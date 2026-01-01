Snowflake Native Apps

Sparen Sie sich die komplexen Kosten, die bei der Nutzung mehrerer Dienste entstehen, und das menschliche Know-how, das für die Optimierung erforderlich ist. Setzen Sie stattdessen auf einen vollständig verwalteten Dienst, mit dem Sie Nutzende und Workloads effizient unterstützen und gleichzeitig Zeit und Aufwand reduzieren können.*

Mit dem Support für Snowpark Container Services**, den das Snowflake Native App Framework bietet, können Sie bei der App-Entwicklung auf komplexe Logiken, KI/ML-Modelle und Rechenressourcen zurückgreifen. So beschleunigen Sie Ihre Time-to-Value in der Entwicklung deutlich.