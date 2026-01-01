Snowflake für Transaktionen bietet die perfekte Basis für Echtzeit-KI. Da Ihre KI auf derselben Unternehmensplattform läuft, die Ihre Analytics- und Produktionsdaten direkt verbindet, greift sie ohne Zeitverzug auf den aktuellsten Kontext zu. Das vermeidet Latenzen und Kosten komplexer Datenbewegungen. Das Ergebnis: Eine präzise KI-Basis (Grounding), die das Risiko von Halluzinationen durch veraltete Daten minimiert.