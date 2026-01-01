PLATTFORM
Die AI Data Cloudim Detail
Die AI Data Cloud ist ein globales Netzwerk, das Unternehmen mit geschäftskritischen Daten und Applikationen verbindet. Sie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten: Unternehmen können interne Datensilos aufbrechen, gemeinsam mit Partnern und Kunden an Inhalten arbeiten und sogar externe Daten und Applikationen integrieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Die AI Data Cloud wird durch die zentrale Plattform von Snowflake ermöglicht. Dank ihrer einzigartigen Architektur verbindet sie weltweit Unternehmen in praktisch jeder Größenordnung miteinander, um Daten und Workloads zusammenzubringen. In Kombination mit dem Snowflake Marketplace – über den tausende Datasets, Dienste und ganze Datenapplikationen auf einfache Weise geteilt, kollaborativ genutzt und monetarisiert werden können − entsteht so die aktive und wachsende AI Data Cloud.
WEITERE RESSOURCEN ZUR AI DATA CLOUD:
Eine einheitliche Plattform
Die Plattform von Snowflake beseitigt Datensilos und vereinfacht Architekturen, damit Unternehmen ihre Daten effektiver nutzen können. Die Plattform wurde als zentrales, einheitliches Produkt entwickelt, dessen Automatisierungen die Komplexität reduzieren und gewährleisten, dass alles einfach funktioniert.
Um verschiedenste Workloads zu unterstützen, wurde die Plattform für skalierbare Performance optimiert – egal, ob Nutzende SQL, Python oder andere Sprachen verwenden. Und sie ist global vernetzt, sodass Unternehmen auf sichere Weise über verschiedene Clouds und Regionen hinweg auf die relevantesten Inhalte zugreifen können – alles über eine einheitliche Nutzererfahrung.
Die vier Architektur-Ebenen der Plattform von Snowflake
Optimierter Speicher
Vereint unstrukturierte, semistrukturierte und strukturierte Daten mit nahezu unbegrenzter Skalierbarkeit.
Elastische Multi-Cluster-Rechenressourcen
Ressourcen werden gemäß der Nutzung hoch- oder herunterskaliert, während die horizontale Skalierung nicht nur zahlreiche parallele Nutzende und Workloads, sondern auch riesige Datenvolumen unterstützt – alles mit derselben Engine.
Cloud-Services
Snowflake ist selbstverwaltend und stellt Automatisierungen bereit, die Investitionen in kostenintensive und komplexe Ressourcen überflüssig machen.
Snowgrid
Bietet eine einheitliche, vernetzte Nutzererfahrung über verschiedene Regionen und Clouds auf der ganzen Welt hinweg – für einheitliche Governance, Geschäftskontinuität und Kollaboration innerhalb von Unternehmen und zwischen verschiedenen Unternehmen.
Keine Silosbei der Entwicklung
Bringen Sie mehr Workloads, Benutzer:innen und Anwendungsfälle direkt zu Ihren Daten – alles in der AI Data Cloud.
Apps entwickeln und Unternehmen voranbringen in der AI Data Cloud
Snowflake ermöglicht die Zukunft der Applikationsentwicklung. Seine Plattform bietet die nötigen Bausteine, um datenintensive Applikationen zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Und sobald sie einsatzbereit sind, können Sie die Apps einfach skalieren, um dynamische Anforderungen zu unterstützen und zu gewährleisten, dass die Umgebung auch cloudübergreifend funktioniert – und das ohne SRE-Aufwand.
Darüber hinaus umfasst die AI Data Cloud den Snowflake Marketplace, über den Unternehmen neue Umsätze erzielen können. Vertreiben und monetarisieren Sie Snowflake Native Apps im gesamten Netzwerk der AI Data Cloud, das Tausende von Unternehmen umfasst. Und mit anpassbarer Abrechnung, plattforminternen Käufen und detaillierten Nutzungsberichten können Sie die Monetarisierung sogar noch optimieren. Schließen Sie sich den Hunderten von Unternehmen an, die bereits moderne Applikationen mit Snowflake entwickeln und vertreiben.