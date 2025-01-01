Ir al contenido

Ya está aquí Snowflake Intelligence

La información empresarial al alcance de todos los empleados

Snowflake para Ingeniería de datos

Prepara tus datos para la IA y céntrate en la calidad de los datos en lugar de en el ajuste de la infraestructura. Ahora puedes aprovechar todo el potencial de tus datos, desde su creación hasta la obtención de información, gracias a la ingeniería de datos con ZeroOps, la interoperabilidad ilimitada y la IA empresarial. 

Snowflake evaluations screenshot platform

Casos de uso

De datos sin procesar a datos listos para la IA

Ciclo de vida del flujo

Lakehouse abierto

Datos no estructurados e IA

Ingesta

Experiencia del desarrollador

Habilitar un movimiento de datos fiable

Crea, implementa y optimiza flujos de datos más rápido

  • Optimiza todo el ciclo de vida del flujo y adopta nuevas prácticas de ingeniería de datos con rapidez, o combínalo con los flujos de trabajo existentes. 
  • Democratiza la ingeniería de datos gracias a los flujos de trabajo integrales de Snowflake, que incluyen un conjunto creciente de capacidades nativas y estrechas integraciones con estándares abiertos y herramientas específicas de ingeniería de datos. 
snowflake for data engineering

Centralizar el almacenamiento de datos en formato abierto

Crea o integra tu lakehouse abierto sin problemas

  • Aprovecha los flexibles estándares de código abierto para crear tu lakehouse abierto más rápidamente, sin renunciar a la fiabilidad y la seguridad del AI Data Cloud. 
  • Intégralo sin problemas en las arquitecturas de lakehouse existentes o créalo en un formato de lakehouse abierto desde el inicio, eliminando los silos de datos y obteniendo valor más rápido.
snowflake data engineering diagram

Innovar con IA

Aprovecha el potencial de los casos de uso de IA más avanzados

  • Accede a diversos datos no estructurados y semiestructurados y procésalos con una arquitectura abierta y flexible. 
  • Al simplificar las complejidades de la ingeniería de datos en todo el flujo, Snowflake facilita enormemente la creación de aplicaciones de IA generativa, la activación de agentes de IA con flujos de datos casi en tiempo real y mucho más. 
ticket sales trend analysis request screenshot

Conectarse desde cualquier fuente

Gestiona la ingesta de datos concebida para la IA y la interoperabilidad

  • Accede a una ingesta de datos fluida. Conecta cualquier fuente de datos con una plataforma unificada, bien sean datos estructurados, no estructurados, por lotes o de transmisión. 
  • Potencia tus iniciativas de IA con flujos de datos bidireccionales casi en tiempo real. 
  • Adáptate a cualquier arquitectura de datos, garantizando así la fiabilidad y gobernanza empresariales gracias a las soluciones abiertas y ampliables de Snowflake. 
Snowflake Horizon platform diagram

Experiencia del desarrollador

Gestiona la ejecución de tu base para los datos de IA

  • Céntrate de forma más eficiente en tu trabajo gracias a las herramientas de productividad para desarrolladores, como entornos de desarrollo nativos, integración de Git y vistas y alertas de observabilidad.
  • Con DevOps en Snowflake puedes optimizar y automatizar el ciclo de vida del desarrollo de software en todos tus entornos de Snowflake. 
A technology stack diagram of the Snowflake Python Developer Ecosystem, including ingestion, transformation, delivery processes on the dev experience and devops elements.
Power digital logo

“La base para los datos que creamos con Snowflake nos permite adaptarnos rápidamente y garantizar, al mismo tiempo, la seguridad y confidencialidad de los datos de los clientes”.

John Saunders
VP of Product, Power Digital

Leer la historia

Beneficios

Definición de nuevos estándares para la ingeniería de datos

Ingeniería de datos con Zero Ops

Codifica y automatiza flujos con toda confianza

Cumple los acuerdos de nivel de servicio (SLA) sobre datos, automatiza las tareas repetitivas y ofrece resultados que tienen un impacto real. Al centrarte en los resultados en vez de en la infraestructura, puedes liberarte de la sobrecarga operativa gracias a las capacidades nativas de ingeniería de datos y la integración con estándares abiertos, entre los que se incluyen Apache Spark™, Apache Iceberg™Apache Nifi™dbt, pandas y mucho más. 

pipelines diagram
Library of Openflow connectors on Snowflake

Interoperabilidad ilimitada

Mejora el rendimiento y reduce el TCO y la dependencia de los proveedores

Crea sin límites con la plataforma integral de ingeniería de datos de Snowflake que interopera con tecnologías que conoces y prefieres, tanto dentro como fuera de la plataforma. 
 

