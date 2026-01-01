Produktkategorie
Snowflake für Transaktionen
Führen Sie Transaktionen, Analytics und KI auf einer einzigen Unternehmensplattform zusammen. Entwickeln Sie alles von anspruchsvollen Apps bis hin zu Echtzeit-KI-Agenten ohne komplexe Datenbewegung.
Einheitliche Architektur statt Datenbank-Wildwuchs
Schluss mit fragmentierten Silos. Führen Sie all Ihre Daten auf einer leistungsstarken Plattform für Apps, Analytics und KI zusammen.
Verzicht auf teure und fehleranfällige Pipelines
Sparen Sie sich aufwendige ETL-Prozesse. Verbinden Sie transaktionale und analytische Daten für aktuelle Einblicke und eine reaktionsschnelle Nutzererfahrung.
Sichere Skalierung zuverlässiger KI
Nutzen Sie KI sicher und zuverlässig, indem Sie riskante Datenbewegungen eliminieren und einen einheitlichen Sicherheitsperimeter gewährleisten.
POSTGRES FÜR DEN PRODUKTIVBETRIEB
Sekundenschnelle Anbindung von Postgres-Daten an Ihre Analytics
Migration von Postgres-Apps ohne Code-Anpassungen.
Erstklassiges Preis-Performance-Verhältnis für anspruchsvolle Apps und KI.
Zuverlässigkeit durch 99,95 % Uptime-SLA sowie hohe Verfügbarkeit und 10 Tage kostenlose, kontinuierliche Backups.
Schutz von Daten durch selbstverwaltete Schlüssel und private Netzwerkverbindungen.
OPTIMIERTE HYBRIDE WORKLOADS
Kombination von transaktionalen und analytischen Daten mit nur einer SQL-Anweisung
- Zusammenführung von Transaktionsdaten in Unistore mit historischen Daten in Snowflake in nur einem Schritt.
Ablösung isolierter Datenbanken und komplexer ETL-Prozesse.
Synchronisierte App- und Workflow-Status für stets aktuelle Berichte und Dashboards.
Einheitliches Governance-Modell, eine Sicherheitsebene und eine Single Source of Truth für all Ihre Daten.
„Die Apps von SimCorp erfordern tausende Updates pro Minute, verwalten komplexe Workflow-Zustände und nutzen präzises Locking. Snowflake Postgres bewältigt dieses hohe Transaktionsvolumen mühelos.“
Mike Willett
Senior Principal, Head of Data Platform, SimCorp
- 10-fach schnellerer Festplattenzugriffe im Vergleich zur vorherigen Postgres-Lösung von SimCorp
„Hybrid Tables hat für uns vieles entscheidend vereinfacht. Wir konnten unsere Architektur verschlanken, unsere Daten auf einer Plattform zentralisieren und Anwendungsfälle realisieren, die zuvor schlicht nicht umsetzbar waren.“
Ron Stiffler
Chief Architect, MarketWise
- 50 % weniger Infrastruktur- und Entwicklungsaufwand bei der Datenerfassung
Starten Sie noch heute Ihrekostenfreie 30-tägige Testversion
- 400 $ kostenfreies Startguthaben
- Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
- Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
Unify Transactions and Analytics on a Single PlatformErfahren Sie, wie Snowflake mit Postgres und Unistore Datensilos aufbricht.
Getting Started with Snowflake PostgresRichten Sie eine Postgres-Instanz ein, stellen Sie eine Verbindung her und legen Sie Beispieldaten sowie Abfragen an.
SNOWFLAKE FÜR TRANSAKTIONEN
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen zu Snowflake für Transaktionen – kurz erklärt.
Snowflake für Transaktionen ist eine Produktkategorie, die transaktionale, analytische und KI-Workloads auf einer einzigen Unternehmensplattform vereint. Sie kombiniert Snowflake Postgres (für Apps und KI-Agenten, die Postgres-Kompatibilität benötigen) mit Snowflake Unistore (für transaktionale Anwendungsfälle mit tiefer Snowflake-Integration). Diese Lösung macht die Verwaltung fragmentierter Datensilos und aufwendige Datenverschiebungen überflüssig.
Durch das Aufheben der Trennung dieser Workloads eliminieren Sie den Architektur-Ballast von Datensilos. Ihre Apps, Analytics und KI laufen synchron. So erhalten Ihre Systeme sofortigen Zugriff auf aktuellen Kontext – ganz ohne Verzögerungen, Risiken oder die Kosten herkömmlicher Datentransfers.
Nutzen Sie Snowflake Postgres als operativen Datenspeicher für Ihre Apps und KI sowie für die einfache Migration (Lift-and-Shift) bestehender Postgres-Anwendungen auf die Plattform von Snowflake. Unistore ist ideal für Szenarien, die eine tiefe Integration in die Data-Governance- und Analytics-Funktionen von Snowflake erfordern – etwa zur Statusverfolgung von Apps und Workflows oder zur Bereitstellung von Echtzeitdaten.
Snowflake für Transaktionen bietet die perfekte Basis für Echtzeit-KI. Da Ihre KI auf derselben Unternehmensplattform läuft, die Ihre Analytics- und Produktionsdaten direkt verbindet, greift sie ohne Zeitverzug auf den aktuellsten Kontext zu. Das vermeidet Latenzen und Kosten komplexer Datenbewegungen. Das Ergebnis: Eine präzise KI-Basis (Grounding), die das Risiko von Halluzinationen durch veraltete Daten minimiert.