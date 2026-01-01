Modulare CDPs im Reise- und Gastgewerbe: personalisierte Gästeerfahrungen mit Daten und KI

Da Reisende zunehmend personalisierte Erlebnisse erwarten, müssen Marken in der Reise- und Gastgewerbebranche innovative Wege finden, Daten in ihren Marketing- und Produkterfahrungen zu nutzen. Die Verwaltung riesiger, komplexer Datasets über mehrere Marken, Treueprogramme und Touchpoints hinweg stellt Unternehmen in dieser Branche vor einzigartige Herausforderungen.
Dafür gibt es Sie die modulare Kundendatenplattform in der Snowflake AI Data Cloud für Reise- und Gastgewerbe. Diese innovative Lösung, der führende Marken vertrauen, versetzt Reise- und Gastgewerbeunternehmen in die Lage, das volle Potenzial ihrer Daten in Snowflake zu nutzen, um maßgeschneiderte Gästeerfahrungen zu schaffen und Treueprogramme zu optimieren.
Wie modulare CDPs in der Snowflake AI Data Cloud funktionieren
Die Snowflake AI Data Cloud zentralisiert Kundendaten aus Reservierungen, Treueprogrammen, Buchungsengines und mehr. Eine modulare CDP nutzt diese einheitliche Quelle, um Reise- und Gastgewerbemarken mit den Tools auszustatten, mit denen sie ihre Daten für Marketing, Treuemanagement und Gästepersonalisierung aktivieren können.
Zu den wichtigsten Komponenten der modularen Kundendatenplattform für Reisen und Gastgewerbe gehören:
Datenaktivierung: Erstellen Sie Zielgruppen basierend auf Gästeprofilen, Vorlieben und Verhaltensweisen. Synchronisieren Sie Zielgruppen- und Gästedaten mit E-Mail-Plattformen, CRM-Systemen (Customer Relationship Management), Werbeplattformen oder anderen Marketingtools, die personalisierte Reiseerlebnisse ermöglichen.
KI-Entscheidungen: Nutzen Sie KI, um Ihre Marketingbemühungen kontinuierlich zu optimieren – mit maßgeschneiderten Aktionen, Angeboten und Treuekommunikationen für jeden Gast. So können Sie die Kundenerfahrung verbessern und die Performance maximieren.
Campaign Intelligence: Analysieren Sie Marketingkampagnen plattformübergreifend und ermitteln Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Gästeerfahrung. Aussagekräftige Einblicke können in neue Zielgruppensegmente oder optimierte Kommunikationsstrategien verwandelt werden, die besseres Marketing und stärkere Gästebindung ermöglichen.
Ereignisverfolgung: Erfassen Sie Gastinteraktionen über verschiedene Websites, Apps und Aktivitäten vor Ort hinweg und speichern Sie diese Daten direkt in Snowflake.
Identitätsauflösung: Erstellen Sie einheitliche Gästeprofile, die Daten aus verschiedenen Quellen (e.g., Reservierungen, Treuekonten und Interaktionen vor Ort) kombinieren, um eine umfassende Übersicht über jeden Gast zu erhalten.
Indem Marken im Reise- und Gastgewerbe auf Grundlage aller ihrer Daten handeln können, ermöglicht eine modulare Kundendatenplattform personalisierte Erfahrungen, die die Treue und Zufriedenheit der Gäste steigern.
Warum modulare CDPs für Reise- und Gastgewerbeunternehmen geeignet sind
Die Reise- und Gastgewerbebranche benötigt eine flexible, sichere Datenlösung, die die komplexe Verwaltung der Gästeinteraktionen über mehrere Marken, Kanäle und Objekte hinweg bewältigen kann. Modulare CDPs arbeiten mit Daten dort, wo sie bereits vorhanden sind – in der Snowflake AI Data Cloud des Unternehmens. So können Sie sicherstellen, dass die Daten nicht nur sicher, sondern auch für Marketingteams leicht zugänglich bleiben.
Wichtige Vorteile:
Nahtlose Integration: Eine modulare Kundendatenplattform arbeitet direkt mit vorhandenen Daten in Snowflake, d. h. es sind keine Datenduplikationen oder komplexen Transformationen erforderlich. Dies ist entscheidend für Unternehmen im Reise- und Gastgewerbe, die Daten verwalten, die von verschiedenen Systemen erstellt wurden, darunter Hausverwaltungssysteme, Treueplattformen und Buchungsengines.
