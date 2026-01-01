SnowflakeCortex Code
Cortex Code ist der KI-Coding-Agent für Ihren gesamten Data Stack: Verwandeln Sie komplexe Aufgaben in einfache, präzise Interaktionen – egal, ob für Data Engineering, Analytics, maschinelles Lernen oder die Entwicklung von Agents – und das alles in natürlicher Sprache.
Verkürzen Sie die Zeit bis zum Produktiveinsatz
Beschleunigen Sie Data Engineering, fortschrittliche Analytics und die Entwicklung von Agents und Applikationen.
Befähigen Sie alle Anwender:innen
Geben Sie technischen und nicht-technischen Teams die Möglichkeit, souverän mit Daten zu arbeiten.
Beseitigen Sie Komplexität
Verwandeln Sie komplexe Datenaufgaben in optimierte und dennoch ausgefeilte Workflows, die die Produktivität steigern und bessere Ergebnisse erzielen.
BESCHLEUNIGTE INNOVATION
Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung im gesamten Data Stack
Erstellen, verwalten und optimieren Sie mühelos komplexe Daten-Workflows mit nativer Unterstützung für gängige Systeme wie dbt und Apache Airflow®¹.
Entwickeln und implementieren Sie in kürzester Zeit Snowflake Intelligence Agents, die per natürlicher Sprache direkt mit Ihren Unternehmensdaten interagieren.
Erstellen Sie ML-Pipelines auf autonome Weise – vollständig ausführbar und direkt in Snowflake Notebooks nutzbar.
„Cortex Code bietet unseren Teams eine einfache, plattforminterne Möglichkeit, um schnell von der ersten Idee zur Bereitstellung KI-gestützter Workflows direkt in Snowflake zu gelangen.“
Srinivas Madabushi
Tiefes Verständnis für Ihre Daten und deren Semantik
Setzen Sie Ihren individuellen Snowflake-Kontext gezielt ein
Profitieren Sie von einem tiefen Verständnis Ihres spezifischen Datenkatalogs, um die Suche und Verwaltung in natürlicher Sprache zu vereinfachen.
- Debuggen und refactoren Sie Code schneller mit intelligenten Vorschlägen, die exakt auf Ihre Snowflake-Umgebung, Tabellen und Views zugeschnitten sind.
Nutzen Sie dialogorientierte Befehle, um komplexe Administrationsaufgaben wie die Katalogverwaltung, Berechtigungsvergabe, Benutzererstellung oder Kostenoptimierung zu erledigen.
„Cortex Code unterstützt unsere Engineers dabei, die Performance unserer Business-Intelligence-Tools zu steigern. Das reduziert den Zeitaufwand erheblich, um Qualität und Geschwindigkeit von Abfragen in natürlicher Sprache (Natural Language Query) zu optimieren.“
Tony Leopold
FÜR UNTERNEHMEN KONZIPIERT
Nutzen Sie integrierte Erweiterbarkeit, Interoperabilität und Anpassung
Verwalten Sie Berechtigungen und Nutzungsrichtlinien über eine zentrale Konfiguration und robuste administrative Kontrollen.
Verknüpfen Sie Jira, GitHub und andere Agents in Ihrer Entwickler-Toolchain über die native Unterstützung des Model Context Protocol (MCP).
Entwickeln, teilen und verfeinern Sie spezialisierte Agent-Skills oder migrieren Sie vorhandene Workflows von anderen Coding-Agents mithilfe des offenen agents.md-Frameworks.
- Optimieren Sie Qualität, Latenz und Kosten durch den Zugriff auf führende Modelle Ihrer Wahl, darunter Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.5 und GPT 5.2.
„Cortex Code unterstützt uns dabei, Reibungsverluste in der täglichen Daten- und KI-Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die erforderlichen Kontroll- und Aufsichtsmechanismen in einem regulierten Umfeld zu wahren. Dank des bereitgestellten Kontexts können unsere Teams schneller entwickeln und erfolgreicher arbeiten.“
Vibhor Gupta
Ressourcen
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- Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung
- Standardmäßig kontextbezogen
- Offen, erweiterbar und bereit für den produktiven Einsatz
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