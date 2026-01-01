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ABTEILUNGSSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
Snowflake für Finanzabteilungen
Unsere vollständig verwaltete Plattform unterstützt Finanzteams dabei, Datenarchitekturen zu vereinfachen, Abläufe zu optimieren, Vorschriften einzuhalten und Echtzeiteinblicke in ihr Geschäft zu erhalten. So ist das Erstellen von Finanzberichten auf schnelle und zuverlässige Weise möglich.
Hoch- oder herunterskalieren, um Spitzenzeiten zu bewältigen und Kosten zu begrenzen
Greifen Sie sicher auf alle Unternehmens- und Finanzdaten zu – einschließlich Drittanbieterdaten aus dem Snowflake Marketplace. Möglich ist dies dank einer zentralen Plattform, die die Kosten kontrolliert, indem sie je nach Bedarf hoch- oder herunterskaliert wird.
Sicherheit, Governance und Cloud-Compliance gewährleisten
Snowflake bietet Finanzteams die Möglichkeit zur fein abgestimmten Datenkontrolle. Dabei werden sensible Daten geschützt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem dynamischen Umfeld ermöglicht.
Finanzvorgänge mit nativen KI-/ML-Funktionen automatisieren
Statten Sie Finanzabteilungen mit nativen KI- und ML-Funktionen aus, die sie nahtlos einsetzen können, ohne Abstriche bei der Sicherheit oder Governance zu machen.
ZUSAMMENARBEIT MIT FÜHRENDEN PARTNERUNTERNEHMEN ERMÖGLICHT ANWENDUNGSFÄLLE FÜR MODERNE FINANZVORGÄNGE
Die AI Data Cloud kombiniert das beispiellose Angebot von Snowflake in puncto Zugriff, Analytikfunktionen und nativer KI mit Applikationen von führenden Partnerunternehmen. So trägt sie zur datengestützten Entscheidungsfindung, Effizienz und Einhaltung von Vorschriften bei.
* Marketplace-Angebote dienen nur zur Veranschaulichung. Der Zugriff auf und die Nutzung von Daten der jeweiligen Marketplace-Angebote unterliegen den in jeder Hinsicht maßgeblichen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Anbieter.
Lösung von Anwendungsfällen in modernen Finanzabteilungen
FINANZ- UND UNTERNEHMENSBERICHTE
Verabschieden Sie sich von Beschwerden über langsame Dashboards und von unzuverlässigen Daten-Pipelines, die Verzögerungen und Ungenauigkeiten in Berichten verursachen.
Mit den elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen von Snowflake können Sie Ressourcen ganz einfach hochskalieren, um neue Daten schnell aufzunehmen und zu verarbeiten. Außerdem können Sie Dashboards und Analytics horizontal auf Zehntausende Endverbraucher:innen skalieren – mit getrennten Workloads und ohne Performanceeinbußen.
KONSOLIDIERUNG VON ERP-DATEN
Mit Snowflake können Sie alle ERP-Daten in einer einzigen, verwalteten und skalierbaren Plattform zusammenführen. So optimieren Sie Audits, Kosten, die Einhaltung von Vorschriften und die Datensicherheit für konsolidierte Jahresabschlüsse.
FINANZPLANUNG UND -PROGNOSE
Prädiktive Analytik unterstützt Sie bei der Bestandsplanung, Preisgestaltung und Entscheidungsfindung und ermöglicht somit bessere Prognosen. Nutzen Sie das Potenzial der AI Data Cloud, um die Planungszyklen Ihres Unternehmens, einschließlich Umsatzprognosen und anderer wichtiger Kennzahlen, zu optimieren.
VERWALTUNG DER CLOUD-AUSGABEN
Auf Rechnungen am Monatsende zu warten, ist nicht mehr zeitgemäß. Bei der Verwaltung von Cloudkosten müssen Finanzteams Initiative zeigen und einen agilen Ansatz verfolgen. Mit der Snowflake AI Data Cloud können sie Kosten genau zuordnen, Trends analysieren und Ausgaben prognostizieren.
VERBRAUCHSBASIERTE ABRECHNUNG UND TRANSPARENZ
Durch den Umstieg auf verbrauchsbasierte Abrechnung können Sie sich in der heutigen SaaS-Landschaft neue Geschäftsmodelle erschließen. Harmonisieren Sie die Anreize der Anbieter und Kundschaft, setzen Sie ungenutzter Software ein Ende und optimieren Sie Cashflows.
Ein zuverlässiges Partner-Ökosystem für Finanzteams
Snowflake verfügt über ein zuverlässiges Partner-Ökosystem, das neue Effizienzsteigerungen ermöglicht und die Kosten für Finanzteams senkt.
Snowflake Marketplace
Werfen Sie einen Blick auf Tausende von Angeboten im Marketplace, die Ihre Finanzabteilung bei der Datenanreicherung unterstützen. Das eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und eine optimierte Entscheidungsfindung.
Snowflake-Partner
Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft, indem Sie wichtige Systemintegratoren, Technologieanbieter und Applikationen direkt in Ihrem Snowflake-Konto verbinden.
Snowflake-Community
Erfahren Sie, wie führende Datenexpert:innen mit der Snowflake AI Data Cloud die Zukunft datengestützter Finanzen gestalten.
Ressourcen für Finanzabteilungen
Hier erfahren Sie, wie Finanzabteilungen verschiedener Branchen die AI Data Cloud nutzen, um sich zu modernisieren – mithilfe von KI, Applikationen, sicherer Kollaborationsmöglichkeiten und vielem mehr.