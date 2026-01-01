E-BOOK
Snowflake Native Apps
Von der Entwicklung bis zur Distribution: Erstellen Sie Ihre Apps nativ in der AI Data Cloud und bringen Sie Ihr Unternehmen voran.
Umsatz steigern undApps vermarkten
Mit Snowflake Marketplace müssen Sie Ihre App nur ein einziges Mal veröffentlichen, um sie für Tausende Unternehmen in der Data Cloud verfügbar zu machen. So können Kunden Ihre Apps mühelos finden, testen und kaufen – über Clouds und Regionen hinweg.
*Distributionsfunktionen sind in AWS, Azure und GCP allgemein verfügbar.
Schnellere Entwicklung, einfachere Bereitstellung, müheloser Betrieb
Sparen Sie sich die komplexen Kosten, die bei der Nutzung mehrerer Dienste entstehen, und das menschliche Know-how, das für die Optimierung erforderlich ist. Setzen Sie stattdessen auf einen vollständig verwalteten Dienst, mit dem Sie Nutzende und Workloads effizient unterstützen und gleichzeitig Zeit und Aufwand reduzieren können.*
Mit dem Support für Snowpark Container Services**, den das Snowflake Native App Framework bietet, können Sie bei der App-Entwicklung auf komplexe Logiken, KI/ML-Modelle und Rechenressourcen zurückgreifen. So beschleunigen Sie Ihre Time-to-Value in der Entwicklung deutlich.
*Snowflake Native App Framework ist in AWS, Azure und GCP allgemein verfügbar
**in Public Preview in AWS
Datensicherheit + Kontrollierter Code = Beschleunigte Einführung
Da eine Snowflake Native App direkt im Kundenkonto ausgeführt wird, müssen Kunden ihre Daten nicht verschieben oder externen Zugriff auf diese gewähren. Das erleichtert nicht nur Sicherheitsteams die Arbeit, sondern vereinfacht auch die Beschaffung und sorgt für eine schnellere Time-to-Value für Kunden.
Quickstarts für Entwickler:innen
Nutzen Sie unsere Snowflake Quickstart-Tutorials, um fit für Snowflake Native Apps zu werden oder kommen Sie ins Forum, um sich mit anderen Entwickler:innen zu vernetzen.