Nuestro objetivo es eliminar los silos de datos, garantizar la gobernanza y la seguridad, y permitir la colaboración entre minoristas, fabricantes y las tecnologías fundamentales que utilizan.

Simplifica las arquitecturas de datos y accede a un ecosistema abierto e interoperable con el que las empresas puedan aprovechar el valor de los datos fragmentados al tiempo que implementan la IA y el ML en todo su negocio para aumentar las experiencias de los compradores, optimizar las operaciones y maximizar los nuevos flujos de ingresos, como la monetización de datos.