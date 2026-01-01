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Snowflake World Tour Berlin | 29 September 2026

Making AI Real for Business

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ABTEILUNGSSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Snowflake für Finanzabteilungen

Unsere vollständig verwaltete Plattform unterstützt Finanzteams dabei, Datenarchitekturen zu vereinfachen, Abläufe zu optimieren, Vorschriften einzuhalten und Echtzeiteinblicke in ihr Geschäft zu erhalten. So ist das Erstellen von Finanzberichten auf schnelle und zuverlässige Weise möglich.

Professionals discussing report results

Hoch- oder herunterskalieren, um Spitzenzeiten zu bewältigen und Kosten zu begrenzen

Greifen Sie sicher auf alle Unternehmens- und Finanzdaten zu – einschließlich Drittanbieterdaten aus dem Snowflake Marketplace. Möglich ist dies dank einer zentralen Plattform, die die Kosten kontrolliert, indem sie je nach Bedarf hoch- oder herunterskaliert wird.

Sicherheit, Governance und Cloud-Compliance gewährleisten

Snowflake bietet Finanzteams die Möglichkeit zur fein abgestimmten Datenkontrolle. Dabei werden sensible Daten geschützt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem dynamischen Umfeld ermöglicht.

Finanzvorgänge mit nativen KI-/ML-Funktionen automatisieren

Statten Sie Finanzabteilungen mit nativen KI- und ML-Funktionen aus, die sie nahtlos einsetzen können, ohne Abstriche bei der Sicherheit oder Governance zu machen.

ZUSAMMENARBEIT MIT FÜHRENDEN PARTNERUNTERNEHMEN ERMÖGLICHT ANWENDUNGSFÄLLE FÜR MODERNE FINANZVORGÄNGE

Die AI Data Cloud kombiniert das beispiellose Angebot von Snowflake in puncto Zugriff, Analytikfunktionen und nativer KI mit Applikationen von führenden Partnerunternehmen. So trägt sie zur datengestützten Entscheidungsfindung, Effizienz und Einhaltung von Vorschriften bei.

* Marketplace-Angebote dienen nur zur Veranschaulichung. Der Zugriff auf und die Nutzung von Daten der jeweiligen Marketplace-Angebote unterliegen den in jeder Hinsicht maßgeblichen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Anbieter.

Abrechnung und Zahlungen

Prognosen

KI-/ML-Plattformen

Datenanreicherung

Business Intelligence

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FÜHRENDE FINANZABTEILUNGEN SETZEN ZUR FÖRDERUNG DATENGESTÜTZTER ABLÄUFE AUF SNOWFLAKE
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Lösung von Anwendungsfällen in modernen Finanzabteilungen

FINANZ- UND UNTERNEHMENSBERICHTE

Verabschieden Sie sich von Beschwerden über langsame Dashboards und von unzuverlässigen Daten-Pipelines, die Verzögerungen und Ungenauigkeiten in Berichten verursachen.

Mit den elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen von Snowflake können Sie Ressourcen ganz einfach hochskalieren, um neue Daten schnell aufzunehmen und zu verarbeiten. Außerdem können Sie Dashboards und Analytics horizontal auf Zehntausende Endverbraucher:innen skalieren – mit getrennten Workloads und ohne Performanceeinbußen. 

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How Maxa Automates Financial and Operations ERP InsightsAlexis Steinman, Co-CEO von Maxa, einem Finalisten der Snowflake Startup Challenge, berichtet, wie die native Applikation des Unternehmens automatisierte ERP-Erkenntnisse über Finanzen und Betrieb gewinnt.
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Diagram of Elastic Cluster Compute on Snowflake
Diagram showing ERP Data Consolidation on Snowflake

KONSOLIDIERUNG VON ERP-DATEN

Mit Snowflake können Sie alle ERP-Daten in einer einzigen, verwalteten und skalierbaren Plattform zusammenführen. So optimieren Sie Audits, Kosten, die Einhaltung von Vorschriften und die Datensicherheit für konsolidierte Jahresabschlüsse.

