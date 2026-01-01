Wie der Digital Operations Resilience Act (DORA) der EU die betriebliche Resilienz in der Finanzdienstleistungsbranche stärken soll

Die Snowflake Data Cloud kann für FEs ein wertvolles Tool darstellen, um die DORA-Compliance zu unterstützen und ihre betriebliche Resilienz zu steigern – mit leistungsstarken Sicherheitsfunktionen und fortschrittlichen Datenmanagement-Funktionen. Richtig eingesetzt, unterstützt Snowflake seine Unternehmenskunden dabei, ihre vertraulichen Finanzdaten gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu schützen.

Datenverschlüsselung: Snowflake verschlüsselt ruhende Daten mit AES-256-Bit-Verschlüsselung (oder besser) und nutzt für die Datenübertragung Transport Layer Security (TLS) 1.2 (oder höher). Mit dem BYOK-Modell (Bring Your Own Key) von Snowflake (das als „Tri-Secret Secure“ bezeichnet wird) können Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Verschlüsselungskeys übernehmen und erhalten damit zusätzliche Sicherheit.

Zugriffskontrolle: Bei Snowflake können Kunden präzise Berechtigungen für Nutzerrollen definieren, um die Gefahr eines unbefugten Zugriffs auf sensible Daten zu minimieren. Darüber hinaus können Daten anhand ihrer Vertraulichkeit und ihrer Bedeutung für das Unternehmen klassifiziert und getaggt werden. So werden Sicherheitsmaßnahmen priorisiert und die Datenerfassung vereinfacht.

Data Governance: Snowflake bietet außerdem umfangreiche Data-Governance-Funktionen, darunter Datenmaskierung, Unterstützung für externe Tokenisierung sowie die Protokollierung des Zugriffsverlaufs von Nutzenden. All diese Funktionen verstärken den Schutz sensibler Kundendaten.

Datenresilienz: Bei Snowflake wissen wir, wie wichtig Datenresilienz ist. Deshalb unterstützen integrierte Fehlertoleranz und Datenreplikation den kontinuierlichen Zugriff auf Ihre Daten, selbst wenn die Hardware versagt. Daten werden automatisch in verschiedenen Verfügbarkeitszonen innerhalb derselben Region repliziert. Wenn in der einen Zone ein Problem auftritt, führt das System automatisch einen Failover zur nächsten Zone durch und minimiert so die Ausfallzeit.

Snowflake bietet außerdem fortschrittliche Funktionen für Kontoreplikation und Failover (enthalten in den Editionen „Business Critical“ und „Enterprise“). Mit diesen Funktionen können Kunden ihr gesamtes Snowflake-Konto, einschließlich aller Datenbanken und Metadaten, in einem separaten Konto in einer anderen Region replizieren. So erhalten sie eine vollständige Disaster-Recovery-Lösung. Die Replikation lässt sich konfigurieren, sodass Kunden bei Bedarf auch ältere Daten eines bestimmten Zeitpunkts wiederherstellen können. Indem Snowflake branchenführende Sicherheitsfunktionen mit leistungsstarken Disaster-Recovery-Optionen kombiniert, erhalten Sie eine umfassende Lösung zum Schutz sensibler Finanzdaten.

Drittanbieter-Überwachung: Snowflake hat ein Programm zur Bewertung von Anbieterrisiken eingerichtet, bei dem auch die betriebliche Resilienz seiner Unterverarbeiter (Sub-Processors) untersucht wird – jährlich und auf Ad-hoc-Basis. Snowflake-Kunden können über den oben aufgeführten Link festlegen, dass sie über neue Unterverarbeiter benachrichtigt werden.

Proaktive Sicherheit: Snowflake führt regelmäßig Schwachstellenscans durch und arbeitet mit externen Sicherheitsfirmen zusammen, um Penetrationstests an der Plattform durchzuführen. Darüber hinaus lässt sich Snowflake in beliebte SIEM-Systeme (Security Incident and Event Management) integrieren, wodurch Kunden die Sicherheitsüberwachung zentralisieren und sich über verdächtige Aktivitäten informieren lassen können. Im Falle eines Sicherheitsvorfalls benachrichtigt Snowflake seine Kunden zeitnah über die Art und die Folgen des Vorfalls, über die ergriffenen Maßnahmen und über den Status der Untersuchung gemäß Snowflakes Security Addendum.

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Durch den effektiven Einsatz der Snowflake-Funktionen erhalten FEs ein leistungsstarkes Werkzeug, um DORA-Anforderungen zu erfüllen, wodurch es ihnen möglich ist, eine sicherere und verlässlichere Finanzwelt zu schaffen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie unterstützen können, kontaktieren Sie uns oder wenden Sie sich direkt an Ihr Snowflake Account Team, um frühzeitigen Zugang zu Informationsmaterial zu erhalten.