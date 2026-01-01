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SNOWFLAKE SECURITY HUB
Proaktive Sicherheitsfunktionen für Daten und KI auf Unternehmensniveau – integriert, nicht nur aufgesetzt.
Integrierte Sicherheitsfunktionen für Daten und KI
Schützen Sie Daten und den KI-Zugriff durch die proaktive Kontrolle kompromittierter Kennwörter und böswilliger IP-Adressen. Stellen Sie mit RBAC und Cortex Guard auf Modellebene speziell entwickelte Sicherheitskontrollen für KI bereit, um Missbrauch und Risiken bei der Skalierung der KI-Einführung zu reduzieren.
Tiefengestaffelte Verteidigung auf Unternehmensniveau
Profitieren Sie von mehrschichtigen Sicherheitsfunktionen für stark regulierte Umgebungen mit erweiterten Kontrollen wie unveränderlichen Backups, Tri Secret Secure (TSS) und fein abgestufter RBAC – ohne den Aufwand einer individuellen Architektur oder zusätzliche betriebliche Aufwände.
Erweiterbare cloudübergreifende Sicherheitsplattform
Zentralisieren Sie über das Trust Center das Management Ihrer Sicherheitslage (Security Posture) in Ihrem gesamten Unternehmen. Ermöglichen Sie sicheres Data Sharing und einheitliche Sicherheits- und Governance-Kontrollen für Snowflake und externe Tabellen über Horizon Catalog.
Snowflakeseinzigartige Sicherheitsvorteile
Natives Security Posture Management
Mit dem Snowflake Trust Center können Sie Sicherheitsrisiken und Fehlkonfigurationen kontinuierlich überwachen, erkennen und beheben.
Integrierte Bedrohungsprävention
Nutzen Sie stets verfügbare Dienste wie den Schutz vor bösartigen IP-Adressen und kompromittierten Passwörtern, um Bedrohungen in Ihrer gesamten AI Data Cloud automatisch zu erkennen und zu blockieren.
Erweiterte Datenverschlüsselung und Schlüsselverwaltung
Schützen Sie sensible Daten mit einem mehrschichtigen, intuitiven Tri-Secret Secure-Modell, das von Snowflake verwaltete und kundenverwaltete Schlüssel kombiniert.
Ausgereiftes Zugriffskontrollmodell
Vereinfachen Sie die Governance mit einem einheitlichen, hierarchischen RBAC-Framework, das präzise Einblicke und Kontrolle über alle Daten-Assets bietet.
Unveränderliche Backups auf Compliance-Niveau
Schützen Sie historische Datensätze vor komplexen Ransomware-Angriffen und versehentlichem Löschen oder Ändern mit Write Once, Read Many (WORM)-Backups.
Speziell entwickelte KI-Sicherheitsfunktionen
Filtern Sie automatisch schädliche oder unsichere LLM-Antworten mit dem integrierten Cortex Guard, um sichere und verantwortungsvolle generative KI zu unterstützen.
PARTNER
SNOWFLAKE SICHERHEITS-COMPLIANCE
Zertifizierungen und Compliance
Snowflake unterstützt führende, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards für den öffentlichen Sektor und die Privatwirtschaft. Dies unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens für Sicherheit, Compliance und Datenschutz, einschließlich:
- ISO 27001
- SOC 1 & 2 Typ 2
- FedRAMP Moderate und High
- DoD IL4 und IL5
- PCI-DSS
- HITRUST
- TISAX
- ITAR
Besuchen Sie unser Self-Service Compliance Center, um relevante Compliance-Berichte anzuzeigen und herunterzuladen.
CISA „Secure by Design“-Selbstverpflichtung
Snowflake hat sich in den sieben Bereichen der „Secure by Design“-Selbstverpflichtung – definiert von der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) – zu Transparenz und mehr Kundensicherheit verpflichtet.
Sicherheit und Resilienz der Infrastruktur
Snowflake wurde nativ für die Cloud entwickelt und nutzt modernste Cloud-Sicherheitstechnologien, um eine sichere, resiliente und hochgradig konfigurierbare Plattform bereitzustellen. So können sich Snowflake-Kunden bei ihren kritischsten und anspruchsvollsten Daten-Workloads zuverlässig auf den Service verlassen.
Snowflake überzeugt seine Kundenmit Sicherheit und Compliance
Meldung und Offenlegung von Schwachstellen
Snowflake sieht die Gewährleistung der Sicherheit von Snowflake-Kunden und ihrer Daten als Verpflichtung an. Wir arbeiten mit HackerOne zusammen, um ein privates Schwachstellenoffenlegungsprogramm durchzuführen und mit Sicherheitsforschern zusammenzuarbeiten, um Schwachstellen auf sichere und koordinierte Weise zu beheben. Die Beiträge der Forschenden helfen uns dabei, potenzielle Probleme zu identifizieren und zu lösen, bevor sie genutzt werden können. Wenn Forschende eine Sicherheitslücke in Snowflake-Produkten, -Diensten und -Systemen entdecken, die Snowflake gehören oder in seinem Namen gehostet werden, empfehlen wir dringend, uns diese zu melden. Weitere Informationen finden Sie in der Snowflake Vulnerability Disclosure Policy (VDP).
Snowflakes Prozess für verantwortungsvolles Schwachstellenmanagement und Offenlegung ist eine wichtige Komponente unseres fortlaufenden Engagements für robuste und transparente Cybersicherheit. Gemäß Snowflakes CVE-Richtlinie veröffentlichen wir CVEs für Software und Code, die von uns über Open-Source-Kanäle entwickelt und weitervertrieben werden. Alle relevanten Probleme lösen eine Sicherheitswarnung (Advisory), eine Patch-Entwicklung und eine Überprüfung mit Details zur Schwachstelle und ihrer Behebung aus. Die CVEs von Snowflake werden gegebenenfalls auf cve.org veröffentlicht, verwaltet von MITRE, einer weltweit anerkannten Ressource für Sicherheitsexpert:innen.
Kunden, bei denen ein Problem mit dem Kennwort oder Konto aufgetreten ist, wenden sich bitte an das Supportteam von Snowflake.