„Indem wir unsere Produkte und Services auf Snowflake verfügbar machen, wird es für uns und unsere Kunden einfacher, schneller und effizienter, Daten sicher zu verwalten und zu teilen.“
Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle
Produktkategorie
Entwickeln, teilen und verbinden Sie einfach Applikationen, Datenprodukte und KI-Modelle für Ihre Teams, Partner und Kunden. Erhalten Sie Skalierbarkeit und Governance auf Unternehmensniveau – ohne dass Daten bewegt werden müssen.
Sicher wachsen
Anwender:innen befähigen
„Mit Snowflake erhalten unsere Kund:innen die Daten viel schneller – und das mit der Hälfte des Aufwands und der Ressourcen.“
Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street
Workflows optimieren
Wirkung verstärken
Steigern Sie Ihren Umsatz, erhöhen Sie Ihre Marge und bieten Sie ausgezeichnete Kundenerlebnisse, indem Sie Daten, Apps und KI-Produkte auf dem Snowflake Marketplace anbieten.
Öffentlicher Sektor
Das Met Office verbessert die Wetterdatenbereitstellung mit Snowflake Marketplace und ermöglicht so eine schnellere und intelligentere Entscheidungsfindung in Branchen wie Gesundheitswesen und Luftfahrt.
Handel und Konsumgüter
Cona teilt Daten mit Abfüllunternehmen, um eine ausgezeichnete Kundenerfahrung und digitale Geschäftsinnovation zu fördern.
Applications und Collaboration
Lernen Sie in diesem Abschnitt mit häufig gestellten Fragen mehr über Snowflake Data Collaboration, Zero-Copy Cloning, Data Clean Rooms und die Applikationsintegration.
Snowflake ermöglicht Anwender:innen den Zugriff auf Daten von Drittanbietern und SaaS-Applikationen über den Snowflake Marketplace, über vorgefertigte Konnektoren und durch die Unterstützung verschiedener Datenintegrationstools. Dies vereinfacht die Datenerfassung und Anreicherung bestehender Daten.
Dank Snowflakes Data Sharing können Sie anderen Teams oder Organisationen Live-Zugriff auf Ihre Daten gewähren, ohne sie physisch verschieben oder kopieren zu müssen. Da das Data Sharing kein ETL erfordert, können Datennutzende direkt auf aktuelle Daten zugreifen, wobei die Governance- und Zugriffskontrollen vom Datenanbieter verwaltet werden. Für Nutzende ohne Snowflake-Konto können Reader Accounts verwendet werden.
Das Zero-Copy Cloning von Snowflake erstellt sofort Kopien Ihrer Datenbanken, Schemas oder Tabellen, ohne die zugrunde liegenden Daten zu duplizieren. Für die Applikationsentwicklung bedeutet dies, dass Entwickler:innen schnell isolierte, produktionsähnliche Umgebungen für Entwicklung, Tests und CI/CD erhalten, was die Bereitstellungszyklen erheblich beschleunigt und die Speicherkosten senkt.
Mit Snowflake Data Clean Rooms können mehrere Parteien ihre Daten kombinieren und analysieren, um gemeinsame Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dabei sensible Rohdaten direkt preiszugeben oder auszutauschen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören erweiterter Datenschutz, die Möglichkeit, aus kombinierten Datasets umfassendere Einblicke zu gewinnen, und erhöhte Sicherheit, da alle Analysen in einer kontrollierten Umgebung stattfinden.
Hier einige der wichtigsten Vorteile:
Einfaches und sicheres Data Sharing: Sharing ohne ETL beseitigt Datensilos und komplexe Pipelines.
Schnellere Entwicklung: Zero-Copy Cloning beschleunigt Entwicklungs-/Testzyklen für Applikationen.
Monetarisierung und Discovery: Der Snowflake Marketplace ermöglicht das Entdecken und Monetarisieren von Daten und Applikationen.
Reduzierte Komplexität: Eine einheitliche Plattform für Daten, Applikationen und KI optimiert die Architektur.
Snowflake reduziert ETL-Kosten und Komplexität mithilfe folgender Funktionen:
Durch Secure Data Sharing müssen keine ETL-Pipelines für das Data Sharing erstellt und gewartet werden, da Nutzende direkt auf Live-Daten zugreifen können.
Der Snowflake Marketplace bietet direkten Zugriff auf Drittanbieterdaten und reduziert so den Integrationsaufwand.
Das Zero-Copy Cloning senkt die Speicherkosten und beschleunigt die Umgebungsbereitstellung für Entwicklung und Tests, ohne dass Daten dupliziert werden müssen.
Konnektoren und native Integration vereinfachen die Verbindung zu verschiedenen Datenquellen.