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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

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Snowflake für Applications und Collaboration

Entwickeln, teilen und verbinden Sie einfach Applikationen, Datenprodukte und KI-Modelle für Ihre Teams, Partner und Kunden. Erhalten Sie Skalierbarkeit und Governance auf Unternehmensniveau ­– ohne dass Daten bewegt werden müssen.

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Anwendungsfälle

Erstellen, teilen und verbinden ohne zusätzlichen ETL- oder Integrationsaufwand

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Skalierbare Apps mit Zero-Copy-Integration

  • Optimieren Sie Ihre Architektur mit einer einheitlichen Plattform, um Funktionen schneller bereitzustellen – von integrierter Analytik bis hin zu generativer KI.
  • Reduzieren Sie den operativen Aufwand und erzielen Sie eine höhere Performance mit einem vollständig verwalteten Service. 
  • Integrieren Sie Daten direkt in Kundenumgebungen und vermarkten Sie Daten auf Snowflake, um Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen und das Wachstum zu fördern. 
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Snowflake für Apps und Collaboration

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Data Sharing ohne ETL und über verschiedene Clouds hinweg

  • Ermöglichen Sie Teams den einfachen Zugriff auf verschiedene Datenprodukte, sodass sie stets vertrauenswürdige Daten verwenden können. 
  • Schützen Sie Ihre Daten mit integrierter Governance, Zugriffskontrollen und nativer Unterstützung für das Sharing sensibler Daten.
  • Reduzieren Sie Sharing-Kosten und optimieren Sie die Effizienz Ihrer Abläufe.
Mehr über Data Sharing erfahren
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Verbinden

Verbindung von externen Quellen in Minutenschnelle

  • Ermöglichen Sie Verbindung mit mehr als 750 Datenquellen und SaaS-Anbietern innerhalb von Minuten statt Monaten.
  • Erweitern Sie die Funktionen von Snowflake mit externen Apps, proprietären Daten und KI-Assistenten.
  • Optimieren Sie Ihre Snowflake-Ausgaben, indem Sie ein genehmigtes Budget für den Kauf von Drittanbieterdaten und Apps verwenden.
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„Indem wir unsere Produkte und Services auf Snowflake verfügbar machen, wird es für uns und unsere Kunden einfacher, schneller und effizienter, Daten sicher zu verwalten und zu teilen.“

Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle

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Vorteile

Vernetzte Daten und smarte Kollaboration im Zeitalter von Agents und KI

Sicher wachsen

Mühelose Entwicklung, Integration und Skalierung

  • Integrieren Sie Daten und Applikationen mithilfe von Snowflake Marketplace in Client-Umgebungen weltweit – auf einfache Weise und über verschiedene Clouds hinweg – und erreichen Sie so Tausende Snowflake-Kunden. 
  • Snowflakes vollständig verwalteter Service ermöglicht automatische Skalierung und sekundengenaue Abrechnung, um Ihren Anforderungen bei gleichzeitig optimaler Marge jederzeit gerecht zu werden. 
  • Mit Snowflake Native Apps können Sie Apps direkt in Snowflake erstellen und monetarisieren, ohne dass Daten bewegt werden müssen.
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Anwender:innen befähigen

Kontrollierter Zugriff auf Datenprodukte, KI-Modelle und Apps für alle

  • Mit Snowflake können Sie sofort einsatzbereite Daten, Apps sowie KI-Modelle und -Agenten über verschiedene Clouds, Regionen und Anbieter hinweg sicher teilen – für zuverlässiges und kosteneffizientes Data Sharing.
  • Entdecken Sie Daten und KI-Modelle mit Snowflake Horizon Catalog.
  • Ermöglichen Sie mit Snowflake Internal Marketplace einfachen Datenzugriff und Verteilung. Mit Data Clean Rooms können Sie sicher an sensiblen Daten zusammenarbeiten. Mit Zero-Copy Sharing bleiben Sie bereit für KI und können den Wert Ihrer Daten effektiver nutzen.
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Finanzdienstleistungen

„Mit Snowflake erhalten unsere Kund:innen die Daten viel schneller – und das mit der Hälfte des Aufwands und der Ressourcen.“

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street

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  • 25-mal höhere Produktivität für operative Datenteams
  • 87 % weniger falsche Datenfehlerwarnungen
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Woman looking at an ipad

 Workflows optimieren

Reduzierte Pipelinebelastung und einfache Erweiterung der Snowflake-Funktionen

  • Verbinden Sie sich mit über 750 Daten- und SaaS-Anbietern, indem Sie vorhandene Live-Verbindungen und vorkonfigurierte Konnektoren nutzen. 
  • Nutzen Sie Snowflake optimal mit Apps und KI-Produkten aus dem Snowflake Marketplace. Entdecken Sie ein breites Angebot, das von AI Agents über Graph-Analytics bis hin zu Tools zur Kostenoptimierung reicht. 
  • Sorgen Sie für Budgetflexibilität und erhöhen Sie Ihre Kaufkraft, indem Sie Ihre Daten- und SaaS-Ausgaben bündeln.
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Wirkung verstärken

Einfache Verteilung und Vermarktung Ihrer Produkte auf Snowflake Marketplace

Steigern Sie Ihren Umsatz, erhöhen Sie Ihre Marge und bieten Sie ausgezeichnete Kundenerlebnisse, indem Sie Daten, Apps und KI-Produkte auf dem Snowflake Marketplace anbieten.

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Erste Schritte

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  • 400 $ kostenfreies Startguthaben
  • Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
  • Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
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Applications und Collaboration

Häufig gestellte Fragen

Lernen Sie in diesem Abschnitt mit häufig gestellten Fragen mehr über Snowflake Data Collaboration, Zero-Copy Cloning, Data Clean Rooms und die Applikationsintegration.

Snowflake ermöglicht Anwender:innen den Zugriff auf Daten von Drittanbietern und SaaS-Applikationen über den Snowflake Marketplace, über vorgefertigte Konnektoren und durch die Unterstützung verschiedener Datenintegrationstools. Dies vereinfacht die Datenerfassung und Anreicherung bestehender Daten.

Dank Snowflakes Data Sharing können Sie anderen Teams oder Organisationen Live-Zugriff auf Ihre Daten gewähren, ohne sie physisch verschieben oder kopieren zu müssen. Da das Data Sharing kein ETL erfordert, können Datennutzende direkt auf aktuelle Daten zugreifen, wobei die Governance- und Zugriffskontrollen vom Datenanbieter verwaltet werden. Für Nutzende ohne Snowflake-Konto können Reader Accounts verwendet werden.

Das Zero-Copy Cloning von Snowflake erstellt sofort Kopien Ihrer Datenbanken, Schemas oder Tabellen, ohne die zugrunde liegenden Daten zu duplizieren. Für die Applikationsentwicklung bedeutet dies, dass Entwickler:innen schnell isolierte, produktionsähnliche Umgebungen für Entwicklung, Tests und CI/CD erhalten, was die Bereitstellungszyklen erheblich beschleunigt und die Speicherkosten senkt.

Mit Snowflake Data Clean Rooms können mehrere Parteien ihre Daten kombinieren und analysieren, um gemeinsame Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dabei sensible Rohdaten direkt preiszugeben oder auszutauschen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören erweiterter Datenschutz, die Möglichkeit, aus kombinierten Datasets umfassendere Einblicke zu gewinnen, und erhöhte Sicherheit, da alle Analysen in einer kontrollierten Umgebung stattfinden.

Hier einige der wichtigsten Vorteile:

Einfaches und sicheres Data Sharing: Sharing ohne ETL beseitigt Datensilos und komplexe Pipelines.

Schnellere Entwicklung: Zero-Copy Cloning beschleunigt Entwicklungs-/Testzyklen für Applikationen.

Monetarisierung und Discovery: Der Snowflake Marketplace ermöglicht das Entdecken und Monetarisieren von Daten und Applikationen.

Reduzierte Komplexität: Eine einheitliche Plattform für Daten, Applikationen und KI optimiert die Architektur.

Snowflake reduziert ETL-Kosten und Komplexität mithilfe folgender Funktionen:

  • Durch Secure Data Sharing müssen keine ETL-Pipelines für das Data Sharing erstellt und gewartet werden, da Nutzende direkt auf Live-Daten zugreifen können.

  • Der Snowflake Marketplace bietet direkten Zugriff auf Drittanbieterdaten und reduziert so den Integrationsaufwand.

  • Das Zero-Copy Cloning senkt die Speicherkosten und beschleunigt die Umgebungsbereitstellung für Entwicklung und Tests, ohne dass Daten dupliziert werden müssen.

  • Konnektoren und native Integration vereinfachen die Verbindung zu verschiedenen Datenquellen.