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NEU Cortex Code erweitert Verfügbarkeit und Reichweite

SnowflakeCortex Code

Cortex Code ist der KI-Coding-Agent für Ihren gesamten Data Stack: Verwandeln Sie komplexe Aufgaben in einfache, präzise Interaktionen – egal, ob für Data Engineering, Analytics, maschinelles Lernen oder die Entwicklung von Agents – und das alles in natürlicher Sprache.

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Cortex Code 101

Cortex Code icon

Interagieren Sie nahtlos mit Ihrem Data Stack – egal, wo Sie arbeiten

Greifen Sie über zwei Schnittstellen auf Cortex Code zu: direkt in Snowsight oder über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI), die in einer lokalen Shell ausgeführt wird.

> curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
speed

Verkürzen Sie die Zeit bis zum Produktiveinsatz

Beschleunigen Sie Data Engineering, fortschrittliche Analytics und die Entwicklung von Agents und Applikationen.

user icon

Befähigen Sie alle Anwender:innen

Geben Sie technischen und nicht-technischen Teams die Möglichkeit, souverän mit Daten zu arbeiten.

easy-consolidate

Beseitigen Sie Komplexität

Verwandeln Sie komplexe Datenaufgaben in optimierte und dennoch ausgefeilte Workflows, die die Produktivität steigern und bessere Ergebnisse erzielen.

Vorteile

Beschleunigen Sie Ihren Daten-Lifecyclemit Cortex Code

BESCHLEUNIGTE INNOVATION

Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung im gesamten Data Stack

  • Erstellen, verwalten und optimieren Sie mühelos komplexe Daten-Workflows mit nativer Unterstützung für gängige Systeme wie dbt und Apache Airflow®¹.

  • Entwickeln und implementieren Sie in kürzester Zeit Snowflake Intelligence Agents, die per natürlicher Sprache direkt mit Ihren Unternehmensdaten interagieren. 

  • Erstellen Sie ML-Pipelines auf autonome Weise – vollständig ausführbar und direkt in Snowflake Notebooks nutzbar.

LendingTree logo

„Cortex Code bietet unseren Teams eine einfache, plattforminterne Möglichkeit, um schnell von der ersten Idee zur Bereitstellung KI-gestützter Workflows direkt in Snowflake zu gelangen.“

Srinivas Madabushi
Sr. Vice President, Technology, LendingTree
Cortex Code CLI, dbt, and airflow logos

Tiefes Verständnis für Ihre Daten und deren Semantik

Setzen Sie Ihren individuellen Snowflake-Kontext gezielt ein

  • Profitieren Sie von einem tiefen Verständnis Ihres spezifischen Datenkatalogs, um die Suche und Verwaltung in natürlicher Sprache zu vereinfachen.

  • Debuggen und refactoren Sie Code schneller mit intelligenten Vorschlägen, die exakt auf Ihre Snowflake-Umgebung, Tabellen und Views zugeschnitten sind.

  • Nutzen Sie dialogorientierte Befehle, um komplexe Administrationsaufgaben wie die Katalogverwaltung, Berechtigungsvergabe, Benutzererstellung oder Kostenoptimierung zu erledigen.

United Rentals logo

„Cortex Code unterstützt unsere Engineers dabei, die Performance unserer Business-Intelligence-Tools zu steigern. Das reduziert den Zeitaufwand erheblich, um Qualität und Geschwindigkeit von Abfragen in natürlicher Sprache (Natural Language Query) zu optimieren.“

Tony Leopold
Chief Technology and Strategy Officer, United Rentals

FÜR UNTERNEHMEN KONZIPIERT

Nutzen Sie integrierte Erweiterbarkeit, Interoperabilität und Anpassung

  • Verwalten Sie Berechtigungen und Nutzungsrichtlinien über eine zentrale Konfiguration und robuste administrative Kontrollen.

  • Verknüpfen Sie Jira, GitHub und andere Agents in Ihrer Entwickler-Toolchain über die native Unterstützung des Model Context Protocol (MCP). 

  • Entwickeln, teilen und verfeinern Sie spezialisierte Agent-Skills oder migrieren Sie vorhandene Workflows von anderen Coding-Agents mithilfe des offenen agents.md-Frameworks.

  • Optimieren Sie Qualität, Latenz und Kosten durch den Zugriff auf führende Modelle Ihrer Wahl, darunter Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5 und GPT 5.2.
Shelter Insurance logo

„Cortex Code unterstützt uns dabei, Reibungsverluste in der täglichen Daten- und KI-Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die erforderlichen Kontroll- und Aufsichtsmechanismen in einem regulierten Umfeld zu wahren. Dank des bereitgestellten Kontexts können unsere Teams schneller entwickeln und erfolgreicher arbeiten.“

Vibhor Gupta
VP of Enterprise Data & AI, Shelter Mutual Insurance
Terminal window with Cortex Code CLI MCP setup

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Erste Schritte

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Starten Sie Ihre Testversion mit 40 $ kostenfreiem Startguthaben²

  • Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung
  • Standardmäßig kontextbezogen
  • Offen, erweiterbar und bereit für den produktiven Einsatz
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  • Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung
  • Offen, erweiterbar und bereit für den produktiven Einsatz
  • Von Grund auf sicher
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* Private Preview, † Public Preview, ‡ demnächst verfügbar

 ¹ „Apache Airflow“ ist eine eingetragene Marke oder Marke der Apache® Software Foundation in den USA und/oder anderen Ländern.

² Enthält 40 USD für Inferenzguthaben für die ersten 30 Tage der Testversion. Nach 30 Tagen wird Ihnen eine monatliche Abonnementgebühr von 20 USD berechnet. Es fallen die Standardgebühren für die Nutzung der Snowflake-Datenplattform (z. B. Rechenressourcen oder Speicher) an, die gemäß der „Snowflake Self-Service On Demand Terms of Service“ separat in Rechnung gestellt werden. Sie können jederzeit kündigen.