  • Facilita el movimiento de datos entre fuentes de datos y destinos con Snowflake Openflow, un servicio de integración de datos multimodales abierto, ampliable y gestionado. 
  • Optimiza los flujos de trabajo de transformación de datos con dbt Projects en Snowflake.
  • Lleva el código a los datos y acelera el desarrollo en los diversos lenguajes de programación con Snowpark.
Impulsar la IA 

Concreta las promesas de la IA

  • Permite a los agentes de IA colaborar, compartir contexto y tomar decisiones a gran velocidad gracias a la compatibilidad con formatos estructurados y no estructurados en flujos de datos bidireccionales y casi en tiempo real. 

  • Gracias a la integración de las funciones de Snowflake de nivel empresarial en toda la plataforma, puedes incluso impulsar tus soluciones empresariales más avanzadas con una arquitectura de datos ágil, eficiente y fiable.

ticket sales trend analysis request screenshot

Servicios financieros

“Ahora, gracias a la reducción de errores y a la mayor visibilidad de Snowflake, contamos con una plataforma que es más rentable y mucho más fácil de usar que el entorno gestionado de Spark”.

David Trumbell
Head of Data Engineering, CTC

Leer la historia

  • 1.er plazo de disponibilidad de datos se cumplió todos los días por primera vez 
  • 54 % de ahorro en costes al cambiar de un entorno gestionado de Spark a Snowflake
Woman in an office looking at an ipad

Recursos

Explora más sobre Ingeniería de datos

Arquitectos de datos

Responsables de datos

Ingenieros de datos

Da el siguiente pasocon Snowflake

Empieza tu prueba gratuita de 30 días de Snowflake hoy

  • 400 USD de uso gratuito para empezar
  • Acceso inmediato al AI Data Cloud
  • Habilita tus workloads de datos más esenciales
Preguntas frecuentes

Encuentra las respuestas a las preguntas más comunes sobre las capacidades de la ingeniería de datos de Snowflake, desde la creación de flujos hasta los asistentes de IA.

Sí, Snowflake es totalmente compatible con la creación de flujos de datos robustos y escalables, incluida la ingesta eficiente de datos de diversas fuentes, las capacidades de transformación de datos y el almacenamiento optimizado. Snowflake también ofrece sólidas funciones de observabilidad y gobernanza, lo que garantiza que tus flujos sean fiables, seguros y fáciles de gestionar.

Entre las tecnologías y los estándares clave de código abierto compatibles con Snowflake se incluye Apache Iceberg, un popular formato de tabla abierto para conjuntos de datos analíticos de grandes dimensiones. Asimismo, ofrecemos una sólida integración con dbt para la transformación de datos, compatibilidad con Modin para escalar flujos de trabajo de pandas y potenciamos el desarrollo de aplicaciones de datos con Streamlit. Snowflake también se integra con herramientas como Apache NiFi para la ingesta de datos.

Snowflake ofrece diferentes capacidades de almacenamiento de datos, compatibles con una amplia gama de formatos. Puedes almacenar y analizar datos estructurados (incluido Apache Parquet), datos semiestructurados (como JSON, Avro, XML) y datos no estructurados (como imágenes, vídeos, PDF) en una misma plataforma.

Por supuesto que sí. Por ejemplo, Document AI te permite extraer información valiosa de los documentos. Para los desarrolladores, Snowflake Copilot ofrece asistencia de codificación para optimizar el desarrollo de flujos de datos y aplicaciones. Con Snowflake Cortex LLM, obtienes acceso a potentes funciones de IA que te permiten realizar tareas como relleno de texto, clasificación, extracción, análisis de datos, análisis de sentimientos, resumen, traducción y generación de representaciones vectoriales. Puedes encontrar más información en nuestra documentación sobre las funciones LLM de Snowflake Cortex.

El cómputo y el almacenamiento son las dos áreas principales que generan costes. Para los recursos de cómputo, Snowflake emplea un modelo de pago por lo que se usa. Los costes de almacenamiento se basan en la cantidad de datos almacenados en Snowflake (medidos en terabytes al mes). Para obtener un desglose detallado de nuestros precios y ver nuestra tabla de consumo, te animamos a visitar la página de precios de Snowflake, que incluye la información más completa y actualizada.

