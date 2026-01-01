Snowflake simplifie l’architecture de données, la gouvernance des données et la sécurité pour accélérer la valeur sur tous les workloads

Ingérez vos données plus efficacement et gérez vos coûts

Pour les données gérées par Snowflake, nous mettons en place des fonctionnalités qui vous aident à accéder aux données facilement et de manière rentable. Avec Snowpipe pour Apache Kafka (bientôt en public preview dans AWS et Microsoft Azure), un mécanisme « pull », plutôt que le connecteur « push » existant, vous permet d’extraire et d’ingérer des événements Apache Kafka directement dans votre compte Snowflake sans héberger votre propre cluster Kafka Connect. Cela réduit la complexité globale de la mise à disposition de données en streaming : créez simplement une intégration d’accès externe avec votre solution Kafka existante.

SnowConvert est un outil de conversion de code facile à utiliser qui accélère les migrations des anciens systèmes de gestion de bases de données relationnelles (RDBMS) vers Snowflake. En plus des évaluations gratuites et des conversions de tables gratuites, SnowConvert prend désormais en charge gratuitement la conversion précise des vues de base de données de Teradata, Oracle ou SQL Server.

Les nouvelles politiques de cycle de vie de stockage (private preview) offrent une autre opportunité de réduire les coûts en supprimant automatiquement les enregistrements ou en les archivant à moindre coût lorsque la condition de votre politique personnalisée est remplie. Cela vous aide à optimiser le stockage tout en maintenant la conformité réglementaire de manière simple et évolutive.

Exploitez la valeur des documents non structurés grâce à l’extraction et à l’intégration automatisées des données avec l’IA

Les entreprises de toutes sortes sont submergées de documents chaque jour – factures, reçus, avis, formulaires et plus encore – et pourtant, l’obtention et l’utilisation des informations qu’ils contiennent restent manuelles, chronophages et sujettes aux erreurs. Grâce à Document AI (disponible pour tous nos clients sur AWS et Microsoft Azure), un flux de travail Snowflake entièrement géré qui transforme des documents non structurés en tableaux structurés grâce à un LLM intégré, Arctic-TILT, vous pouvez traiter des documents intelligemment et à grande échelle. Grâce à la possibilité de régler les modèles à l’aide d’une interface utilisateur simple d’utilisation, les utilisateurs non techniques et les experts d’un domaine sans expertise en IA peuvent être fortement impliqués dans la création et le perfectionnement des modèles avant de faire appel à des data engineers pour exploiter les pipelines. Florida State University utilise Document AI pour extraire efficacement des données à partir de PDF et de sources tierces, ce qui simplifie l’audit des données et élimine des semaines d’efforts manuels.

Mieux protéger et comprendre vos comptes et vos ressources de données avec Snowflake Horizon Catalog

Parmi les principaux avantages de Snowflake figurent les fonctionnalités intégrées de pointe en matière de conformité, de sécurité, de confidentialité, de découverte et de collaboration qui font partie de Horizon Catalog. Cela permet de protéger et de préserver la confidentialité de votre compte, de vos utilisateurs et de vos ressources de données. Nous améliorons constamment notre plateforme pour aider nos clients à rester au fait des menaces potentielles.

Prévenez les menaces avant qu'elles ne surviennent grâce à des fonctions de sécurité renforcées et aux innovations du Trust Center

Autre étape clé vers l’élimination des connexions par mot de passe uniquement, Snowflake applique l’authentification multifactorielle par défaut pour tous les utilisateurs humains nouvellement créés dans tout compte Snowflake. Nous activons également Leaked Password Protection (bientôt disponible pour tous nos clients), pour vérifier et désactiver automatiquement les mots de passe d’utilisateur découverts sur le Dark Web. Cela offre une protection intégrée contre les fuites de mots de passe et contribue à limiter le risque d’exfiltration de données. Les utilisateurs compromis peuvent contacter les administrateurs de compte pour réinitialiser leurs mots de passe.

Pour l’authentification API, Snowflake prend en charge les Programmatic Access Tokens polyvalents et adaptés aux développeurs (bientôt en private preview) afin de simplifier l’expérience des développeurs pour l’accès aux applications tout en renforçant la sécurité en incluant la portée et l’expiration de ces tokens. Et la nouvelle Outbound Private Link Connectivity (External Access est disponible pour tous nos clients sur AWS et Azure ; External Stage est en public preview sur Azure et bientôt en public preview sur AWS ; External Function est disponible pour tous nos clients sur Azure) se connecte aux services externes pour les fournisseurs de services cloud et maintient le trafic de données toujours au sein du réseau CSP, sans jamais transiter vers l’Internet public, afin de minimiser le risque d’exposition des données et d’autres cybermenaces.

Les améliorations apportées au Trust Center, une interface qui vous aide à évaluer et à surveiller la position de sécurité de votre compte Snowflake, incluent un nouveau pack Threat Intelligence Scanner (disponible pour tous nos clients) pour détecter quels utilisateurs (humains ou services) représentent un risque, tout en atténuant clairement la façon de corriger ces vulnérabilités. Pour l’avenir, Trust Center Extensibility (bientôt en private preview) permettra à nos clients d’ajouter dans le Trust Center des packs d’analyse personnalisés de nos partenaires, qui sont disponibles en tant que Snowflake Native Apps dans la Marketplace Snowflake.