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Webinar
Extract More Value from SAP Data with Analytics in SnowflakeHier erfahren Sie, welche Vorteile die einfache, elastische Plattform von Snowflake den Kunden zur Analyse all ihrer Daten bietet und warum sich die Auslagerung von SAP-Daten in Snowflake lohnt.
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FINANZPLANUNG UND -PROGNOSE

Prädiktive Analytik unterstützt Sie bei der Bestandsplanung, Preisgestaltung und Entscheidungsfindung und ermöglicht somit bessere Prognosen. Nutzen Sie das Potenzial der AI Data Cloud, um die Planungszyklen Ihres Unternehmens, einschließlich Umsatzprognosen und anderer wichtiger Kennzahlen, zu optimieren.

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BLOG
Data Science: The Future of Corporate FinanceErmöglichen Sie datengestützte Finanzen mit dedizierten internen Data Scientists und vereinen Sie so Finanz- und Datenexpertise, um das Wachstum anzukurbeln.
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Snowflake predictive analytics
Anomaly alerts dashboard

VERWALTUNG DER CLOUD-AUSGABEN

Auf Rechnungen am Monatsende zu warten, ist nicht mehr zeitgemäß. Bei der Verwaltung von Cloudkosten müssen Finanzteams Initiative zeigen und einen agilen Ansatz verfolgen. Mit der Snowflake AI Data Cloud können sie Kosten genau zuordnen, Trends analysieren und Ausgaben prognostizieren.

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QUICKSTART
Getting Started with Cost and Performance OptimizationErfahren Sie, wie Ihnen die AI Data Cloud eine flexible und präzise Verwaltung von Cloud-Ausgaben ermöglicht.
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VERBRAUCHSBASIERTE ABRECHNUNG UND TRANSPARENZ

Durch den Umstieg auf verbrauchsbasierte Abrechnung können Sie sich in der heutigen SaaS-Landschaft neue Geschäftsmodelle erschließen. Harmonisieren Sie die Anreize der Anbieter und Kundschaft, setzen Sie ungenutzter Software ein Ende und optimieren Sie Cashflows.

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EBOOK
Ein einfacher Leitfaden für Snowflake-KostenLaden Sie diesen Leitfaden herunter, um die verschiedenen Komponenten der Snowflake-Kosten kennenzulernen.
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Consumption dashboard
DIE PLATTFORM VON SNOWFLAKE

Für eine cloudübergreifende Zukunft

Diese Dateninfrastruktur ist für moderne Unternehmen unverzichtbar, um Datensilos aufzubrechen und echte Kollaboration und Konnektivität zu ermöglichen.

Ein zuverlässiges Partner-Ökosystem für Finanzteams

Snowflake verfügt über ein zuverlässiges Partner-Ökosystem, das neue Effizienzsteigerungen ermöglicht und die Kosten für Finanzteams senkt.

Logos of financial services data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Werfen Sie einen Blick auf Tausende von Angeboten im Marketplace, die Ihre Finanzabteilung bei der Datenanreicherung unterstützen. Das eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und eine optimierte Entscheidungsfindung.

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Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft, indem Sie wichtige Systemintegratoren, Technologieanbieter und Applikationen direkt in Ihrem Snowflake-Konto verbinden.

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Erfahren Sie, wie führende Datenexpert:innen mit der Snowflake AI Data Cloud die Zukunft datengestützter Finanzen gestalten.

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Snowflake on Snowflake: Finanzen

Das Finanzteam von Snowflake führt Sie hinter die Kulissen und stellt Ihnen nützliche Einblicke, Tipps und Anwendungsfälle vor, bei denen die AI Data Cloud effektiv genutzt wird, um datengestützte Finanzen zu ermöglichen.

Ressourcen für Finanzabteilungen

Hier erfahren Sie, wie Finanzabteilungen verschiedener Branchen die AI Data Cloud nutzen, um sich zu modernisieren – mithilfe von KI, Applikationen, sicherer Kollaborationsmöglichkeiten und vielem mehr.