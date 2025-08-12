OpenAI GPT-5 en Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar que el modelo más avanzado de OpenAI, GPT-5, está ahora disponible de forma nativa en Snowflake Cortex AI para nuestros clientes.
Los modelos GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano y GPT-5 chat están disponibles en vista previa pública dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex AISQL y Cortex REST API, y pronto estarán disponibles en Snowflake Intelligence (en vista previa pública) y Cortex Agents (próximamente con disponibilidad general).
Modelos GPT-5 de OpenAI
GPT-5 es el modelo más avanzado de OpenAI y ofrece importantes mejoras en cuanto a razonamiento, calidad del código y experiencia del usuario. Gestiona complejas tareas de programación con instrucciones mínimas, proporciona explicaciones claras e introduce capacidades de agentes mejoradas, lo que lo convierte en una potente herramienta de programación y en un asistente inteligente para todos los usuarios.
Qué se puede hacer con OpenAI GPT-5 en Snowflake
GPT‐5 de OpenAI se une a otros modelos de vanguardia líderes en Cortex AI, lo que posibilita una amplia gama de casos de uso empresariales, todo ello dentro del entorno seguro y gobernado de Snowflake. Los modelos GPT-5 son especialmente adecuados para:
- Transformar datos en inteligencia práctica con Snowflake Intelligence, que se ha diseñado para cerrar la brecha entre datos y acciones. Convierte los datos en inteligencia práctica al permitir a los usuarios empresariales formular preguntas complejas en lenguaje natural y recibir información fiable y práctica a partir de datos estructurados y no estructurados. Al combinar el razonamiento avanzado de GPT-5 con las capacidades de seguridad y gobernanza de Snowflake, los equipos pueden investigar cuestiones empresariales en profundidad y explorar los “por qué” detrás del “qué”.
- Analizar datos multimodales. Combina GPT-5 con Cortex AISQL para impulsar analíticas avanzadas de datos multimodales como texto, imágenes y otros tipos de datos, todo a través de SQL estándar. Al utilizar funciones nativas de SQL como AI_COMPLETE, los analistas pueden crear flujos de IA rápidos y rentables para clasificar, filtrar y sintetizar la información de datos estructurados y no estructurados sin salir de su almacén de datos.
- Crear sistemas inteligentes. Utiliza GPT-5 con Cortex Agents para crear sistemas que planifiquen, razonen y actúen sobre datos empresariales estructurados y no estructurados. Gracias a la pila de recuperación segura de Snowflake, que incluye Cortex Analyst y Cortex Search, GPT‐5 permite a los agentes de Cortex Agents resolver cuestiones empresariales cada vez más complejas.
- Potenciar aplicaciones interactivas de IA. Con Cortex REST API, los clientes pueden utilizar GPT‐5 para crear aplicaciones interactivas de baja latencia, como chatbots, copilotos o asistentes de flujos de trabajo, que razonen a partir de los datos empresariales. Los desarrolladores pueden integrar GPT‐5 en aplicaciones nativas creadas en Snowflake, o aplicaciones conectadas en el entorno de un cliente, lo que proporciona experiencias seguras y gobernadas de IA generativa que mantienen los datos en su lugar, a la vez que ofrecen interacciones personalizadas entre diversas herramientas y aplicaciones.
Snowflake Cortex AI es un conjunto de funciones y servicios integrados que incluye la inferencia de large language models (LLM) totalmente gestionada y la recuperación sencilla de datos, con el fin de permitir a los clientes analizar rápidamente los datos no estructurados junto con sus datos estructurados y agilizar la creación de aplicaciones de agentes de IA. La plataforma de datos e IA unificada de Cortex ayuda a las organizaciones a convertir los conceptos de IA en realidad en cuestión de días. Organizaciones de todos los tamaños y sectores ahora pueden implementar una gama de casos de uso, desde el resumen de textos y el análisis de sentimientos hasta el desarrollo de potentes agentes de IA.
Uso de OpenAI GPT-5 en Snowflake
Con Cortex AI, acceder a los modelos es fácil. No es necesario gestionar las integraciones, y la gobernanza es uniforme en todos los datos y la IA. Solo tienes que acceder a los modelos GPT-5 en una de las regiones compatibles. En las regiones no admitidas, puedes acceder a ellos mediante la activación de la inferencia entre regiones.
Cortex AISQL
Cortex AISQL facilita la creación de flujos de IA escalables con datos empresariales multimodales mediante la conocida sintaxis de SQL. Cortex AISQL ofrece un procesamiento de alto rendimiento a un coste menor que los flujos de IA orquestados manualmente, lo que permite obtener información de confianza en toda la empresa al tiempo que mantiene las capacidades de seguridad y gobernanza por las que Snowflake es conocido. Por ejemplo, con la función AI_COMPLETE, los analistas pueden aplicar instrucciones de lenguaje natural directamente en SQL, utilizando modelos de última generación como GPT-5.
SELECT * from AI_COMPLETE('openai-gpt-5', PROMPT('what is the AI/ML adoption highlight from Snowflake Q1FY26?: {0}'))
According to provided information, more than 5,200 accounts use Snowflake AI/ML features in Q1 FY26, indicating a strong adoption in Snowflake AI/ML features.
Cortex REST API
Para realizar llamadas de inferencia de baja latencia a Cortex AI desde servicios o aplicaciones fuera de Snowflake, los desarrolladores pueden utilizar la interfaz REST API. Aquí tienes un ejemplo de cómo funciona:
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer <snowflake_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-d '{
"model": "openai-gpt-5",
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "Churn increased in Q2. Based on the notes below, summarize the top reasons"
}
],
"top_p": 0.8,
"temperature": 0.2
}' \
https://<account_identifier>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex/inference:complete
Cortex AI admite un SDK compatible con OpenAI, ahora en vista previa privada, lo que facilita a los desarrolladores la integración de GPT‐5 y otros modelos vanguardistas con cambios mínimos en el código.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Al alinearse con la conocida estructura de API de OpenAI, los usuarios pueden comenzar a ejecutar la inferencia en Snowflake rápidamente y, al mismo tiempo, cambiar sin problemas entre los modelos principales, como GPT-5 y otros modelos, utilizando una única superficie de API unificada. De este modo, se reduce la sobrecarga de integración y se agiliza el tiempo para producción. Ponte en contacto con tu equipo de cuenta de Snowflake para obtener más información.
Perspectivas de futuro
Snowflake prioriza la seguridad y la privacidad, y OpenAI se dedica a crear una IA segura y fiable, lo que crea una sólida coordinación para ofrecer soluciones innovadoras de última generación. El modelo GPT-5 ya está disponible dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con las funciones Cortex AISQL y REST API. Pronto lo estará para Cortex Agents y Snowflake Intelligence.
Más información
- Descarga la Guía práctica sobre los agentes de IA.
- Prueba Snowflake Intelligence hoy mismo.
- Mira la demostración para ver Cortex AISQL en acción.
Declaraciones prospectivas
Este artículo contiene declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican que nos comprometamos a proporcionar ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro formulario 10-Q más reciente para obtener más información.