ingeniería de datos

El cómputo y el almacenamiento son las dos áreas principales que generan costes. Para los recursos de cómputo, Snowflake emplea un modelo de pago por lo que se usa. Los costes de almacenamiento se basan en la cantidad de datos almacenados en Snowflake (medidos en terabytes al mes). Para obtener un desglose detallado de nuestros precios y ver nuestra tabla de consumo, te animamos a visitar la página de precios de Snowflake, que incluye la información más completa y actualizada.