Flexible Datenmodelle: Jede Reisemarke ist einzigartig. Unabhängig davon, ob die Daten nach Objekten, Reisen oder Treueprogrammen strukturiert sind: Eine modulare Kundendatenplattform passt sich dem Datenschema an und ermöglicht es Unternehmen, schnell auf ihre umfassenden Daten zu reagieren.
Individualisierung für Multimarken- und Multinationalunternehmen: Modulare CDPs bieten flexible Tools, damit Konglomerate mit Marken, die in mehreren Regionen tätig sind, den Datenzugriff und die Datennutzung partitionieren können. So können alle Teammitglieder unabhängig von ihrer Abteilung dieselben Daten in Snowflake nutzen und nur auf die Teilmenge reagieren, die für ihre Marke, Region oder ihren Anwendungsfall relevant ist.
Einfache KI- und ML-Integration: Reisemarken können mit Snowflake Cortex AI Modelle für maschinelles Lernen entwickeln und implementieren, um das Gästeverhalten vorherzusagen, Angebote zu optimieren und die Gästeerfahrung insgesamt zu verbessern. Mit KI-Entscheidungen können Marketingexpert:innen Marketingkampagnen über den gesamten Lebenszyklus optimieren und jeden Gast mit hyperpersonalisierten Botschaften ansprechen, die ein maximale Interaktionen fördern.
Zuverlässige Data Governance und Sicherheitskontrollen: Reisemarken können die Funktionen von Snowflake nutzen, um die Einhaltung von Datenvorschriften zu unterstützen. Eine modulare Kundendatenplattform profitiert von der integrierten Governance von Snowflake, die Kunden bei der Verwaltung des Datenzugriffs unterstützt.
Beweispunkte: Führungskräfte aus dem Reise- und Gastgewerbe erzielen mit modularen CDPs bessere Ergebnisse
Führende multinationale Hotelkette mit mehreren Marken
Wer sie sind: Eines der weltweit führenden Unternehmen im Gastgewerbe mit einem Portfolio von mehr als 5.000 Objekten weltweit
Wem sie dienen: Gäste aus verschiedensten Hotels, von Luxusmarken bis hin zu günstigen Unterkünften.
Verwendung einer modularen CDP in der AI Data Cloud für Reise- und Gastgewerbe: Das Unternehmen nutzt eine modulare Kundendatenplattform, um Treueprogramme zu verbessern und Vielreisenden personalisierte Aktionen und Empfehlungen anzubieten.
Ergebnis: Sie verbesserten die Gästebindung durch die Personalisierung der Gästeerfahrung über verschiedene Unterkünfte hinweg, was zu einer höheren Teilnahme am Treueprogramm führte.
Führendes Gaming- und Gastgewerbeunternehmen
Wer sie sind: Ein führendes Unternehmen in der Casino- und Unterhaltungsbranche, das eine breite Palette von Gastgewerbe- und Unterhaltungserlebnissen über mehrere Immobilien hinweg anbietet.
Wem sie dienen: Einzelne Gäste und Treuemitglieder, die Casinos, Hotels und Resorts besuchen.
Verwendung der modularen CDP in der AI Data Cloud für Reise- und Gastgewerbe: Das Unternehmen nutzt eine modulare Kundendatenplattform, um Gästedaten über verschiedene Unterkünfte hinweg zu vereinheitlichen und Marketingangebote für Mitglieder des Treueprogramms zu personalisieren.
Ergebnis: Durch die kanalübergreifende Aktivierung von Gästedaten über eine modulare Kundendatenplattform nahm die Interaktion mit personalisierten Angeboten und Treuekommunikationen zu.
Transformieren Sie Ihr Reise- und Gastgewerbegeschäft mit der AI Data Cloud
Modulare CDPs, unterstützt durch die AI Data Cloud für Reise- und Gastgewerbe, ermöglichen es Marken, personalisierte Gästeerfahrungen zu bieten, Marketingkampagnen zu optimieren und die Treue zu steigern – und das alles mit strengen Data-Governance- und Compliance-Einstellungen. Da die Daten sicher in Snowflake gespeichert sind, können Reisemarken zuversichtlich auf ihre Daten reagieren und ihr volles Potenzial ausschöpfen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihr Unternehmen mit einer modularen Kundendatenplattform auf Snowflake transformieren können, entdecken Sie die Snowflake AI Data Cloud für Reise- und Gastgewerbe. Wenn Sie außerdem planen, an der Phocuswright 2024 in Phoenix teilzunehmen, wenden Sie sich bitte an [email protected], um ein Meeting zu buchen.