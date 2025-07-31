Zum Inhalt springen

Snowflake Marketplace

Investieren Sie weniger Zeit in die Integration von Daten und SaaS-Anbietern und erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Daten durch Apps und agentenbasierte Produkte – bei gleichzeitig höherer Flexibilität für Ihr Snowflake-Budget.

SCHNELLER KONTEXTREICHE AGENTSFÜR IHR UNTERNEHMEN BEREITSTELLEN

Der Snowflake Marketplace verbindet Sie mit über 820 Anbietern, die mehr als 3.400
KI-fähige Live-Daten, Agents und integrierte SaaS-Lösungen anbieten.#

 

Integration KI-fähiger externer Quellen in Minuten statt Monaten

Integrieren Sie mühelos KI-fähige strukturierte und unstrukturierte Drittanbieterdaten in agentenbasierte Systeme, indem Sie die inhärente Konnektivität der AI Data Cloud nutzen.

Erweiterte Möglichkeiten für Ihre Daten durch Apps und agentenbasierte Produkte

Machen Sie noch mehr aus Ihren Daten und Ihrer KI – mithilfe von Toolkits, Apps, Agents und integrierten SaaS-Lösungen aus dem umfassenden Partner-Ökosystem von Snowflake.

Mehr Flexibilität für Ihr Snowflake-Budget

Holen Sie mehr aus Ihrer Snowflake-Investition heraus, indem Sie einen Teil Ihres Snowflake-Budgets flexibel für plattformbezogene SaaS- und Datenkäufe nutzen.

Reichern Sie Agents mit externem Kontext an – ohne die Komplexität

Leistungsstarke Agents benötigen umfassenden Kontext. Integrieren Sie mühelos KI-optimierte Drittanbieterquellen in Snowflake Intelligence oder andere agentenbasierte Systeme – ganz ohne anfällige, komplexe Scraping-Verfahren. 

Ob Finanzmarktdaten oder aktuelle Nachrichten: Der Snowflake Marketplace bietet Enterprise-Agents Live-Zugriff auf vertrauenswürdige Daten- und Wissensquellen, auf die sich Ihr Unternehmen verlassen kann. 

Wollen Sie einen internen Marketplace einrichten, um Daten, Apps und KI-Produkte zu veröffentlichen und so die Data Collaboration und Wertschöpfung in Ihrem Unternehmen zu verbessern? 

Erreichen Sie mehr mit Ihren Daten durch integrierte Partnerlösungen

Holen Sie mit integrierten SaaS-Lösungen und Snowflake Native Apps noch mehr aus Ihren Daten heraus. Behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten, indem Sie Ihren Snowflake-Account mit Partner-SaaS-Lösungen verbinden oder native Apps direkt in Ihrem Account ausführen – ohne Daten aus Ihrer definierten Governance-Umgebung herauszubewegen.

Mehr ROI: Nutzen Sie Ihr Snowflake-Budget für Partnerlösungen

Erhöhen Sie die Flexibilität Ihrer Snowflake-Ausgaben, indem Sie Hunderte qualifizierte Partnerlösungen einfach über das Marketplace Capacity Drawdown Program beziehen.

Beschleunigen Sie den Einsatz von Partnerlösungen, indem Sie zusätzliche Budgetgenehmigungen vermeiden und die Prozesse in Beschaffung und Finanzwesen vereinfachen.

Einfache Verteilung und Vermarktung Ihrer Produkte auf Snowflake Marketplace

Steigern Sie Ihren Umsatz, erhöhen Sie Ihre Marge und bieten Sie ausgezeichnete Kundenerlebnisse, indem Sie Daten, Apps und KI-Produkte auf dem Snowflake Marketplace bereitstellen.

