Snowflake Openflow ist ein Managed Service, der wahlweise via Bring Your Own Cloud (BYOC) oder via Snowflake Deployment ausgeführt werden kann. BYOC führt die Integration in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung aus – derzeit in kommerziellen AWS-Regionen verfügbar und in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) bereitgestellt. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Daten und Ihr Netzwerk. Snowflake verwaltet den Openflow-Service selbst, einschließlich der Benutzeroberfläche, der Beobachtbarkeit und der APIs zur Bereitstellung und Verwaltung von Laufzeitumgebungen. Bei Snowflake Deployment (allgemein verfügbar auf AWS, Azure und GCP) verwaltet Snowflake sämtliche Bereitstellungen und Laufzeitumgebungen.