Modulare CDPs im Reise- und Gastgewerbe: personalisierte Gästeerfahrungen mit Daten und KI

Da Reisende zunehmend personalisierte Erlebnisse erwarten, müssen Marken in der Reise- und Gastgewerbebranche innovative Wege finden, Daten in ihren Marketing- und Produkterfahrungen zu nutzen. Die Verwaltung riesiger, komplexer Datasets über mehrere Marken, Treueprogramme und Touchpoints hinweg stellt Unternehmen in dieser Branche vor einzigartige Herausforderungen.

Dafür gibt es Sie die modulare Kundendatenplattform in der Snowflake AI Data Cloud für Reise- und Gastgewerbe. Diese innovative Lösung, der führende Marken vertrauen, versetzt Reise- und Gastgewerbeunternehmen in die Lage, das volle Potenzial ihrer Daten in Snowflake zu nutzen, um maßgeschneiderte Gästeerfahrungen zu schaffen und Treueprogramme zu optimieren.