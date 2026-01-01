PLATAFORMA
Explicacióndel AI Data Cloud
El AI Data Cloud es una red global que conecta a las organizaciones con los datos y las aplicaciones más esenciales para su negocio. Ofrece un amplio abanico de posibilidades, desde la eliminación de los silos dentro de una organización hasta la colaboración en torno al contenido con partners y clientes, así como la integración de datos y aplicaciones externos para obtener información nueva.
El AI Data Cloud se basa en la tecnología de la plataforma única de Snowflake. Su exclusiva arquitectura conecta a las empresas a nivel global, a prácticamente cualquier escala, para combinar datos y workloads. Junto con Snowflake Marketplace, que simplifica el uso compartido, la colaboración y la monetización de miles de conjuntos de datos, servicios y aplicaciones de datos enteras, compone el AI Data Cloud activo que no para de crecer.
EXPLORAR MÁS RECURSOS DEL AI DATA CLOUD:
Una única plataforma
La plataforma de Snowflake elimina los silos de datos y simplifica las arquitecturas para que las empresas obtengan más valor de sus datos. Está diseñada como un producto único y unificado con automatizaciones que reducen la complejidad y ayudan a garantizar el funcionamiento de todos sus elementos.
A fin de admitir una amplia gama de workloads, la plataforma está optimizada para funcionar a gran escala independientemente de si se utiliza SQL, Python o cualquier otro lenguaje de programación. Además, su conexión global permite a las empresas acceder de forma segura a los contenidos más importantes de las nubes y regiones, con una experiencia coherente.
Las 4 capas de arquitectura de la plataforma de Snowflake
Almacenamiento optimizado
Reúne datos no estructurados, semiestructurados y estructurados con una escalabilidad casi infinita.
Cómputo multiclúster elástico
Se amplía y reduce en función del uso y se escala horizontalmente para permitir que grandes cantidades de usuarios trabajen a la vez, con grandes volúmenes de datos y workloads, todo con un solo motor.
Servicios en la nube
Mantiene la capacidad de autogestión de Snowflake, con automatizaciones que acaban con las inversiones en recursos costosas y complejas.
Snowgrid
Ofrece una única experiencia con una conexión global entre regiones y nubes que permite una gobernanza unificada, la continuidad del negocio y la colaboración de empresas, tanto de forma interna como externa.
Elimina los silosen el desarrollo
Lleva más workloads, usuarios y casos de uso directamente a tus datos, todo en el AI Data Cloud.
Desarrolla tus aplicaciones y tu negocio en el AI Data Cloud
Snowflake impulsa el futuro del desarrollo de aplicaciones. La plataforma de Snowflake proporciona los componentes básicos para desarrollar, probar e implementar aplicaciones que hacen un uso intensivo de los datos. Cuando estén operativas, podrás aumentar su capacidad fácilmente para hacer frente a la demanda dinámica y garantizar que todo funciona correctamente, incluso entre nubes, sin la carga de ingeniería de fiabilidad del sitio (site reliability engineering, SRE).
El AI Data Cloud también ayuda a las empresas a conseguir nuevas fuentes de ingresos con Snowflake Marketplace. Distribuye tus aplicaciones de Snowflake Native App por toda la red del AI Data Cloud, compuesta por miles de empresas, y monetízalas. Además, optimiza la monetización con facturación personalizable, compras en la plataforma e informes de uso detallados. Únete a los centenares de personas que desarrollan y distribuyen sus modernas aplicaciones con Snowflake.
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Prueba Snowflake gratis durante 30 días y experimenta el AI Data Cloud, que acaba con la complejidad, el coste y las restricciones de otras soluciones.