Snowflake simplifica a arquitetura de dados, a governança e a segurança para aumentar o valor de todas as cargas de trabalho

Realize a ingestão de dados com mais eficiência e gerencie os custos

Para os dados gerenciados pela Snowflake, estamos adotando recursos que ajudam você a acessar os dados de forma fácil e com boa relação custo/benefício. Com o Snowpipe para Apache Kafka (em breve em versão preliminar pública no AWS e Microsoft Azure), um mecanismo "pull", em vez do conector "push", permite que você faça a extração e a ingestão de eventos do Apache Kafka em sua conta Snowflake diretamente sem hospedar seu próprio cluster Kafka Connect. Isso reduz a complexidade geral de ter de preparar os dados de streaming para uso: Basta criar a integração de acesso externo com sua solução Kafka já existente.

O SnowConvert é uma ferramenta de conversão de código fácil de usar que acelera as migrações do sistema legado de gestão de banco de dados relacional (relational database management system, RDBMS) para o Snowflake. Além das avaliações e conversões de tabela gratuitas, o SnowConvert agora oferece suporte à conversão precisa de visualizações de banco de dados do Teradata, Oracle ou SQL Server gratuitamente.

As novas políticas de ciclo de vida do armazenamento (em versão preliminar privada) representam mais uma oportunidade de reduzir os custos ao excluir registros automaticamente ou arquivá-los para um nível de baixo custo ao atender à sua condição de política personalizada. Isso ajuda a otimizar o armazenamento e, ao mesmo tempo, manter a conformidade regulatória de maneira fácil e dimensionável.

Desbloqueie o valor de documentos não estruturados com extração e integração automatizadas de dados baseadas em IA

Todos os dias, empresas de todos os tipos são inundadas de documentos, como faturas, recibos, avisos, formulários entre outros. No entanto, obter e usar as informações desses documentos continua sendo um processo manual, demorado e sujeito a erros. Com o Document AI (disponível ao público para AWS e Microsoft Azure), um fluxo de trabalho Snowflake totalmente gerenciado que transforma documentos não estruturados em tabelas estruturadas usando um LLM integrado, o Arctic-TILT, você pode processar documentos de forma inteligente e em escala. Com a opção de ajuste otimizado por meio de uma interface de usuário fácil de usar, usuários empresariais e especialistas sem conhecimento específico de inteligência artificial (IA) podem se envolver intensamente na criação e no refinamento de modelos antes de recorrer a engenheiros de dados para operacionalizar os pipelines. A Universidade da Flórida está usando o Document AI para extrair dados de PDFs e fontes de terceiros de maneira eficiente. Isso simplifica a auditoria de dados e elimina semanas de trabalho em processos manuais.

Empregue o Snowflake Horizon Catalog para proteger e entender melhor as contas e os ativos de dados

Entre os melhores benefícios do Snowflake estão os recursos integrados de conformidade, segurança, privacidade, descoberta e colaboração, líderes do setor, que fazem parte do catálogo Horizon. Esses recursos ajudam a proteger e preservar a privacidade da sua conta, usuários e ativos de dados. Constantemente, estamos melhorando nossa plataforma para ajudar nossos clientes a prever e evitar possíveis ameaças.

Use recursos de segurança aprimorados e inovações do Trust Center para prever ameaças antes que elas ocorram

Em uma outra etapa fundamental para eliminar acessos somente com senha, a Snowflake está implementando, por padrão, a autenticação multifator (multi-factor authentication, MFA) para todos os usuários humanos recém-criados em qualquer conta Snowflake. Também estamos implementando a Leaked Password Protection (LPP) (em breve disponível ao público), que vai verificar e desativar automaticamente as senhas de usuário descobertas na dark web. Isso oferece proteção integrada contra senhas vazadas e ajuda a limitar o potencial para a filtragem de dados. Usuários comprometidos podem entrar em contato com os administradores de contas para redefinir suas senhas.

Para autenticação de API, o Snowflake oferece Programmatic Access Tokens versáteis e fáceis de usar para desenvolvedores (em breve, em versão preliminar privada), a fim de simplificar a experiência dos desenvolvedores para o acesso a aplicações e, ao mesmo tempo, aprimorar a segurança, incluindo o escopo e a expiração de tais tokens. E o novo recurso Outbound Private Link Connectivity (External Access, disponível ao público no AWS e no Azure; External Stage, em versão preliminar pública no Azure e, em breve, em versão preliminar pública no AWS; e External Function, disponível ao público no Azure) conecta-se a serviços externos para provedores de serviços de nuvem e mantém o tráfego de dados sempre dentro da rede CSP, nunca passando pela Internet pública, para minimizar o risco de exposição dos dados e outras ameaças cibernéticas.

As melhorias do Trust Center, uma interface que ajuda a avaliar e monitorar a postura de segurança da sua conta Snowflake, incluem um novo Threat Intelligence Scanner Package (disponível ao público) para detectar que usuários (humanos ou de serviço) representam um risco, com mitigação clara sobre como lidar com essas vulnerabilidades. Com foco no futuro, o Trust Center Extensibility (em breve, em versão preliminar privada) vai permitir que os clientes adicionem pacotes personalizados de scanner ao Trust Center dos nossos parceiros, que estão disponíveis como Snowflake Native Apps no Snowflake Marketplace.