El AI Data Cloud es una red global que conecta a las organizaciones con los datos y las aplicaciones más esenciales para su negocio. Ofrece un amplio abanico de posibilidades, desde la eliminación de los silos dentro de una organización hasta la colaboración en torno al contenido con partners y clientes, así como la integración de datos y aplicaciones externos para obtener información nueva.

El AI Data Cloud se basa en la tecnología de la plataforma única de Snowflake. Su exclusiva arquitectura conecta a las empresas a nivel global, a prácticamente cualquier escala, para combinar datos y workloads. Junto con Snowflake Marketplace, que simplifica el uso compartido, la colaboración y la monetización de miles de conjuntos de datos, servicios y aplicaciones de datos enteras, compone el AI Data Cloud activo que no para de crecer.