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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

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Snowflake Native Apps

Von der Entwicklung bis zur Distribution: Erstellen Sie Ihre Apps nativ in der AI Data Cloud und bringen Sie Ihr Unternehmen voran.

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Webinar

Snowflake Native Apps: Implementing Your Monetization Model and Pricing Strategy

Erfahren Sie hier, wie Sie Ihre Preis- und Packagingstrategie optimal auf dem Snowflake Marketplace implementieren.

Umsatz steigern undApps vermarkten

Mit Snowflake Marketplace müssen Sie Ihre App nur ein einziges Mal veröffentlichen, um sie für Tausende Unternehmen in der Data Cloud verfügbar zu machen. So können Kunden Ihre Apps mühelos finden, testen und kaufen – über Clouds und Regionen hinweg.

*Distributionsfunktionen sind in AWS, Azure und GCP allgemein verfügbar.

Overview:

Snowflake Native Apps

Snowflake Data Cloud Academy - Snowflake Native App Bootcamp logo
KURS

Snowflake Native App Bootcamp

Erfahren Sie in diesem umfassenden 120-minütigen Bootcamp, wie Sie mithilfe des Snowflake Native App Framework Apps entwickeln, vermarkten, monetarisieren und an Kunden in der gesamten AI Data Cloud vertreiben können.

Schnellere Entwicklung, einfachere Bereitstellung, müheloser Betrieb

Sparen Sie sich die komplexen Kosten, die bei der Nutzung mehrerer Dienste entstehen, und das menschliche Know-how, das für die Optimierung erforderlich ist. Setzen Sie stattdessen auf einen vollständig verwalteten Dienst, mit dem Sie Nutzende und Workloads effizient unterstützen und gleichzeitig Zeit und Aufwand reduzieren können.*

Mit dem Support für Snowpark Container Services**, den das Snowflake Native App Framework bietet, können Sie bei der App-Entwicklung auf komplexe Logiken, KI/ML-Modelle und Rechenressourcen zurückgreifen. So beschleunigen Sie Ihre Time-to-Value in der Entwicklung deutlich.

*Snowflake Native App Framework ist in AWS, Azure und GCP allgemein verfügbar

**in Public Preview in AWS

 

Dokumentation

Developer-Toolkit für Snowflake Native Apps

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf diese exklusiven App-Entwicklungsressourcen plus Links zu Bootcamps, Community-Foren und vieles mehr.

Datensicherheit + Kontrollierter Code = Beschleunigte Einführung

Da eine Snowflake Native App direkt im Kundenkonto ausgeführt wird, müssen Kunden ihre Daten nicht verschieben oder externen Zugriff auf diese gewähren. Das erleichtert nicht nur Sicherheitsteams die Arbeit, sondern vereinfacht auch die Beschaffung und sorgt für eine schnellere Time-to-Value für Kunden.

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