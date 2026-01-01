Funktion
Snowflake Openflow
Verbinden Sie Ihre wichtigsten Daten und skalieren Sie Ihre Integrationen sicher – alles auf einer einzigen, zuverlässigen Plattform.
Entwicklung mit leistungsstarker Erweiterbarkeit
Verbinden Sie Ihre wichtigsten Daten flexibel, um Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
ELT-Boost für KI
Nutzen Sie ELT-Pipelines, damit AI Agents maschinenschnelle Entscheidungen treffen können und keine Daten unberücksichtigt bleiben.
Mühelose Skalierung
Erstellen Sie skalierbare, unternehmenstaugliche Integrationen mit flexibler Bereitstellung, automatischer Beobachtbarkeit und einheitlicher Governance.
KONNEKTOREN EINFACH BEREITSTELLEN
Datenquellen schneller und smarter verbinden – mit Cortex Code
Cortex Code erleichtert die Installation, Verwaltung und Fehlerbehebung Ihrer Openflow-Konnektoren – ohne tiefgreifendes Fachwissen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten in kürzerer Zeit und mit weniger Fehlern in Snowflake fließen.
Verbinden Sie Daten aus wichtigen Quellen mit Snowflake, ohne alle Einstellungen oder Konfigurationen selbst verwalten zu müssen.
Steuern Sie Ihre Pipeline, damit Routineaufgaben wie deren Start und Stopp oder die Rotation von Anmeldeinformationen Sie nie wieder ausbremsen.
Überwachen Sie genau, welche Konnektoren bereitgestellt werden und was jeder einzelne zu jedem Zeitpunkt tut.
Entdecken Sie Ihre Dateninfrastruktur automatisch, damit Sie immer wissen, was miteinander verbunden ist und wo sich Ihre Daten befinden.
Erweiterbarkeit steigern
Kritische Daten verbinden, um Geschäftsanforderungen zu erfüllen
Ermöglichen Sie eine offene und interoperable Architektur. Verschieben Sie Daten mühelos in Data Lakes sowie Lakehouses und passen Sie sich nahtlos an neue Branchenstandards wie Apache Iceberg an.
Vereinheitlichen Sie Batch- und Streaming-Datenflüsse – ob strukturiert oder unstrukturiert – auf einer einzigen Plattform – mit Konnektoren für SaaS, OLTP-Datenbanken, Event-Streams, Dateispeicher und vieles mehr.
Vereinfachen Sie wichtige Datenintegrationen mit Dutzenden sofort einsatzbereiten Konnektoren und Hunderten von Prozessoren.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Konnektoren und führen Sie sie nahtlos auf der verwalteten Plattform von Snowflake aus – dank einer nativ offenen, erweiterbaren Architektur.
KI-Potenziale voll ausschöpfen
KI-Bereitstellung mit ELT beschleunigen
Arbeiten Sie mit multimodalen Daten direkt aus der Quelle, einschließlich SharePoint, Slack, Box und Google Drive.
Gewährleisten Sie die Einhaltung der Zugriffskontrollliste (Access Control List, ACL) des Quellsystems sowie die konsistente Übernahme der Benutzerberechtigungen.
Kommunizieren Sie nahezu in Echtzeit und bidirektional mittels Streaming und kontinuierlicher Datenbewegung (über HTTP-Listener und -Publisher).
- Analysieren und vorverarbeiten Sie unstrukturierte Dateien mit integrierten Snowflake Cortex-Funktionen, bevor diese in Snowflake geschrieben werden – alles auf einer einzigen Plattform.
Betrieb vereinfachen
Zuverlässig skalieren
Behalten Sie die volle Kontrolle über den Ausführungsort Ihrer Integrations-Pipelines und profitieren Sie von Benutzerfreundlichkeit, umfassender Governance und Transparenz.
Sie entscheiden, wo Sie Integrations-Pipelines bereitstellen: über die von Snowflake verwaltete Infrastruktur oder über „Bring Your Own Cloud“ (BYOC) in Ihren VPCs, näher an den Quellsystemen.
Reduzieren Sie den operativen Aufwand, unabhängig davon, wo Ihre Pipeline bereitgestellt wird.
Dank lückenloser Data Lineage wissen Sie bei jedem Schritt, woher Ihre Daten und Pipelines stammen und was mit ihnen geschieht.
Profitieren Sie von Governance auf Unternehmensniveau, einschließlich erweiterter rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC).
Übersicht zu Snowflake Openflow
Powered by Open Source
Openflow optimiert Apache NiFi mit Governance, Sicherheit, Bereitstellungsflexibilität und Beobachtbarkeit – auf Unternehmensniveau.
