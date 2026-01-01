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Making AI Real for Business

Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

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SnowflakeNotebooks

Beschleunigen und skalieren Sie Ihre Modellentwicklung mit vollständig verwalteten Jupyter-Notebooks zur Konsolidierung von ML-Workflows auf einer einzigen Plattform.

Reimagine ML with New Snowflake Notebooks in Workspaces

notebook modeling

End-to-End-Modellworkflows auf einer einzigen Plattform vereinheitlichen

Beschleunigen Sie den gesamten ML-Lebenszyklus – von der Datenvorbereitung bis zur Inferenz – durch die nahtlose Migration bestehender Notebooks in eine verwaltete Jupyter-Umgebung, die Code und Daten auf einer einzigen, sicheren Plattform vereint.

Vollständige Lösung kennenlernen

Modellentwicklung vom ersten Tag an skalieren

Erstellen Sie sofort einsatzbereite Open-Source-Modelle auf Unternehmensniveau – mit einer vorkonfigurierten Containerumgebung und verteilter Verarbeitung. Nutzen Sie die Leistung mehrerer CPUs oder GPUs, ganz ohne den Aufwand für komplexes Infrastrukturmanagement.

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notebook regression
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Produktions-Pipelines mit nahtloser CI/CD automatisieren

Wechseln Sie von der Experimentierphase zur Produktion – mit nativer Git-Integration, Notebook-Planung und ereignisgesteuerten Tasks, die das Neutraining von Modellen automatisieren.

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