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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

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Snowflake ML

Mit Snowflake CoCo können Sie schneller von Daten zu prädiktiven Erkenntnissen gelangen. Erstellen Sie produktionsreife ML-Pipelines in natürlicher Sprache – genau dort, wo sich Ihre kontrollierten Daten befinden.

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Simplify Feature Engineering with Agentic ML in Snowflake

Übersicht

Modelle mit Agentic ML schneller in Produktion bringen

Beschleunigen Sie den Modelllebenszyklus mit automatisierten ML-Pipelines. Gewinnen Sie prädiktive, auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Einblicke mit nativem Kontext – über Ihre Daten, Features, Modelle und Notebooks hinweg – auf einer einheitlichen, kontrollierten Plattform.

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Integration von ML-Workflows auf einer einzigen Plattform

Vereinheitlichen Sie Workflows für Entwicklung, Inferenz und Betrieb – genau dort, wo sich Ihre Daten bereits befinden.

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Mühelose Skalierung von Modellen

Führen Sie ML-Pipelines über CPUs und GPUs hinweg aus – mit integrierten Optimierungen, die Training, Batch- und Echtzeit-Inferenz beschleunigen, ganz ohne manuelle Anpassung.

Zuverlässige ML-Einblicke

Entdecken, verwalten und kontrollieren Sie Features und Modelle in Snowflake über den gesamten Lebenszyklus hinweg – mit zentraler Lineage und rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC).

ML-Workflow

Vom Notebook in die Produktion mit Snowflake ML

Modellentwicklung

Nutzen Sie Agentic ML, um skalierbare Modelle mit nativem Kontextbewusstsein zu erstellen

  •  Generieren und iterieren Sie ML-Pipelines mit Prompts in natürlicher Sprache von Snowflake CoCo.

  • Optimieren Sie das Laden von Daten und beschleunigen Sie das Training aus Snowflake Notebooks oder direkt aus VS Code mit Snowflakes VS Code Extension oder über Cursor.†

  • Nutzen Sie vorinstallierte Bibliotheken wie XGBoost und PyTorch oder installieren Sie beliebige Pakete von Open-Source-Hubs wie PyPI und Hugging Face einfach per pip install. 

  • Passen Sie Open-Weight Foundation-Modelle an und trainieren Sie sie – mit Cortex Training.*

 

mehr über die entwicklung von agentic ml erfahren
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Feature-Management

Entwickeln und verwalten Sie Features in Batch und Echtzeit für produktionsreife Pipelines

  • Erstellen, verwalten und stellen Sie ML-Features bereit – mit kontinuierlicher, automatisierter Aktualisierung für Batch- oder Streaming-Daten in unter 20 Millisekunden mithilfe des Snowflake Feature Store.

  • Verbessern Sie die Auffindbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Governance von Features über das gesamte Training und die Inferenz hinweg.

  • Suchen Sie ganz einfach nach Features und verfolgen Sie diese in der gesamten Pipeline visuell nach – über die integrierte Feature Store-Benutzeroberfläche.

Developer Guide entdecken

Modellmanagement

Stellen Sie ML-Modelle beliebigen Ursprungs für Batch- und Online-Inferenz bereit

  • Registrieren Sie Modelle beliebigen Ursprungs in der Snowflake Model Registry und stellen Sie diese für Batch- oder Echtzeit-Prognosen auf Basis von Snowflake-Daten mit CPUs oder GPUs bereit. 

  • Erreichen Sie Antwortzeiten von unter 100 Millisekunden bei der Modellbereitstellung, um Online-Anwendungsfälle mit niedriger Latenz zu unterstützen, einschließlich Customer Lifetime Value und Betrugserkennung.

  • Überwachen Sie mühelos Performance- und Drift-Metriken mit der integrierten ML Observability.
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Erste Schritte

Gehen Sie den nächsten Schrittmit Snowflake

Probieren Sie einen ML-Quickstart aus – mit der 30-tägigen Testversion

  • 400 $ kostenfreies Startguthaben
  • Sofort Zugriff auf die neuesten Snowflake ML-Funktionen
  • Ein Modell mit CPUs oder GPUs erstellen und bereitstellen
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End-to-End-ML

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie Fragen zu Snowflake ML? Wir haben die Antworten. Hier sind einige der am häufigsten gestellten Fragen, die Ihnen helfen zu verstehen, wie es funktioniert und wie Sie starten können.

Ja, Data Scientists und ML Engineers können Modelle mit verteilter Verarbeitung auf CPUs oder GPUs entwickeln und bereitstellen. Möglich wird dies durch die zugrunde liegende, moderne, Ray-basierte Container-Infrastruktur, auf der die Snowflake ML-Plattform aufbaut.

Ja, Snowflake ML verarbeitet sowohl Online- als auch Batch-Workloads. Für Echtzeitanforderungen stehen unser Online-Feature Store und die Online-Modellinferenz allgemein zur Verfügung, um Anwendungsfälle wie personalisierte Empfehlungen, Betrugserkennung, Preisoptimierung und Anomalieerkennung zu unterstützen.

Nein, Sie können Modelle, die an beliebigen Orten extern entwickelt wurden, mit Snowflake-Daten in der Produktion ausführen. Während der Inferenz können Sie von integrierten MLOps-Funktionen wie ML-Beobachtbarkeit und RBAC-Governance profitieren.

Ja, Snowflake ML ist vollständig mit jeder Open-Source-Bibliothek kompatibel. Greifen Sie über pip sicher auf Open-Source-Repositorys zu und importieren Sie beliebige Modelle von Hubs wie Hugging Face.

Snowflake arbeitet mit einem verbrauchsabhängigen Preismodell. Entdecken Sie die aktuelle Credit Pricing Table.

Ja, Sie können jeden unserer ML-Quickstarts direkt über die Testversion ausprobieren.

* Private Preview, † Public Preview, ‡ demnächst verfügbar