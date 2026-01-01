Die AI Data Cloud ist ein globales Netzwerk, das Unternehmen mit geschäftskritischen Daten und Applikationen verbindet. Sie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten: Unternehmen können interne Datensilos aufbrechen, gemeinsam mit Partnern und Kunden an Inhalten arbeiten und sogar externe Daten und Applikationen integrieren, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Die AI Data Cloud wird durch die zentrale Plattform von Snowflake ermöglicht. Dank ihrer einzigartigen Architektur verbindet sie weltweit Unternehmen in praktisch jeder Größenordnung miteinander, um Daten und Workloads zusammenzubringen. In Kombination mit dem Snowflake Marketplace – über den tausende Datasets, Dienste und ganze Datenapplikationen auf einfache Weise geteilt, kollaborativ genutzt und monetarisiert werden können − entsteht so die aktive und wachsende AI Data Cloud.