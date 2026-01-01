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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

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Die weltweit beliebteste Open-Source-Datenbank ist jetzt auf Snowflake verfügbar.1

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BLOG

Neu: Data Mirroring für Snowflake Postgres

Snowflake Postgres bietet die einfachste Möglichkeit, Daten aus Postgres in Ihre Analytics zu übertragen – ab sofort verfügbar.

Übersicht

Zusammenführung von Postgres und Analytics

Synchronisieren Sie Transaktionsdaten in Sekundenschnelle mit Ihren Analytics. Entwickeln Sie darauf aufbauend Apps, Agenten und KI – ganz ohne komplexe Pipelines.

connect

Sofortige Datenverknüpfung

Verbinden Sie Postgres und Analytics direkt ohne Middleware. Betreiben Sie jede App, jeden Agenten und jedes Dashboard auf Basis hochaktueller Daten.

all-your-data

Vereinfachung Ihrer IT-Landschaft

Verwalten Sie Postgres nahtlos zusammen mit all Ihren anderen Daten- und KI-Workloads – alles zentral auf Snowflake.

enterprise

Betrieb auf Unternehmensniveau

Profitieren Sie von den robusten Sicherheitsmechanismen, der Zuverlässigkeit und der Performance, die Ihr Unternehmen benötigt.

VORTEILE

Beschleunigte Innovation auf einer bewährten Grundlage

Build freely without pipelines

Keine komplexen ETL-Prozesse

Freie Entwicklung ohne Pipelines

  • Synchronisieren Sie Transaktionsdaten automatisch mit Ihren Analytics – ohne zusätzliche Tools für die Zusammenführung.

  • Migrieren Sie bestehende Postgres-Apps per Lift-and-Shift zu Snowflake – ohne Codeänderungen.

  • Sorgen Sie dafür, dass Apps, Agenten und Dashboards Daten unmittelbar nach ihrer Entstehung nutzen können.

Einheitlicher Stack

Eine zentrale Plattform für all Ihre Daten

  • Verwalten Sie Ihre gesamte Datenlandschaft an einem einzigen Ort und reduzieren Sie so den Arbeitsaufwand für Ihr Team. 

  • Maximieren Sie den Wert Ihrer Snowflake-Investition mit der Verwaltung von nur einer einzigen Rechnung.

  • Profitieren Sie von einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis für all Ihre anspruchsvollen Anwendungen.

Get one platform for all your data
Scale your mission-critical apps and AI

Zuverlässige Datenbank

Skalierung geschäftskritischer Apps und KI

  • Schützen Sie Ihre Daten innerhalb eines Sicherheitsbereichs, der globale Compliance-Standards unterstützt.

  • Gewährleisten Sie kontinuierlichen Betrieb durch integrierte Schutzmaßnahmen gegen Systemausfälle und menschliche Fehler.

  • Reduzieren Sie den administrativen Aufwand durch einfache Postgres-Versions-Upgrades und eine Performance, die bei Lastspitzen nahtlos skaliert.

Nahtlose Datenübertragung

Data Mirroring ohne Middleware

Replizieren Sie Ihre Postgres-Daten mittels Data Mirroring in Snowflake – ganz ohne manuelle Pipelines. Dies ermöglicht Ihnen:
 

  • Die automatische Synchronisierung von Postgres und Analytics.
  • Eine einmalige Konfiguration und die Auswahl der Synchronisierungsfrequenz mit nur wenigen Klicks. 
  • Einen reibungslosen Betrieb ganz ohne Wartung der Infrastruktur.
Blogbeitrag lesen
Mirror your data without middleware

ANWENDUNGSFÄLLE

Die vertrauenswürdige Plattform für Ihre Apps und KI

Real-time analytics

Operativer Speicher

Nutzen Sie Snowflake Postgres als operativen Speicher für Ihre Apps. Entwickler:innen können ihre bevorzugten Erweiterungen, Clients und ORMs verwenden, um Apps zu migrieren oder zu erstellen.

real-time-analytics

Analytics in Echtzeit

Stellen Sie sicher, dass Ihre neuen Transaktionsdaten in Sekundenschnelle für Analysen bereitstehen, damit Ihre Teams kritische Entscheidungen auf Grundlage aktueller und vollständiger Informationen treffen können.

