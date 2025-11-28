Letzte Aktualisierung: 28. November 2025

In dieser Snowflake-Datenschutzerklärung („Erklärung“) wird erläutert, wie Snowflake Inc. und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, die unter der Marke „Snowflake“ („Snowflake“, „wir“, „unser“ oder „uns“) tätig sind, Daten über Sie im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit sammeln, speichern, verwenden und offenlegen und anderweitig verarbeiten, auch über unsere Websites, die auf diese Erklärung verweisen (z. B. www.snowflake.com) (die „Websites“), durch unsere allgemein verfügbaren Software-as-a-Service-Angebote, die von oder im Namen von Snowflake gehostet werden (der „Dienst“), durch unsere Bereitstellung von Beratungs-, Konfigurations- oder anderen geschäftlichen Leistungen, Support- und Zusatzleistungen, einschließlich und ohne Einschränkung Dienstleistungen zur Vorbeugung oder Behandlung von Dienst- oder technischen Problemen (gemeinsam mit dem Dienst – „Snowflake-Angebot(e)“, und über andere Mittel wie unsere Veranstaltungen, Vertriebs- und Marketingaktivitäten und die unserer Partner. In dieser Erklärung finden Sie außerdem weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten.

Über unsere Snowflake-Angebote. Wir stellen unseren Kunden die Snowflake-Angebote im Rahmen einer Vereinbarung mit ihnen und ausschließlich zu ihrem Nutzen zur Verfügung. Unsere Kunden bestimmen, welche ihrer Mitarbeiter (einschließlich Drittunternehmer, Vertreter usw.) als Benutzer des Servicekontos des Kunden autorisiert sind („Autorisierte Benutzer“). Autorisierte Benutzer können von überall auf der Welt auf den Dienst zugreifen und ihn nutzen, vorbehaltlich der Vereinbarung zwischen Snowflake und dem Kunden sowie aller geltenden Gesetze.

Diese Erklärung gilt nicht für die Inhalte, die unsere Kunden und ihre autorisierten Benutzer in den Dienst hochladen und speichern („Kundeninformationen“). Snowflake verarbeitet Kundeninformationen ausschließlich im Auftrag des Kunden und dieser Kunde ist für die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten verantwortlich. Aus diesem Grund gilt für die Erfassung und Nutzung von Kundeninformationen durch den Kunden die Datenschutzerklärung dieses Kunden (und nicht diese Erklärung). Daher sollten Sie sich bei Fragen zu Ihren Daten in Kundeninformationen an die Datenschutzerklärung dieses Kunden wenden und alle Fragen direkt an ihn richten. Die Vereinbarung des Kunden mit Snowflake regelt unsere Nutzung und Verarbeitung von Kundeninformationen. Informationen über unsere Datenerhebung und -nutzung in Bezug auf die Nutzung unseres Dienstes durch autorisierte Benutzer finden Sie im Unterabschnitt „Bei Nutzung des Dienstes“ des Abschnitts 2 (INFORMATIONEN, DIE WIR AUTOMATISCH ERFASSEN).

SCHNELLE LINKS

Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie umfassend informiert sind. Wenn Sie jedoch nur auf einen bestimmten Abschnitt dieser Erklärung zugreifen möchten, können Sie auf den entsprechenden Link unten klicken, um zu diesem Abschnitt zu springen.

1. DATEN, DIE SIE BEREITSTELLEN

Die personenbezogenen Daten, die wir erfassen, wenn Sie die Websites nutzen, einschließlich der Anmeldung für den Dienst über das Self-Service-Portal unserer Websites („Self-Service“), und die Gründe, warum Sie zur Bereitstellung dieser Daten aufgefordert werden, werden wir Ihnen erläutern, wenn wir Sie um die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten bitten. Wir informieren Sie vor der Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten darüber, ob die Bereitstellung der von uns erfassten personenbezogenen Daten verpflichtend ist oder auf freiwilliger Basis erfolgen kann.

Bei der Nutzung der Websites: Wir erfassen möglicherweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift, Ihre Telefonnummer und andere Informationen, die Sie über die Websites bereitstellen, wenn Sie beispielsweise Anfragen stellen, weitere Informationen zu unseren Diensten anfordern, an Umfragen teilnehmen, Snowflake-Materialien herunterladen, Feedback zu unseren Dienstleistungen geben oder sich für Verkaufsveranstaltungen oder Marketingaktivitäten registrieren.

Bei der Nutzung unseres Dienstes: Wenn Sie sich für die Nutzung unseres Dienstes registrieren, erfassen wir möglicherweise Ihre personenbezogenen Daten (wie Name und Kontaktdaten) und über Self-Service erfassen wir Kreditkarteninformationen für Zahlungs- und Abrechnungszwecke. Sie können auch zusätzliche Informationen angeben oder verknüpfen, wenn Sie Ihr Community-Cloud-Konto mit Ihrem Dienstkonto verknüpfen oder wenn Sie beim Einreichen eines Support-Tickets zusätzliche Informationen zu Ihrer Person angeben möchten.

Wenn Sie mit uns kommunizieren: Eventuell erfassen wir Ihren Namen, Titel, Ihre E-Mail-Adresse, den Namen Ihres Unternehmens und weitere Informationen, die Sie uns bereitstellen und/oder zu deren Erfassung Sie uns Ihr Einverständnis geben. Die Erfassung erfolgt, wenn Sie mit uns im persönlichen Gespräch kommunizieren bzw. bei Anrufen durch Audio-Mitschriften und audio-visuelle Aufnahmen.

2. DATEN, DIE WIR AUTOMATISCH ERFASSEN

Bei der Nutzung der Websites: Wir erfassen automatisch Daten, wenn Sie die Websites besuchen oder nutzen, einschließlich Ihrer Nutzung des Self-Service. Diese Daten können Ihre Identität offenbaren und Informationen über den spezifischen Computer oder das Gerät enthalten, das Sie verwenden, wie z. B. das Betriebssystem Ihres Computers und die IP-Adresse (Internetprotokoll-Adressel). Außerdem erfassen und speichern wir automatisch Daten über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites, beispielsweise Informationen darüber, wie Sie auf unsere Websites gelangt sind und diese genutzt haben, Veranstaltungsinformationen (wie Zugriffszeiten, Browsertyp und Sprache) sowie durch Cookies und andere ähnliche Technologien erfasste Daten, die Ihren Browser, Computer und/oder ein anderes Gerät eindeutig identifizieren. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien finden Sie in unserer Cookie-Erklärung (https://www.snowflake.com/de/legal/privacy/cookie-statement/). Wir können Informationen über Ihren Computer oder ein anderes Gerät an unsere Drittanbieter weitergeben, um Informationen und Netzwerksicherheit, einschließlich Betrugserkennung, zu gewährleisten.

Bei der Nutzung des Dienstes: Wir erfassen automatisch Daten in Bezug auf die Leistung und Konfiguration unseres Dienstes sowie den Gebrauch, die Nutzung und Interaktion des Dienstes durch unsere Kunden und deren autorisierte Benutzer (zusammen „Nutzungsdaten“). Während die meisten Nutzungsdaten keine personenbezogenen Daten enthalten, können die folgenden Arten von Nutzungsdaten personenbezogene Daten enthalten:

technische Informationen oder Daten, die von APIs, Software oder Systemen, die die Produkte und Dienste hosten, und Geräten, die auf diese Produkte und Dienste zugreifen, erhalten werden, Protokolldateien, die während dieser Nutzung generiert werden;

Daten und Metadaten über einen autorisierten Benutzer, wie z. B. Benutzer-ID, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, andere Daten über den Computer oder ein anderes Gerät, den Browser und die Verbindungssoftware des autorisierten Benutzers (z. B. Betriebssystem- und Softwareversionen); und

Daten und Metadaten über die Aktivitäten und das Verhalten eines autorisierten Benutzers innerhalb unseres Dienstes, wie z. B. Klickmuster und Funktionsnutzung.

Nutzungsdaten werden von Snowflake für (a) die Bereitstellung, Unterstützung und den Betrieb unserer Produkte und Dienste, (b) Netzwerk- und Informationssicherheit und (c) die Analyse, Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte und Dienste verwendet.

Wenn Sie von Snowflake-Angeboten Gebrauch machen, die nicht zum Dienst gehören: Eventuell erfassen wir bestimmte Daten über unsere Kunden, deren autorisierte Benutzer oder andere Personen, die im Auftrag unserer Kunden handeln, wenn solche Daten mit der Bereitstellung anderer Snowflake-Angebote in Zusammenhang stehen. Personenbezogene Daten, die in solchen Daten enthalten sind, werden normalerweise auf Angaben zur Identifikation von Personen beschränkt, welche die Bereitstellung entsprechender Snowflake-Angebote durch Snowflake anfordern oder auf andere Weise damit in Verbindung stehen, z. B. Namen von Einzelpersonen, die an Schulungen zu Snowflake-Produkten teilnehmen, die von Snowflake-Experten für professionelle Dienstleistungen durchgeführt werden, sowie Aufzeichnungen der entsprechenden Snowflake-Angebote, die angefordert oder bereitgestellt werden.

3. DATEN, DIE WIR VON DRITTEN ERHALTEN

Von Zeit zu Zeit erhalten wir möglicherweise Informationen über Sie aus Quellen Dritter, wie z. B. öffentlichen Datenbanken und Websites, Wiederverkäufern und Vertriebshändlern, gemeinsamen Marketing- oder Geschäftspartnern, Sicherheits- und Betrugserkennungsfirmen und Plattformen in den sozialen Medien. Beispiele für Daten, die wir möglicherweise aus anderen Quellen erhalten, sind: Kontodaten; Informationen zum Seitenaufruf; Kontaktdaten von Geschäftspartnern, mit denen wir Snowflake- oder Branchenveranstaltungen, Verkaufs- und Marketingkampagnen oder gemeinsame Angebote durchführen; Suchergebnisse und Links, einschließlich bezahlter Einträge (z. B. gesponserte Links); und Informationen zur Kredithistorie von Kreditauskunfteien.

4. ANWENDUNGEN VON DRITTEN

Wir können in unserem Dienst oder auf unseren Websites auf Websites oder Anwendungen Dritter verlinken. Unter diesen Umständen unterliegen die Daten, die wir über die Websites oder den Dienst erfassen, verwenden und offenlegen, dieser Erklärung, einschließlich unserer Cookie-Erklärung. Ihre Nutzung der Websites und Anwendungen Dritter sowie alle Daten, die Sie uns anweisen, an Dritte zu senden (durch Anklicken und Zugreifen auf Websites oder Anwendungen Dritter), unterliegen jedoch ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Drittanbieters und dessen Datenschutzerklärung und nicht dieser Erklärung.

5. GEZIELTE ONLINE-WERBUNG

Wir nutzen einen oder mehrere Drittanbieter, um auf anderen Websites Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen zu schalten. Diese Dritten erfassen und nutzen möglicherweise automatisch bestimmte Informationen über Ihre Online-Aktivitäten, entweder auf unseren Websites oder anderen Websites, wie z. B. Ihre IP-Adresse, Ihren ISP und den von Ihnen verwendeten Browser. Sie können Ihre Daten mithilfe von Cookies, Pixel-Tags, Clear-GIFs und ähnlichen Tracking-Technologien erfassen. Wir nutzen die gesammelten Daten, allein oder in Kombination mit Daten über Sie, die wir aus anderen Quellen (wie unseren Datenpartnern und Offline-Kundendaten) erhalten, um unter anderem Werbung zu schalten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist, einschließlich der Schaltung von Anzeigen im Zusammenhang mit unseren Produkten oder Diensten, wenn Sie auf andere Websites zugreifen und diese nutzen, und um die von diesen Dritten verfolgte Nutzung der Websites besser zu verstehen. Diese Erklärung gilt nicht für Cookies, Pixel-Tags oder Clear-GIFs in Anzeigen, die von Dritten auf anderen Websites bereitgestellt werden, und wir sind nicht dafür verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzhinweise der Werbedienste zu lesen, um mehr über deren Verwendung von Cookies und sonstiger Online-Tracking-Technologien zu erfahren. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Praxis wünschen und wissen möchten, welche Möglichkeiten Sie haben, diese Informationen nicht von diesen Unternehmen verwenden zu lassen, besuchen Sie: http://www.aboutads.info/choices/.

6. VERWENDUNG DER VON UNS ERFASSTEN DATEN

Wir verwenden personenbezogene Daten, die über die Websites, unseren Dienst, im Laufe der Bereitstellung des Snowflake-Angebots bzw. der Snowflake-Angebote und auf andere Weise (z. B. persönlich oder bei Anrufen) erfasst werden, für die in dieser Erklärung beschriebenen Zwecke, einschließlich der Verwendung Ihrer Daten wie folgt:

Betreiben, Prüfen und Verbessern unserer Websites, Produkte und Dienstleistungen;

Bereitstellung von Kundendienst und Support;

Bereitstellung und Erleichterung der Lieferung der von Ihnen angeforderten Produkte und Dienstleistungen;

Senden zugehöriger Informationen an Sie, einschließlich Bestätigungen, Rechnungen, technische Hinweise, Aktualisierungen, Sicherheitswarnungen, Schulungen und Support sowie administrative Nachrichten;

Pflege Ihres Kontos;

Verbesserung der Sicherheit, Überwachung und Überprüfung der Identität oder des Dienstzugriffs, Bekämpfung von Betrug, Spam, Malware oder anderen Netzwerk- und/oder Informationssicherheitsrisiken;

Erkennen von Bugs, Melden von Fehlern und Durchführung von Aktivitäten, um die Qualität oder Sicherheit unserer Dienste aufrechtzuerhalten;

Forschung und Entwicklung;

Verständnis für Sie und Ihre Vorlieben, um Ihr Erlebnis und Vergnügen bei der Nutzung unserer Websites, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und zu personalisieren;

Entwicklung und Zusendung von Direkt- und Online-Werbung, Verkaufs- und Verkaufsförderungsmitteilungen (sofern dies Ihren Marketing- und Cookie-Einstellungen entspricht);

Senden von Informationen zu einer unserer Veranstaltungen oder unserer Partnerveranstaltungen, einschließlich Webinaren und Demos;

Beantworten Ihrer Kommentare oder Fragen oder Bereitstellen der von Ihnen angeforderten Informationen;

Deren Verknüpfen oder Kombinieren mit anderen personenbezogenen Daten, die wir von Dritten erhalten, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen, Ihnen einen besseren Service zu bieten und Betrug zu verhindern;

Bearbeiten und Liefern von Wettbewerbsbeiträgen und Preisen;

Anzeigen und Messen der Interaktion mit Werbung auf verschiedenen Geräten und Websites;

Aufrechterhalten der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften;

Kurzfristige, vorübergehende Nutzung, wie etwa zur Anpassung von Inhalten, die wir oder unsere Dienstleister auf den Diensten anzeigen; und

Verarbeiten Ihrer Daten für andere legitime Geschäftszwecke, wie z. B. Kundenbefragungen, Datenanalysen, Audits, das Sammeln und Auswerten von Feedback, das Erkennen von Nutzungstrends, das Bestimmen der Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen sowie die Bewertung und Verbesserung unserer Produkte, Dienstleistungen, unseres Marketings und unserer Kundenbeziehungen.

Wir können personenbezogene Daten in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern speichern und verarbeiten. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten für Zwecke, die deutlich unterschiedlich, ohne Bezug oder inkompatibel sind, ohne Sie vorher darüber in Kenntnis zu setzen.

7. WEITERLEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, außer in folgenden Fällen:

wenn sie anonymisiert wurden, auch durch Aggregation, Pseudonymisierung oder Anonymisierung;

wenn Sie uns dazu auffordern;

mit Ihrer Einwilligung, zum Beispiel, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihre Daten an andere Dritte für deren eigene Marketingzwecke weitergeben, vorbehaltlich deren separater Datenschutzerklärungen;

an Snowflake-Partner; in diesem Fall werden die Informationen wie in dieser Erklärung beschrieben verarbeitet;

an Dritte, Berater und andere Dienstleister, die eine schriftliche Vereinbarung mit uns eingegangen sind und für diese Tätigkeit Zugriff auf Ihre Daten benötigen. Beispiele hierfür sind Anbieter und Dienstleister, die Unterstützung bei Marketing, Abrechnung, Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen, Datenanalyse, Betrugsprävention, Netzwerk- und Informationssicherheit, technischem Support und Kundenservice bieten;

an Drittpartei-Geschäftspartner wie Vertriebshändler und/oder Empfehlungspartner, die an der Bereitstellung von Dienstleistungen für unsere Interessenten und/oder Kunden beteiligt sind, um Produkt- und Informationsanfragen zu erfüllen und Kunden und potenziellen Kunden Informationen über Snowflake und seine Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Von Zeit zu Zeit führen wir möglicherweise gemeinsame Verkaufs- oder Produktaktionen mit ausgewählten Geschäftspartnern durch. Wenn Sie ein gemeinsam angebotenes Produkt, eine Werbeaktion oder eine Dienstleistung kaufen oder ausdrücklich Interesse daran bekunden, können wir relevante personenbezogene Daten an diese Partner weitergeben. Sofern Sie Ihre Einwilligung dazu gegeben haben, können Ihnen diese Geschäftspartner Marketingmitteilungen über ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen zusenden. Bitte beachten Sie, dass wir die Verwendung dieser Informationen durch unsere Geschäftspartner nicht kontrollieren. Unsere Partner sind für die Verwaltung ihrer eigenen Verwendung der unter diesen Umständen erfassten personenbezogenen Daten verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzhinweise des jeweiligen Partners zu lesen, um mehr über dessen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zu erfahren;

Bitte beachten Sie, dass wir die Verwendung dieser Informationen durch unsere Geschäftspartner nicht kontrollieren. Unsere Partner sind für die Verwaltung ihrer eigenen Verwendung der unter diesen Umständen erfassten personenbezogenen Daten verantwortlich. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzhinweise des jeweiligen Partners zu lesen, um mehr über dessen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zu erfahren; an Anbieter, die Produkte auf dem Snowflake-Marketplace anbieten, um Produkt- und Informationsanforderungen zu erfüllen, um Marketplace-Transaktionen zu ermöglichen und um Kunden und potenziellen Marketplace-Verbrauchern Informationen zu Produkten im Snowflake-Marketplace zur Verfügung zu stellen. Falls Sie ein Produkt eines Anbieters erwerben oder spezifisches Interesse daran bekunden, können wir diesem Anbieter relevante personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Falls Sie Ihre Einwilligung dazu gegeben haben, können diese Anbieter Ihnen Marketing-Nachrichten zu ihren anderen Produkten im Snowflake-Marketplace senden.

um Gesetze einzuhalten oder auf rechtmäßige Anfragen und rechtliche Verfahren zu reagieren, um unsere Rechte und unser Eigentum sowie das unserer Vertreter, Kunden, Mitglieder und anderen zu schützen, einschließlich der Durchsetzung unserer Vereinbarungen, Richtlinien und Nutzungsbedingungen oder in Notfällen zum Schutz der persönlichen Sicherheit einer Person;

um die lebenswichtigen Interessen einer Person zu schützen, jedoch nur, wenn wir es für notwendig halten, um die lebenswichtigen Interessen einer Person zu schützen; oder

im Zusammenhang mit oder während der Verhandlung einer Geschäftsübertragung, Fusion, Finanzierung, Übernahme oder Auflösung oder eines Verfahrens, das den Verkauf, die Übertragung, die Veräußerung oder die Offenlegung unseres gesamten Geschäfts oder unserer Vermögenswerte oder eines Teils davon an eine andere juristische Person beinhaltet.

Snowflake hat keine Kenntnis davon, dass es personenbezogene Daten von Personen unter 16 Jahren verkauft.

8. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Snowflake Inc. ist der Datenverantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten, die gemäß dieser Erklärung erfasst werden, es sei denn, die Daten werden unter Umständen erfasst, in denen eines unserer verbundenen Unternehmen beispielsweise eine lokale Veranstaltung, Schulung oder Umfrage durchführt und diese Daten erfasst und kontrolliert. In solchen Fällen werden wir uns bemühen, Ihnen dies in einem kontextspezifischen Hinweis zum Zeitpunkt der Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten zu verdeutlichen. Unsere Rechtsgrundlage für die Erhebung und Nutzung der oben beschriebenen personenbezogenen Daten hängt von den betreffenden personenbezogenen Daten und dem spezifischen Kontext ab, in dem wir sie erfassen. In Rechtssystemen, die eine spezifische Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, erheben wir üblicherweise personenbezogene Daten, wenn wir hierzu Ihre Einwilligung haben, wenn wir die personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen benötigen oder wenn die Verarbeitung in unserem berechtigten Interesse liegt und nicht der Priorität Ihrer Datenschutzinteressen oder Grundrechte und -freiheiten unterliegt. In einigen Fällen sind wir möglicherweise auch gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben. Wenn wir Sie um die Angabe personenbezogener Daten bitten, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder einen Vertrag mit Ihnen abzuwickeln, werden wir dies zum gegebenen Zeitpunkt deutlich machen. Für weitere Informationen zu unserer Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung kontaktieren Sie uns bitte unter den nachstehend angegebenen Kontaktdaten in Abschnitt 18 (SO ERREICHEN SIE UNS).

9. SICHERHEIT IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN:

Wir ergreifen alle angemessenen und vernünftigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten, um Verlust, Missbrauch sowie unbefugten Zugriff, unbefugte Offenlegung, Änderung und Zerstörung zu verhindern. Wir setzen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Dazu können je nach Art der Informationen und Umfang der Verarbeitung physische Zugangskontrollen, Verschlüsselung, Internet-Firewalls, Eindringungserkennung und Netzwerküberwachung gehören. Unsere Mitarbeiter, die möglicherweise Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten haben, sind verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln.

10. INTERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNGEN

Ihre personenbezogenen Daten werden eventuell in andere Länder als das Land, in dem Sie wohnen, übertragen und dort verarbeitet. In diesen Ländern gelten möglicherweise Datenschutzgesetze, die sich von den Gesetzen Ihres Landes unterscheiden und in einigen Fällen möglicherweise nicht den gleichen Schutz bieten. Insbesondere befinden sich unsere Website-Server hauptsächlich in den USA und wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise in Gerichtsbarkeiten, in denen unsere verbundenen Unternehmen, Partner und Drittanbieter ansässig sind. Unsere Partnerstandorte finden Sie auf der Website zu Unter-Datenverarbeitern und Partnern von Snowflake: https://www.snowflake.com/legal/snowflake-sub-processors/. Wir haben jedoch angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß dieser Erklärung geschützt bleiben. Zu diesen Schutzmaßnahmen gehört die Implementierung anwendbarer Datenübermittlungsmechanismen, wie etwa der Standardvertragsklauseln, oder anderer rechtmäßiger Mechanismen für die Übermittlung personenbezogener Daten, die von der Europäischen Kommission oder anderen Regulierungs- oder Rechtsbehörden genehmigt wurden. Snowflake verfügt außerdem über eine Selbstzertifizierung der Einhaltung des EU-US-Datenschutzrahmens, der britischen Erweiterung des EU-US-Datenschutzrahmens und des schweizerisch-US-amerikanischen Datenschutzrahmens, wie sie vom US-Handelsministerium in Bezug auf personenbezogene Daten von Personen aus dem EWR, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz festgelegt wurden. Bitte lesen Sie unsere Erklärung zum Datenschutzrahmen (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/data-privacy-framework-notice/), um mehr zu erfahren.

11. IHRE WAHLMÖGLICHKEITEN ZU DATEN UND DATENÄNDERUNGEN

Sie können den Erhalt von Werbe-E-Mails von uns abbestellen, indem Sie den Anweisungen in diesen E-Mails folgen oder auf das Snowflake Preference Center (https://info.snowflake.com/2024-Preference-center) zugreifen . Wenn Sie sich abmelden, senden wir Ihnen möglicherweise weiterhin nicht werbliche Mitteilungen, z. B. E-Mails zu Ihrem Konto bzw. Ihren Konten oder unserer laufenden Geschäftsbeziehung. Möglicherweise haben Sie zusätzliche Datenschutzrechte, wie im nachstehenden Abschnitt 14 (IHRE DATENSCHUTZRECHTE) beschrieben.

12. NUTZER IN KALIFORNIEN UND ERFASSUNGS-BENACHRICHTIGUNG:

Der California Consumer Privacy Act von 2018, geändert durch den California Privacy Rights Act von 2020 („CCPA“), verlangt von Unternehmen, die personenbezogene Daten von Einwohnern Kaliforniens erfassen, bestimmte Offenlegungen darüber zu machen, wie sie diese Daten erfassen, verwenden, speichern und offenlegen. In diesem Abschnitt werden diese Anforderungen behandelt. Für eine Beschreibung aller unserer Datenerfassungs-, -nutzungs- und -offenlegungsverfahren lesen Sie bitte diese Erklärung vollständig durch.

Erhebung und Offenlegung personenbezogener Daten: Abgesehen von der Weitergabe von personenbezogenen Daten durch Snowflake (wie vom CCPA und seinen Durchführungsbestimmungen definiert), wie in der zweiten Tabelle unten dargestellt, verkauft Snowflake keine personenbezogenen Daten, da wir den Begriff „Verkauf“ so verstehen, wie er im CCPA und seinen Durchführungsbestimmungen definiert ist. Die Kategorien personenbezogener Daten, die wir über Sie erfassen, und die Dritten, denen wir diese personenbezogenen Daten für geschäftliche Zwecke in den vorangehenden 12 Monaten offenlegen, sind folgende:

Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir erfassen Kategorien von Dritten, an die wir Informationen für Geschäftszwecke weitergeben Identifikatoren (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse) Dienstleister; Geschäftspartner (im Zusammenhang mit Zwecken, die wir Ihnen bei oder vor der Erhebung mitteilen werden) Kundenunterlagen/Kontoregistrierungsinformationen (z. B. Adresse, Telefonnummer, Finanzinformationen) Dienstleister; Geschäftspartner (im Zusammenhang mit Zwecken, die wir Ihnen bei oder vor der Erhebung mitteilen werden) Merkmale, die nach kalifornischem oder Bundesrecht geschützte Klassifizierungen sein können (z. B. Geschlecht und Familienstand) Dienstleister Geschäftliche Informationen (z. B. Transaktionsdaten) Dienstleister; Geschäftspartner (im Zusammenhang mit Zwecken, die wir Ihnen bei oder vor der Erhebung mitteilen werden) Internet- oder andere Netzwerk- oder Geräteaktivitäten (z. B. Browserverlauf oder App-Nutzung) Dienstleister Geolokalisierungsdaten (z. B. ungefährer Standort, abgeleitet aus Ihrer IP-Adresse, Stadt, Land) Dienstleister Berufliche oder beschäftigungsbezogene Daten (z. B. der Name Ihres Arbeitgebers) Dienstleister; Geschäftspartner (im Zusammenhang mit Zwecken, die wir Ihnen bei oder vor der Erhebung mitteilen werden) Ausbildungsinformationen (z. B. Abschlüsse und Zertifizierungen) Dienstleister

Kategorien personenbezogener Daten, die in den vorangegangenen 12 Monaten weitergeleitet wurden:

Kategorien der weitergeleiteten personenbezogenen Daten Kategorien von Dritten Zweck der Offenlegung Internet- oder andere Netzwerk- oder Geräteaktivität

Identifikatoren

Fachliche oder beschäftigungs-bezogene Daten Werbetreibende auf Social-Media-Plattformen, Werbeagenturen, Werbenetzwerke und -plattformen, werbebezogene Technologieanbieter Kontextübergreifende verhaltensbasierte Werbung (Spezifische Einzelheiten zu den für die Werbung verwendeten Cookies finden Sie in unserem Cookies Preference Center in unserer Cookie-Erklärung)

Snowflake verwendet oder gibt sensible personenbezogene Daten nicht für andere als die im CCPA zulässigen Zwecke weiter. Snowflake hat keine tatsächlichen Kenntnisse darüber, dass es personenbezogene Daten von Verbrauchern unter 16 Jahren verkauft oder weitergibt.

Aufbewahrung personenbezogener Daten: Wir speichern personenbezogene Daten wie im nachstehenden Abschnitt 16 (DATENSPEICHERUNG UND -LÖSCHUNG) beschrieben.

Quellen personenbezogener Daten: Die Quellen, aus denen wir personenbezogene Daten erfassen, sind in den obigen Abschnitten 1 (VON IHNEN BEREITGESTELLTE DATEN), 2 (DATEN, DIE WIR AUTOMATISCH ERFASSEN) und 3 (DATEN, DIE WIR VON DRITTEN ERHALTEN) beschrieben.

Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten: Wir erfassen und legen personenbezogene Daten offen, die in den oben aufgeführten Listen aufgeführt sind, um mit Ihnen zu kommunizieren, zu Marketing- und Werbezwecken, um unsere Dienstleistungen bereitzustellen und zu verbessern sowie für andere Zwecke, die im obigen Abschnitt 6 (NUTZUNG DER VON UNS ERFASSTEN DATEN) aufgeführt sind.

Rechte der kalifornischen Verbraucher: Das kalifornische Gesetz gibt den Einwohnern Kaliforniens das Recht, bestimmte Anfragen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten zu stellen. In Abschnitt 14 (IHRE DATENSCHUTZRECHTE) sehen Sie eine Beschreibung dieser Rechte und wie Sie eine Anfrage stellen können.

13. VERANSTALTUNGEN

Wir können personenbezogene Daten über Sie im Zusammenhang mit Veranstaltungen (z. B. einer Messe, einem Webinar, einem Seminar, einer virtuellen Veranstaltung oder einer Konferenz), an denen wir teilnehmen oder die wir sponsern, sowie im Zusammenhang mit damit verbundenen Websites, Social-Networking-Funktionen oder Mobiltelefon-Apps usw. erfassen, weitergeben und verwenden (zusammen die „Veranstaltungen“). Weitere Informationen zu den personenbezogenen Daten, die wir bei Veranstaltungen sammeln, weitergeben und verwenden, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung für Snowflake-Veranstaltungen (https://www.snowflake.com/legal/snowflake-event-privacy-notice).

14. IHRE DATENSCHUTZRECHTE

Möglicherweise haben Sie Datenschutzrechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten.

Sie können eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anfordern oder die Korrektur, Aktualisierung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen.

Sie können verlangen, dass wir offenlegen, welche personenbezogenen Daten wir erfassen, einschließlich der Kategorien personenbezogener Daten, der Kategorien von Quellen, aus denen die personenbezogenen Daten gesammelt werden, des geschäftlichen oder kommerziellen Zwecks der Erhebung, des Verkaufs oder der Weitergabe personenbezogener Daten sowie der Kategorien der Dritten, an die wir personenbezogene Daten weitergeben.

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, uns bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, oder die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten beantragen.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung erfasst und verarbeitet haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die wir vor Ihrem Widerruf durchgeführt haben, noch hat er Auswirkungen auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf der Grundlage anderer rechtmäßiger Verarbeitungsgründe als der Einwilligung erfolgt.

Wenn Sie bei einer Datenschutzbehörde eine Beschwerde über die Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns einreichen möchten, finden Sie die Kontaktdaten der Datenschutzbehörden im EWR (https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en), im Vereinigten Königreich (https://ico.org.uk/about-the-ico/) und in der Schweiz (https://www.edoeb.admin.ch/en).

Kalifornier haben außerdem das Recht, den Verkauf personenbezogener Daten oder die Weitergabe personenbezogener Daten für kontextübergreifende verhaltensbasierte Werbung abzulehnen, sowie das Recht, die Verwendung oder Offenlegung sensibler personenbezogener Daten für andere als die gemäß dem CCPA zulässigen Zwecke einzuschränken, wenn sensible personenbezogene Daten erfasst werden. Wie oben beschrieben verkaufen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht und verwenden oder offenbaren sensible personenbezogene Daten nicht für andere als die im CCPA zulässigen Zwecke.

So deaktivieren Sie die Weitergabe personenbezogener Daten für kontextübergreifende verhaltensbasierte Werbung:

Sie können Cookies regeln, indem Sie die Einstellungen für jede Kategorie im Snowflakes Cookies Preference Center über die Cookie-Einstellungen in der Fußzeile der Snowflakes Website ändern. Alternativ gibt es eine weitere Möglichkeit. Falls Sie über ein rechtlich anerkanntes Browser-basiertes Opt-Out-Präferenz-Signal verfügen, das über Ihren Gerätebrowser eingeschaltet wird, etwa Global Privacy Control, erkennen wir eine solche Präferenz gemäß dem geltenden Recht an; und

Senden Sie unter Verwendung des Snowflake-Datenschutz-Webformulars eine Anfrage, um die E-Mail-basierte Weitergabe zu deaktivieren (https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/d82c62bf-6221-4dce-83b5-aaeac5d3a4a5).

