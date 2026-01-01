Applications und Collaboration

Dank Snowflakes Data Sharing können Sie anderen Teams oder Organisationen Live-Zugriff auf Ihre Daten gewähren, ohne sie physisch verschieben oder kopieren zu müssen. Da das Data Sharing kein ETL erfordert, können Datennutzende direkt auf aktuelle Daten zugreifen, wobei die Governance- und Zugriffskontrollen vom Datenanbieter verwaltet werden. Für Nutzende ohne Snowflake-Konto können Reader Accounts verwendet werden.