Modern application development

Moderne KI- und App-Entwicklung

Erschließen Sie eine neue Klasse intelligenter Anwendungen. Bauen Sie auf einer einheitlichen Architektur auf, die sowohl Transaktionen mit hohem Durchsatz als auch umfangreiche Analytics unterstützt.

Funktionsüberblick

Data Mirroring

Replizieren Sie Postgres-Daten kontinuierlich in Snowflake – mit nur wenigen Klicks.

Data-Lake-Integration

Verschieben Sie Dateien zwischen Postgres und Ihrem Data Lake. Erstellen Sie gemeinsam genutzte Tabellen.

Hochverfügbarkeit

Sichern Sie den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens mit automatischer Replikation und Failover.

100 % Postgres-Kompatibilität

Nutzen Sie die Postgres-Tools, -Erweiterungen und -Bibliotheken, die Ihre Entwickler:innen kennen und schätzen.

Erweiterte Sicherheitsfunktionen

Behalten Sie die volle Kontrolle mit selbstverwalteten Schlüsseln und privaten Netzwerkverbindungen.

Integration von Snowflake AI

Erstellen Sie Agenten und Apps, die mithilfe von Cortex AI intelligente Schlüsse aus Ihren Postgres-Daten ziehen.

Snowflake Postgres

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie Fragen zu Snowflake Postgres? Wir haben die Antworten. Hier sind einige der am häufigsten gestellten Fragen, die Ihnen helfen zu verstehen, wie es funktioniert und wie Sie starten können.

Ja, Snowflake Postgres ist zu 100 % kompatibel mit Open-Source PostgreSQL. Unser Ziel ist es, Ihnen ein authentisches Postgres-Erlebnis zu bieten, das Entwickler:innen kennen und lieben, sodass Sie Ihre bestehenden Treiber, Tools, ORMs und Erweiterungen ohne Codeänderungen verwenden können. Wir erweitern dieses Erlebnis dann um die einzigartigen Vorteile der Plattform von Snowflake.

Snowflake Postgres folgt dem bekannten verbrauchsbasierten Preismodell von Snowflake und bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis für all Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Sie wählen die für Ihren Workload geeignete Instanzfamilie und -größe sowie die Speichermenge, die Sie bereitstellen möchten. Dies erlaubt Ihnen, Ihr bestehendes Snowflake-Vertragsvolumen optimal zu nutzen.

Die Migration ist dank unserer umfassenden Kompatibilität unkompliziert möglich. Sie können standardmäßige Postgres-Tools wie pg_dump und pg_restore verwenden, um die meisten bestehenden Postgres-Datenbanken mit minimalem Aufwand zu Snowflake Postgres zu migrieren. Größere Datenbanken erfordern in der Regel COPY-Befehle zum Entladen und Laden von Daten. Für die meisten Applikationen sind keine Codeänderungen erforderlich.

Data Mirroring repliziert Daten aus Postgres in Ihre Analytics – wobei Updates in Sekundenschnelle synchronisiert werden. Wählen Sie Ihre Replikationsfrequenz aus, und das System erledigt den Rest. Keine zusätzlichen Tools erforderlich.

Ja. Verschieben Sie Dateien über interne Stages oder externen Objektspeicher in beide Richtungen zwischen Postgres und Snowflake Analytics. Erstellen Sie gemeinsam genutzte Iceberg-Tabellen, die beiden Datenbanken eine einheitliche Ansicht bieten, und fragen Sie Daten direkt am Speicherort ab, ohne sie zu kopieren.

* Private Preview, † Public Preview, ‡ demnächst verfügbar

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Seite enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem über künftige Produktangebote. Diese Aussagen stellen keine Garantie dafür dar, dass diese Angebote tatsächlich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können wesentlich davon abweichen und unterliegen bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Formular 10-Q.