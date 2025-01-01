SOLUCIONES PARA SECTORES CONCRETOS
El AI Data Cloudpara retail
Simplifica las arquitecturas de datos y aprovecha el potencial de los datos, así como el de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (machine learning, ML), para ofrecer experiencias de compra personalizadas, optimizar las estrategias de precios, mejorar las operaciones en la cadena de suministro y monetizar los datos.
Adáptate al panorama cambiante de los consumidores y la tecnología
Nuestro objetivo es eliminar los silos de datos, garantizar la gobernanza y la seguridad, y permitir la colaboración entre minoristas, fabricantes y las tecnologías fundamentales que utilizan.
Simplifica las arquitecturas de datos y accede a un ecosistema abierto e interoperable con el que las empresas puedan aprovechar el valor de los datos fragmentados al tiempo que implementan la IA y el ML en todo su negocio para aumentar las experiencias de los compradores, optimizar las operaciones y maximizar los nuevos flujos de ingresos, como la monetización de datos.
Soluciona los casos de uso esenciales para tu negocio con el AI Data Cloud para retail
Aumenta la personalización
Accede a datos de primera mano, de segundos y de terceros, desde una única plataforma de datos para mejorar las vistas integrales de los clientes. A continuación, aplica modelos de IA y ML para determinar la siguiente acción más recomendable y obtener recomendaciones de productos. De esta forma, podrás aumentar el volumen de las compras, la fidelización de los clientes y el valor del tiempo de vida.
Mejora las operaciones de la cadena de suministro
Facilita a los minoristas, fabricantes y partners de distribución una única fuente donde encontrar todos los datos operativos. De esta forma, podrán colaborar para reducir las ineficiencias y optimizar los niveles de existencias.
Toma decisiones conjuntas sobre logística y selección de productos mediante información compartida sobre las tendencias de los clientes y los niveles de suministro.
Optimiza los precios y las estrategias de promoción
Accede a todos los datos relevantes del cliente, de la empresa y de terceros desde una única plataforma —independientemente de la fuente o el formato— para tomar decisiones fundamentadas sobre precios en tiempo real.
Combina los datos de ventas, marketing e inventario para optimizar y ajustar las estrategias de selección de precios, promociones y descuentos a escala.
SUBSECTORES DEL RETAIL
Caso de uso destacado
Minoristas
Bienes de consumo envasados
Proveedores de datos y tecnología de retail
Comercio electrónico, DTC y Marketplace
Bienes de consumo
Mejora el marketing personalizado
Combina datos no estructurados, semiestructurados y estructurados para mejorar las vistas integrales de los clientes, de manera que los equipos de marketing ofrezcan mejores experiencias del cliente y aumenten el ROI.
Optimiza las decisiones sobre precios
Desarrolla, entrena e implementa modelos de IA y ML para orientar la toma de decisiones sobre ofertas de servicio personalizadas, campañas promocionales y otros programas que generan ingresos.
Planifica el inventario de forma fundamentada
Combina la información de los clientes y del inventario, así como los datos de la cadena de suministro, entre otros, para que tus previsiones sean más acertadas y puedas tomar mejores decisiones de planificación.
Maximiza el retail media
Monetiza los datos de clientes de primera mano enriquecidos de forma segura y conviértelos en una valiosa fuente de ingresos.
Mejora la planificación del negocio
Ofrece a los propietarios de negocios informes en tiempo real para optimizar la dotación de personal y las operaciones, personalizar los puntos de contacto con clientes y aumentar la fidelización.
Mejora la visibilidad de la cadena de suministro
Colabora con partners minoristas, así como con proveedores de bienes y de cumplimiento, gracias a la visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro y la red de logística.
Aumenta los ingresos
Toma decisiones más fundamentadas mientras planificas gracias a un modelo de datos unificado en todos los datos externos e internos de puntos de venta, sistemas de planificación y proveedores de terceros, entre otros.
Aumenta el ROI en marketing
Ayuda a los profesionales del marketing a conocer su rendimiento entre canales y a optimizar las asignaciones del gasto en marketing.
Monetiza los datos
Convierte los activos de datos en productos que se comercializan y venden en Snowflake Marketplace sin los costes asociados a la gestión de infraestructuras y a la replicación de datos.
Comparte datos de forma segura
Comparte modelos propios y datos con clientes y partners de forma sencilla, segura y oportuna para tomar decisiones sobre merchandising, marketing y cumplimiento.
Desarrolla, implementa y monetiza aplicaciones
Marca la diferencia con tus productos distribuyéndolos directamente en los entornos de datos de tus clientes a través de Marketplace, acelerando así el tiempo de valorización sin poner en riesgo la seguridad y privacidad de los datos.
Mejora la efectividad del marketing
Combina los datos de primera mano con los de terceros para obtener información en tiempo real sobre el rendimiento del marketing y asignar el presupuesto a fin de maximizar las ganancias.
Sorprende a los clientes con una experiencia más personalizada
Obtén información de datos de primera mano y mejora los perfiles con los datos de Marketplace. De esta forma, podrás personalizar las interacciones en todos los canales sin poner en riesgo la seguridad ni la gobernanza de los datos.
Optimiza la planificación del inventario
Consigue una visibilidad de la cadena de suministro casi en tiempo real para prever mejor la demanda, aumentar el cumplimiento y la producción, y reducir los costes y residuos de inventario.
Mejora las experiencias de los clientes
Aprovecha los datos telemétricos de los productos para entender mejor las experiencias de los clientes, diseñar productos de mayor calidad y aportar un valor excepcional.
NUESTROS CLIENTES
Los principales minoristas y marcas de bienes de consumo eligen Snowflake
“Queríamos modernizar y transformar nuestro entorno de análisis de datos al tiempo que desarrollábamos una cultura más basada en datos en Petco. Así fue como descubrimos Snowflake”.
KIRAN KANETKAR
Senior Director of Data and Analytics, Petco
3 M USD
Ahorro en costes de hardware al migrar a la nube
20 %
Aumento de la productividad de los equipos de ciencia de datos
Las soluciones de los partners lo unifican todo
Snowflake cuenta con un ecosistema de partners consolidado que ofrece soluciones de retail a fin de habilitar casos de uso clave.
Snowflake Marketplace
Consulta las últimas listas de los principales proveedores de datos del sector, como GS1, Circana y LiveRamp, entre otros.
Partners de Snowflake
Los mayores proveedores tecnológicos y de soluciones colaboran con Snowflake para ofrecer casos de uso propios del sector.
Comunidad de Snowflake
Descubre cómo los mejores profesionales de los datos están diseñando el futuro del sector del retail con Snowflake.