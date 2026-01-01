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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

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Data Engineering
Übersicht
Konnektivität – ÜbersichtOpenflowStreaming und Batch (EN)Snowpipe StreamingZero-Copy-IntegrationenDatastream
Daten-Pipelines – Übersicht (EN)SnowparkSnowpark Connect (EN)Dynamic Tablesdbt Projects (EN)
Interoperable Lakehouse (EN)Lakehouse Analytics (EN)PolarisHorizon CatalogSnowflake Storage
Ressourcen

Funktion

Snowflake Openflow

Verbinden Sie Ihre wichtigsten Daten und skalieren Sie Ihre Integrationen sicher – alles auf einer einzigen, zuverlässigen Plattform.

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Platform diagram

Entwicklung mit leistungsstarker Erweiterbarkeit

Verbinden Sie Ihre wichtigsten Daten flexibel, um Geschäftsanforderungen zu erfüllen.

AI icon

ELT-Boost für KI

Nutzen Sie ELT-Pipelines, damit AI Agents maschinenschnelle Entscheidungen treffen können und keine Daten unberücksichtigt bleiben.

Scale icon

Mühelose Skalierung

Erstellen Sie skalierbare, unternehmenstaugliche Integrationen mit flexibler Bereitstellung, automatischer Beobachtbarkeit und einheitlicher Governance.

KONNEKTOREN EINFACH BEREITSTELLEN

Datenquellen schneller und smarter verbinden – mit Cortex Code

Cortex Code erleichtert die Installation, Verwaltung und Fehlerbehebung Ihrer Openflow-Konnektoren – ohne tiefgreifendes Fachwissen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten in kürzerer Zeit und mit weniger Fehlern in Snowflake fließen.  
 

  • Verbinden Sie Daten aus wichtigen Quellen mit Snowflake, ohne alle Einstellungen oder Konfigurationen selbst verwalten zu müssen. 

  • Steuern Sie Ihre Pipeline, damit Routineaufgaben wie deren Start und Stopp oder die Rotation von Anmeldeinformationen Sie nie wieder ausbremsen. 

  • Überwachen Sie genau, welche Konnektoren bereitgestellt werden und was jeder einzelne zu jedem Zeitpunkt tut.

  • Entdecken Sie Ihre Dateninfrastruktur automatisch, damit Sie immer wissen, was miteinander verbunden ist und wo sich Ihre Daten befinden.

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snowflake coco cli
Openflow connector library on Snowflake

Erweiterbarkeit steigern

Kritische Daten verbinden, um Geschäftsanforderungen zu erfüllen

  • Ermöglichen Sie eine offene und interoperable Architektur. Verschieben Sie Daten mühelos in Data Lakes sowie Lakehouses und passen Sie sich nahtlos an neue Branchenstandards wie Apache Iceberg an.

  • Vereinheitlichen Sie Batch- und Streaming-Datenflüsse – ob strukturiert oder unstrukturiert – auf einer einzigen Plattform – mit Konnektoren für SaaS, OLTP-Datenbanken, Event-Streams, Dateispeicher und vieles mehr.

  • Vereinfachen Sie wichtige Datenintegrationen mit Dutzenden sofort einsatzbereiten Konnektoren und Hunderten von Prozessoren.

  • Erstellen Sie benutzerdefinierte Konnektoren und führen Sie sie nahtlos auf der verwalteten Plattform von Snowflake aus – dank einer nativ offenen, erweiterbaren Architektur.

Alle Konnektoren entdecken

KI-Potenziale voll ausschöpfen

KI-Bereitstellung mit ELT beschleunigen

  • Arbeiten Sie mit multimodalen Daten direkt aus der Quelle, einschließlich SharePoint, Slack, Box und Google Drive.

  • Gewährleisten Sie die Einhaltung der Zugriffskontrollliste (Access Control List, ACL) des Quellsystems sowie die konsistente Übernahme der Benutzerberechtigungen. 

  • Kommunizieren Sie nahezu in Echtzeit und bidirektional mittels Streaming und kontinuierlicher Datenbewegung (über HTTP-Listener und -Publisher).

  • Analysieren und vorverarbeiten Sie unstrukturierte Dateien mit integrierten Snowflake Cortex-Funktionen, bevor diese in Snowflake geschrieben werden – alles auf einer einzigen Plattform.
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Illustration of connectors on Snowflake
Screenshot of an integration pipeline on Snowflake

Betrieb vereinfachen

Zuverlässig skalieren

  • Behalten Sie die volle Kontrolle über den Ausführungsort Ihrer Integrations-Pipelines und profitieren Sie von Benutzerfreundlichkeit, umfassender Governance und Transparenz.

  • Sie entscheiden, wo Sie Integrations-Pipelines bereitstellen: über die von Snowflake verwaltete Infrastruktur oder über „Bring Your Own Cloud“ (BYOC) in Ihren VPCs, näher an den Quellsystemen. 

  • Reduzieren Sie den operativen Aufwand, unabhängig davon, wo Ihre Pipeline bereitgestellt wird.

  • Dank lückenloser Data Lineage wissen Sie bei jedem Schritt, woher Ihre Daten und Pipelines stammen und was mit ihnen geschieht.

