, Avro, XML) y datos no estructurados (como imágenes, vídeos, PDF) en una misma plataforma.
Por supuesto que sí. Por ejemplo, Document AI te permite extraer información valiosa de los documentos. Para los desarrolladores, Snowflake Copilot ofrece asistencia de codificación para optimizar el desarrollo de flujos de datos y aplicaciones. Con Snowflake Cortex LLM, obtienes acceso a potentes funciones de IA que te permiten realizar tareas como relleno de texto, clasificación, extracción, análisis de datos, análisis de sentimientos, resumen, traducción y generación de representaciones vectoriales. Puedes encontrar más información en nuestra documentación sobre las funciones LLM de Snowflake Cortex.
El cómputo y el almacenamiento son las dos áreas principales que generan costes. Para los recursos de cómputo, Snowflake emplea un modelo de pago por lo que se usa. Los costes de almacenamiento se basan en la cantidad de datos almacenados en Snowflake (medidos en terabytes al mes). Para obtener un desglose detallado de nuestros precios y ver nuestra tabla de consumo, te animamos a visitar la página de precios de Snowflake, que incluye la información más completa y actualizada.