Openflow-Konnektoren
Openflow-Konnektoren sind hochgradig kuratiert, verwaltet, abgesichert und an die Governance der Quellsysteme angebunden. Sie lassen sich durch Prozessorkomponenten einfach erweitern und anpassen.
Openflow-Service und API
Openflow-Service und API werden in Snowflake als Managed Service ausgeführt, sodass Sie Daten-Pipelines ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche bereitstellen und verwalten können. Profitieren Sie von einer einheitlichen Benutzererfahrung mit umfassender Beobachtbarkeit über das Connector-Dashboard, was Monitoring und Benachrichtigungen in Echtzeit, DAG-Visualisierung sowie Informationen zum Aktualisierungsverlauf umfasst.
Bereitstellung und Laufzeitumgebung
Führen Sie die Openflow-Konnektoren und -Pipelines in Ihrer Umgebung aus. Nutzen Sie die Ausführung in Ihrem eigenen VPC via BYOC (allgemein verfügbar auf AWS) oder die Snowflake-Bereitstellung via Snowpark Container Services (SPCS, allgemein verfügbar auf AWS, Azure und GCP).
„Mit dem Snowflake Openflow-Konnektor für Kafka werden wir in der Lage sein, die notwendige Infrastruktur für eine fortschrittliche Datenverarbeitung aufzubauen. Diese ermöglicht es, anspruchsvolle In-Flight-Transformationen für Daten mit hoher Geschwindigkeit durchzuführen und Events dynamisch an verschiedene Snowflake-Tabellen weiterzuleiten.“
Venkat Kotla
Chief Technology Officer, Securonix
Snowflake Openflow
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf Fragen zu den Funktionen von Snowflake Openflow und Apache NiFi sowie zur Optimierung Ihrer Daten-Pipelines.
Snowflake Openflow ist ein Managed Service für die Integration, der auf Apache NiFi basiert. Er wurde entwickelt, um kritische Datenquellen zu verbinden, und unterstützt sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten. Führen Sie Openflow in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung aus, um die volle Kontrolle zu behalten, oder entscheiden Sie sich für ein von Snowflake verwaltetes Deployment, um den operativen Aufwand zu reduzieren.
Snowflake Openflow basiert auf Apache NiFi und nutzt seine robusten Datenflussfunktionen. Dadurch können Sie vertraute NiFi-Prozessoren und Controller-Services zusammen mit Snowflake-spezifischen Komponenten einsetzen. Dazu gehören erweiterte Governance, Beobachtbarkeit und die Option, Integrationen in Ihrer Cloud oder via Snowflake Deployment (SPCS) auszuführen. Beide Dienste werden von Snowflake verwaltet.
Openflow wurde entwickelt, um eine breite Palette von Daten zu verarbeiten, einschließlich strukturierter, semistrukturierter und unstrukturierter (Text, Bilder, Audio, Video, Sensordaten). Es bietet Konnektoren für verschiedene SaaS-Plattformen (z. B. Google Ads, Meta Ads, SharePoint, Box), Datenbanken (MySQL, PostgreSQL), Streaming-Dienste (Kafka, Kinesis) und mehr.
Openflow ermöglicht die Erfassung multimodaler und unstrukturierter Daten aus Quellen wie Google Drive oder SharePoint nahezu in Echtzeit. Die Konnektoren bieten integrierte Funktionen zum Extrahieren, Vorverarbeiten (mit Snowflake Cortex LLM-Funktionen), Laden und Aktivieren unstrukturierter Daten direkt in der ETL-Pipeline. Dadurch sind die Daten für KI-Verarbeitung und -Anwendungen leicht verfügbar, z. B. um mit Snowflake Cortex AI Applikationen zu entwickeln, mit denen Anwender:innen ihre Daten in natürlicher Sprache abfragen können.
Snowflake Openflow ist ein Managed Service, der wahlweise via Bring Your Own Cloud (BYOC) oder via Snowflake Deployment ausgeführt werden kann. BYOC führt die Integration in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung aus – derzeit in kommerziellen AWS-Regionen verfügbar und in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) bereitgestellt. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Daten und Ihr Netzwerk. Snowflake verwaltet den Openflow-Service selbst, einschließlich der Benutzeroberfläche, der Beobachtbarkeit und der APIs zur Bereitstellung und Verwaltung von Laufzeitumgebungen. Bei Snowflake Deployment (allgemein verfügbar auf AWS, Azure und GCP) verwaltet Snowflake sämtliche Bereitstellungen und Laufzeitumgebungen.
Snowflake Openflow BYOC ist allgemein in allen kommerziellen AWS-Regionen verfügbar und Snowflake Openflow Deployment ist auf AWS, Azure und GCP verfügbar.