  • Profitieren Sie von Governance auf Unternehmensniveau, einschließlich erweiterter rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC).

Mehr über Openflow-Bereitstellungen erfahren

Übersicht zu Snowflake Openflow

Openflow diagram

Powered by Open Source

Openflow optimiert Apache NiFi mit Governance, Sicherheit, Bereitstellungsflexibilität und Beobachtbarkeit – auf Unternehmensniveau. 

Openflow-Konnektoren

Openflow-Konnektoren sind hochgradig kuratiert, verwaltet, abgesichert und an die Governance der Quellsysteme angebunden. Sie lassen sich durch Prozessorkomponenten einfach erweitern und anpassen.

Openflow-Service und API

Openflow-Service und API werden in Snowflake als Managed Service ausgeführt, sodass Sie Daten-Pipelines ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche bereitstellen und verwalten können. Profitieren Sie von einer einheitlichen Benutzererfahrung mit umfassender Beobachtbarkeit über das Connector-Dashboard, was Monitoring und Benachrichtigungen in Echtzeit, DAG-Visualisierung sowie Informationen zum Aktualisierungsverlauf umfasst.

Bereitstellung und Laufzeitumgebung

Führen Sie die Openflow-Konnektoren und -Pipelines in Ihrer Umgebung aus. Nutzen Sie die Ausführung in Ihrem eigenen VPC via BYOC (allgemein verfügbar auf AWS) oder die Snowflake-Bereitstellung via Snowpark Container Services (SPCS, allgemein verfügbar auf AWS, Azure und GCP).

Openflow Partner

Global

Nordamerika

EMEA

APJ

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Kipi.ai logo
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B.Telligent logo
Devoteam logo
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In516ht logo
Infomotion logo
Navara logo
Reply Target logo
iZeno logo
Kasmo Inc. logo
Megazone Cloud Corporation logo
NTT Data logo
Quantiphi logo
Vivanti USA logo

Snowflake Openflow

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf Fragen zu den Funktionen von Snowflake Openflow und Apache NiFi sowie zur Optimierung Ihrer Daten-Pipelines.

Snowflake Openflow ist ein Managed Service für die Integration, der auf Apache NiFi basiert. Er wurde entwickelt, um kritische Datenquellen zu verbinden, und unterstützt sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten. Führen Sie Openflow in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung aus, um die volle Kontrolle zu behalten, oder entscheiden Sie sich für ein von Snowflake verwaltetes Deployment, um den operativen Aufwand zu reduzieren.

Snowflake Openflow basiert auf Apache NiFi und nutzt seine robusten Datenflussfunktionen. Dadurch können Sie vertraute NiFi-Prozessoren und Controller-Services zusammen mit Snowflake-spezifischen Komponenten einsetzen. Dazu gehören erweiterte Governance, Beobachtbarkeit und die Option, Integrationen in Ihrer Cloud oder via Snowflake Deployment (SPCS) auszuführen. Beide Dienste werden von Snowflake verwaltet.

Openflow wurde entwickelt, um eine breite Palette von Daten zu verarbeiten, einschließlich strukturierter, semistrukturierter und unstrukturierter (Text, Bilder, Audio, Video, Sensordaten). Es bietet Konnektoren für verschiedene SaaS-Plattformen (z. B. Google Ads, Meta Ads, SharePoint, Box), Datenbanken (MySQL, PostgreSQL), Streaming-Dienste (Kafka, Kinesis) und mehr.

Openflow ermöglicht die Erfassung multimodaler und unstrukturierter Daten aus Quellen wie Google Drive oder SharePoint nahezu in Echtzeit. Die Konnektoren bieten integrierte Funktionen zum Extrahieren, Vorverarbeiten (mit Snowflake Cortex LLM-Funktionen), Laden und Aktivieren unstrukturierter Daten direkt in der ETL-Pipeline. Dadurch sind die Daten für KI-Verarbeitung und -Anwendungen leicht verfügbar, z. B. um mit Snowflake Cortex AI Applikationen zu entwickeln, mit denen Anwender:innen ihre Daten in natürlicher Sprache abfragen können.

Snowflake Openflow ist ein Managed Service, der wahlweise via Bring Your Own Cloud (BYOC) oder via Snowflake Deployment ausgeführt werden kann. BYOC führt die Integration in Ihrer eigenen Cloud-Umgebung aus – derzeit in kommerziellen AWS-Regionen verfügbar und in Ihrer Virtual Private Cloud (VPC) bereitgestellt. So haben Sie mehr Kontrolle über Ihre Daten und Ihr Netzwerk. Snowflake verwaltet den Openflow-Service selbst, einschließlich der Benutzeroberfläche, der Beobachtbarkeit und der APIs zur Bereitstellung und Verwaltung von Laufzeitumgebungen. Bei Snowflake Deployment (allgemein verfügbar auf AWS, Azure und GCP) verwaltet Snowflake sämtliche Bereitstellungen und Laufzeitumgebungen.

Snowflake Openflow BYOC ist allgemein in allen kommerziellen AWS-Regionen verfügbar und Snowflake Openflow Deployment ist auf AWS, Azure und GCP verfügbar.

* Private Preview, † Public Preview, ‡ demnächst verfügbar