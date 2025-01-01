Ir al contenido

Ya está aquí Snowflake Intelligence

La información empresarial al alcance de todos los empleados

SOLUCIONES PARA SECTORES CONCRETOS

El AI Data Cloudpara retail

Simplifica las arquitecturas de datos y aprovecha el potencial de los datos, así como el de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning, ML), para ofrecer experiencias de compra personalizadas, optimizar las estrategias de precios, mejorar las operaciones en la cadena de suministro y monetizar los datos.

Adáptate al panorama cambiante de los consumidores y la tecnología

Nuestro objetivo es eliminar los silos de datos, garantizar la gobernanza y la seguridad, y permitir la colaboración entre minoristas, fabricantes y las tecnologías fundamentales que utilizan.

Simplifica las arquitecturas de datos y accede a un ecosistema abierto e interoperable con el que las empresas puedan aprovechar el valor de los datos fragmentados al tiempo que implementan la IA y el ML en todo su negocio para aumentar las experiencias de los compradores, optimizar las operaciones y maximizar los nuevos flujos de ingresos, como la monetización de datos.

Minoristas y restauración

Marcas

Cumplimiento y distribución

Proveedores de datos de retail

Inteligencia comercial

Soluciona los casos de uso esenciales para tu negocio con el AI Data Cloud para retail

Aumenta la personalización

Accede a datos de primera mano, de segundos y de terceros, desde una única plataforma de datos para mejorar las vistas integrales de los clientes. A continuación, aplica modelos de IA y ML para determinar la siguiente acción más recomendable y obtener recomendaciones de productos. De esta forma, podrás aumentar el volumen de las compras, la fidelización de los clientes y el valor del tiempo de vida.

GUÍA
Guía de inicio de personalizaciónAprende a crear una única fuente de verdad para comprender las necesidades del cliente, ofrecer experiencias fluidas y lograr promociones más efectivas.
Mejora las operaciones de la cadena de suministro

Facilita a los minoristas, fabricantes y partners de distribución una única fuente donde encontrar todos los datos operativos. De esta forma, podrán colaborar para reducir las ineficiencias y optimizar los niveles de existencias.

Toma decisiones conjuntas sobre logística y selección de productos mediante información compartida sobre las tendencias de los clientes y los niveles de suministro.

EBOOK
Genere resiliencia en la cadena de suministro del comercio minorista con datosObserva lo que ocurre en cada uno de los pasos de la cadena —desde el desarrollo de productos hasta las ventas— para identificar los problemas y planificar mejor de cara al futuro.
Optimiza los precios y las estrategias de promoción

Accede a todos los datos relevantes del cliente, de la empresa y de terceros desde una única plataforma —independientemente de la fuente o el formato— para tomar decisiones fundamentadas sobre precios en tiempo real.

Combina los datos de ventas, marketing e inventario para optimizar y ajustar las estrategias de selección de precios, promociones y descuentos a escala.

Webinar
Petco Fetches Pricing Insights in the AI Data CloudDescubre cómo utiliza Petco los datos para optimizar la selección de sus precios y promociones con el fin de presentar ofertas personalizadas a los clientes correctos en la referencia (Stock Keeping Unit, SKU) y el momento adecuados.
LA PLATAFORMA DE SNOWFLAKE

Diseña tu futuro entre nubes

La infraestructura de datos esencial para eliminar silos de datos y ofrecer la colaboración y conectividad que necesitan los líderes del retail.
SUBSECTORES DEL RETAIL

Caso de uso destacado

Minoristas

Bienes de consumo envasados

Proveedores de datos y tecnología de retail

Comercio electrónico, DTC y Marketplace

Bienes de consumo

Mejora el marketing personalizado

Combina datos no estructurados, semiestructurados y estructurados para mejorar las vistas integrales de los clientes, de manera que los equipos de marketing ofrezcan mejores experiencias del cliente y aumenten el ROI.

Optimiza las decisiones sobre precios

Desarrolla, entrena e implementa modelos de IA y ML para orientar la toma de decisiones sobre ofertas de servicio personalizadas, campañas promocionales y otros programas que generan ingresos.

Planifica el inventario de forma fundamentada

Combina la información de los clientes y del inventario, así como los datos de la cadena de suministro, entre otros, para que tus previsiones sean más acertadas y puedas tomar mejores decisiones de planificación.

Maximiza el retail media

Monetiza los datos de clientes de primera mano enriquecidos de forma segura y conviértelos en una valiosa fuente de ingresos.

Mejora la planificación del negocio

Ofrece a los propietarios de negocios informes en tiempo real para optimizar la dotación de personal y las operaciones, personalizar los puntos de contacto con clientes y aumentar la fidelización. 

NUESTROS CLIENTES

Los principales minoristas y marcas de bienes de consumo eligen Snowflake

“Queríamos modernizar y transformar nuestro entorno de análisis de datos al tiempo que desarrollábamos una cultura más basada en datos en Petco. Así fue como descubrimos Snowflake”.


KIRAN KANETKAR
Senior Director of Data and Analytics, Petco

3 M USD

Ahorro en costes de hardware al migrar a la nube

20 %

Aumento de la productividad de los equipos de ciencia de datos

Petco storefront
Albertsons
Under Armour
PepsiCo
Instacart
Saks

Las soluciones de los partners lo unifican todo

Snowflake cuenta con un ecosistema de partners consolidado que ofrece soluciones de retail a fin de habilitar casos de uso clave.

Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Consulta las últimas listas de los principales proveedores de datos del sector, como GS1, Circana y LiveRamp, entre otros.

Snowflake Partner Network logo

Partners de Snowflake

Los mayores proveedores tecnológicos y de soluciones colaboran con Snowflake para ofrecer casos de uso propios del sector. 

Snowflake Community logo

Comunidad de Snowflake

Descubre cómo los mejores profesionales de los datos están diseñando el futuro del sector del retail con Snowflake. 

