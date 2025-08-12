OpenAI GPT-5 en Snowflake Cortex AI

Nos complace anunciar que el modelo más avanzado de OpenAI, GPT-5, está ahora disponible de forma nativa en Snowflake Cortex AI para nuestros clientes.

Los modelos GPT-5, GPT-5 mini, GPT-5 nano y GPT-5 chat están disponibles en vista previa pública dentro del perímetro seguro de Snowflake para su uso con Cortex AISQL y Cortex REST API, y pronto estarán disponibles en Snowflake Intelligence (en vista previa pública) y Cortex Agents (próximamente con disponibilidad general).

Modelos GPT-5 de OpenAI

GPT-5 es el modelo más avanzado de OpenAI y ofrece importantes mejoras en cuanto a razonamiento, calidad del código y experiencia del usuario. Gestiona complejas tareas de programación con instrucciones mínimas, proporciona explicaciones claras e introduce capacidades de agentes mejoradas, lo que lo convierte en una potente herramienta de programación y en un asistente inteligente para todos los usuarios.

Qué se puede hacer con OpenAI GPT-5 en Snowflake

GPT‐5 de OpenAI se une a otros modelos de vanguardia líderes en Cortex AI, lo que posibilita una amplia gama de casos de uso empresariales, todo ello dentro del entorno seguro y gobernado de Snowflake. Los modelos GPT-5 son especialmente adecuados para: