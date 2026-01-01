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Blog/Strategie & Einblicke

Strategie&Einblicke

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NOV 13, 2025Produkt & Technologie

Open Semantic Interchange (OSI) baut Partnernetzwerk weiter aus und hält erstes Arbeitsgruppentreffen ab

Josh Klahr
Josh Klahr +2
AUG 25, 2025Strategie & Einblicke

Agentic Management erfordert mehr als nur Vibes

Jennifer Belissent
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AUG 07, 2025Strategie & Einblicke

„Data for Good“ – Wie Verantwortungsbewusstsein das Geschäft stärkt

Jennifer Belissent
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JUN 25, 2025Strategie & Einblicke

Veränderung braucht mehr als nur ein Megafon: kommunizieren, experimentieren und weiterbilden, um Transformation voranzutreiben

Jennifer Belissent
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APR 23, 2025Strategie & Einblicke

5 wichtige Gründe, Snowflake Academia Educator zu werden

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APR 22, 2025Strategie & Einblicke

Erschließung des ROI generativer KI: alles beginnt mit Ihrer Datenstrategie

Artin Avanes
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APR 15, 2025Strategie & Einblicke

Generative KI: Early Adopter sehen einen ROI von 41 %

Baris Gultekin
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MAR 11, 2025Perspektiven für Partner

Wie Snowflake Möglichkeiten erweitert und Partnerwachstum fördert

Tyler Prince
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FEB 25, 2025Strategie & Einblicke

Förderung von Wachstum durch Schulung und Enablement

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Cassie Wallgren

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