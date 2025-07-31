Leistungsstarke Agents benötigen umfassenden Kontext. Integrieren Sie mühelos KI-optimierte Drittanbieterquellen in Snowflake Intelligence oder andere agentenbasierte Systeme – ganz ohne anfällige, komplexe Scraping-Verfahren.

Ob Finanzmarktdaten oder aktuelle Nachrichten: Der Snowflake Marketplace bietet Enterprise-Agents Live-Zugriff auf vertrauenswürdige Daten- und Wissensquellen, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann.