Verabschieden Sie sich von Beschwerden über langsame Dashboards und von unzuverlässigen Daten-Pipelines, die Verzögerungen und Ungenauigkeiten in Berichten verursachen.

Mit den elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen von Snowflake können Sie Ressourcen ganz einfach hochskalieren, um neue Daten schnell aufzunehmen und zu verarbeiten. Außerdem können Sie Dashboards und Analytics horizontal auf Zehntausende Endverbraucher:innen skalieren – mit getrennten Workloads und ohne Performanceeinbußen.

