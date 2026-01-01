SNOWFLAKE SECURITY HUB

Snowflake sieht die Gewährleistung der Sicherheit von Snowflake-Kunden und ihrer Daten als Verpflichtung an. Wir arbeiten mit HackerOne zusammen, um ein privates Schwachstellenoffenlegungsprogramm durchzuführen und mit Sicherheitsforschern zusammenzuarbeiten, um Schwachstellen auf sichere und koordinierte Weise zu beheben. Die Beiträge der Forschenden helfen uns dabei, potenzielle Probleme zu identifizieren und zu lösen, bevor sie genutzt werden können. Wenn Forschende eine Sicherheitslücke in Snowflake-Produkten, -Diensten und -Systemen entdecken, die Snowflake gehören oder in seinem Namen gehostet werden, empfehlen wir dringend, uns diese zu melden. Weitere Informationen finden Sie in der Snowflake Vulnerability Disclosure Policy (VDP).

Snowflakes Prozess für verantwortungsvolles Schwachstellenmanagement und Offenlegung ist eine wichtige Komponente unseres fortlaufenden Engagements für robuste und transparente Cybersicherheit. Gemäß Snowflakes CVE-Richtlinie veröffentlichen wir CVEs für Software und Code, die von uns über Open-Source-Kanäle entwickelt und weitervertrieben werden. Alle relevanten Probleme lösen eine Sicherheitswarnung (Advisory), eine Patch-Entwicklung und eine Überprüfung mit Details zur Schwachstelle und ihrer Behebung aus. Die CVEs von Snowflake werden gegebenenfalls auf cve.org veröffentlicht, verwaltet von MITRE, einer weltweit anerkannten Ressource für Sicherheitsexpert:innen.