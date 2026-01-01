DOKUMENTATION
FUNKTION
SNOWFLAKE POSTGRES
Die weltweit beliebteste Open-Source-Datenbank ist jetzt auf Snowflake verfügbar.1
Übersicht
Zusammenführung von Postgres und Analytics
Synchronisieren Sie Transaktionsdaten in Sekundenschnelle mit Ihren Analytics. Entwickeln Sie darauf aufbauend Apps, Agenten und KI – ganz ohne komplexe Pipelines.
Sofortige Datenverknüpfung
Verbinden Sie Postgres und Analytics direkt ohne Middleware. Betreiben Sie jede App, jeden Agenten und jedes Dashboard auf Basis hochaktueller Daten.
Vereinfachung Ihrer IT-Landschaft
Verwalten Sie Postgres nahtlos zusammen mit all Ihren anderen Daten- und KI-Workloads – alles zentral auf Snowflake.
Betrieb auf Unternehmensniveau
Profitieren Sie von den robusten Sicherheitsmechanismen, der Zuverlässigkeit und der Performance, die Ihr Unternehmen benötigt.
VORTEILE
Beschleunigte Innovation auf einer bewährten Grundlage
Keine komplexen ETL-Prozesse
Freie Entwicklung ohne Pipelines
Synchronisieren Sie Transaktionsdaten automatisch mit Ihren Analytics – ohne zusätzliche Tools für die Zusammenführung.
Migrieren Sie bestehende Postgres-Apps per Lift-and-Shift zu Snowflake – ohne Codeänderungen.
Sorgen Sie dafür, dass Apps, Agenten und Dashboards Daten unmittelbar nach ihrer Entstehung nutzen können.
Einheitlicher Stack
Eine zentrale Plattform für all Ihre Daten
Verwalten Sie Ihre gesamte Datenlandschaft an einem einzigen Ort und reduzieren Sie so den Arbeitsaufwand für Ihr Team.
Maximieren Sie den Wert Ihrer Snowflake-Investition mit der Verwaltung von nur einer einzigen Rechnung.
Profitieren Sie von einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis für all Ihre anspruchsvollen Anwendungen.
Zuverlässige Datenbank
Skalierung geschäftskritischer Apps und KI
- Schützen Sie Ihre Daten innerhalb eines Sicherheitsbereichs, der globale Compliance-Standards unterstützt.
Gewährleisten Sie kontinuierlichen Betrieb durch integrierte Schutzmaßnahmen gegen Systemausfälle und menschliche Fehler.
Reduzieren Sie den administrativen Aufwand durch einfache Postgres-Versions-Upgrades und eine Performance, die bei Lastspitzen nahtlos skaliert.
Nahtlose Datenübertragung
Data Mirroring ohne Middleware
Replizieren Sie Ihre Postgres-Daten mittels Data Mirroring in Snowflake – ganz ohne manuelle Pipelines. Dies ermöglicht Ihnen:
- Die automatische Synchronisierung von Postgres und Analytics.
- Eine einmalige Konfiguration und die Auswahl der Synchronisierungsfrequenz mit nur wenigen Klicks.
- Einen reibungslosen Betrieb ganz ohne Wartung der Infrastruktur.
ANWENDUNGSFÄLLE
Die vertrauenswürdige Plattform für Ihre Apps und KI
Operativer Speicher
Nutzen Sie Snowflake Postgres als operativen Speicher für Ihre Apps. Entwickler:innen können ihre bevorzugten Erweiterungen, Clients und ORMs verwenden, um Apps zu migrieren oder zu erstellen.
Analytics in Echtzeit
Stellen Sie sicher, dass Ihre neuen Transaktionsdaten in Sekundenschnelle für Analysen bereitstehen, damit Ihre Teams kritische Entscheidungen auf Grundlage aktueller und vollständiger Informationen treffen können.
Moderne KI- und App-Entwicklung
Erschließen Sie eine neue Klasse intelligenter Anwendungen. Bauen Sie auf einer einheitlichen Architektur auf, die sowohl Transaktionen mit hohem Durchsatz als auch umfangreiche Analytics unterstützt.
Funktionsüberblick
Data Mirroring
Replizieren Sie Postgres-Daten kontinuierlich in Snowflake – mit nur wenigen Klicks.
Data-Lake-Integration
Verschieben Sie Dateien zwischen Postgres und Ihrem Data Lake. Erstellen Sie gemeinsam genutzte Tabellen.
Hochverfügbarkeit
Sichern Sie den reibungslosen Betrieb Ihres Unternehmens mit automatischer Replikation und Failover.
100 % Postgres-Kompatibilität
Nutzen Sie die Postgres-Tools, -Erweiterungen und -Bibliotheken, die Ihre Entwickler:innen kennen und schätzen.
Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Behalten Sie die volle Kontrolle mit selbstverwalteten Schlüsseln und privaten Netzwerkverbindungen.
Integration von Snowflake AI
Erstellen Sie Agenten und Apps, die mithilfe von Cortex AI intelligente Schlüsse aus Ihren Postgres-Daten ziehen.
Snowflake Postgres
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie Fragen zu Snowflake Postgres? Wir haben die Antworten. Hier sind einige der am häufigsten gestellten Fragen, die Ihnen helfen zu verstehen, wie es funktioniert und wie Sie starten können.
Ja, Snowflake Postgres ist zu 100 % kompatibel mit Open-Source PostgreSQL. Unser Ziel ist es, Ihnen ein authentisches Postgres-Erlebnis zu bieten, das Entwickler:innen kennen und lieben, sodass Sie Ihre bestehenden Treiber, Tools, ORMs und Erweiterungen ohne Codeänderungen verwenden können. Wir erweitern dieses Erlebnis dann um die einzigartigen Vorteile der Plattform von Snowflake.
Snowflake Postgres folgt dem bekannten verbrauchsbasierten Preismodell von Snowflake und bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis für all Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Sie wählen die für Ihren Workload geeignete Instanzfamilie und -größe sowie die Speichermenge, die Sie bereitstellen möchten. Dies erlaubt Ihnen, Ihr bestehendes Snowflake-Vertragsvolumen optimal zu nutzen.
Die Migration ist dank unserer umfassenden Kompatibilität unkompliziert möglich. Sie können standardmäßige Postgres-Tools wie pg_dump und pg_restore verwenden, um die meisten bestehenden Postgres-Datenbanken mit minimalem Aufwand zu Snowflake Postgres zu migrieren. Größere Datenbanken erfordern in der Regel COPY-Befehle zum Entladen und Laden von Daten. Für die meisten Applikationen sind keine Codeänderungen erforderlich.
Data Mirroring repliziert Daten aus Postgres in Ihre Analytics – wobei Updates in Sekundenschnelle synchronisiert werden. Wählen Sie Ihre Replikationsfrequenz aus, und das System erledigt den Rest. Keine zusätzlichen Tools erforderlich.
Ja. Verschieben Sie Dateien über interne Stages oder externen Objektspeicher in beide Richtungen zwischen Postgres und Snowflake Analytics. Erstellen Sie gemeinsam genutzte Iceberg-Tabellen, die beiden Datenbanken eine einheitliche Ansicht bieten, und fragen Sie Daten direkt am Speicherort ab, ohne sie zu kopieren.