Für andere Anfragen bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten, die von Snowflake verarbeitet werden, können Sie online eine Anfrage stellen, indem Sie das globale Datenschutzanfrageformular von Snowflake ausfüllen (https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/bfbb15e5-d10b-4646-90f0-789979b39944) oder uns telefonisch über 1-877-243-8061 kontaktieren.

Snowflake überprüft, ob die von Ihnen übermittelten Daten (einschließlich Ihres Vornamens, Nachnamens, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihres Unternehmens und Ihres Landes/Bundesstaates) mit unseren Aufzeichnungen übereinstimmen, bevor wir der Anfrage nachkommen. Sie können mit den oben genannten Methoden einen autorisierten Vertreter beauftragen, in Ihrem Namen eine Verbraucherrechtsanfrage einzureichen. Snowflake verlangt jedoch von dem autorisierten Vertreter die Vorlage einer unterzeichneten Erlaubnis, um die Anfrage in Ihrem Namen einzureichen, und kann Sie dennoch kontaktieren, um Ihre Identität zu bestätigen.

Snowflake diskriminiert Sie nicht bei der Ausübung Ihrer Rechte und bietet Ihnen keine finanziellen Anreize im Zusammenhang mit der Erfassung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten.

15. IHRE DATENSCHUTZRECHTE IN BEZUG AUF KUNDENINFORMATIONEN

Wenn personenbezogene Daten, die Sie als Einzelperson betreffen, von einem Snowflake-Kunden oder im Namen eines Snowflake-Kunden an den Dienst übermittelt wurden und Sie etwaige Datenschutzrechte ausüben möchten, die Ihnen in Bezug auf diese Informationen nach geltendem Recht zustehen, einschließlich (sofern zutreffend) des Rechts auf Zugriff, Portierung, Berichtigung, Änderung oder Löschung dieser Informationen, wenden Sie sich bitte direkt an den entsprechenden Snowflake-Kunden und beziehen Sie sich auf die Datenschutzerklärung dieses Kunden.

16. DATENSPEICHERUNG UND -LÖSCHUNG

Wir bewahren personenbezogene Daten, die wir von Ihnen erfassen, auf, wenn für uns ein fortlaufender legitimer geschäftlicher Bedarf besteht (z. B. um geltende rechtliche, steuerliche oder buchhalterische Anforderungen zu erfüllen, unsere Vereinbarungen durchzusetzen oder unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen). Bei der Festlegung einer Aufbewahrungsfrist für bestimmte Kategorien personenbezogener Daten, berücksichtigen wir, von wem wir diese Daten erfasst haben, unseren Bedarf an den personenbezogenen Daten, unseren Grund für die Erfassung der personenbezogenen Daten und die Empfindlichkeit der personenbezogenen Daten. Wenn kein berechtigter geschäftlicher Bedarf besteht, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten, werden wir sie entweder dauerhaft löschen oder anonymisieren oder, wenn dies nicht möglich ist (z. B. weil Ihre personenbezogenen Daten in Backup-Archiven gespeichert wurden), werden wir Ihre personenbezogenen Daten sicher speichern und sie von jeglicher weiteren Verarbeitung ausschließen, bis eine Löschung möglich ist. Wenn wir Kundeninformationen im Namen unserer Kunden verarbeiten, bewahren wir Kundeninformationen wie in unserer Vereinbarung mit diesem Kunden beschrieben auf.

17. ÄNDERUNGEN AN DIESER ERKLÄRUNG

Wir können diese Erklärung von Zeit zu Zeit ändern. Wenn wir Änderungen an dieser Erklärung vornehmen, ändern wir das o.g. Datum der „letzten Aktualisierung“. Wenn solche Änderungen wesentlicher Natur sind, werden wir Sie zusätzlich benachrichtigen (z. B. indem wir eine Erklärung auf der Hauptseite der Website hinzufügen oder Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung senden).

18. SO ERREICHEN SIE UNS

Wenn Sie Fragen zu dieser Erklärung oder datenschutzbezogenen Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] oder Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715, USA. Der Datenschutzbeauftragte (DPO) von Snowflake ist unter [email protected] zu erreichen und den EU-Vertreter von Snowflake können Sie unter [email protected] kontaktieren oder Sie können sich an Snowflake Computing Netherlands BV, FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Niederlande wenden. Wenn Sie sich in Indien befinden und Fragen/Beschwerden zum Inhalt unserer Website oder zu unserer Erklärung haben, wenden Sie sich bitte an Evan Uchida, den Beschwerdebeauftragten von Snowflake, unter [email protected] oder an Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715, USA.