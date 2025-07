KI-gestützte Analytics und Migrationen mit den neuesten Innovationen von Snowflake

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Analyse all Ihrer Daten mit KI, unabhängig von ihrer Struktur, genauso einfach ist wie das Schreiben von SQL. Mit Snowflake Cortex AISQL (in Public Preview) wird diese Vision Wirklichkeit. Snowflake vereinfacht komplexe KI-Pipelines und versetzt Datenanalyst:innen in die Lage, traditionelle Grenzen zu überschreiten und echte KI-Engineers zu werden. Das Schöne an Cortex AISQL liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit – seine intuitive Syntax ermöglicht es Ihnen, strukturierte und unstrukturierte Daten nahtlos in einer einzigen Tabelle mit vertrautem SQL zu kombinieren und zu analysieren. Diese Zugänglichkeit demokratisiert KI-Analysen und stellt deren Leistungsfähigkeit allen Analyst:innen in Ihrem Unternehmen zur Verfügung, ohne dass hierfür spezielle KI-Kenntnisse oder komplexe Einrichtung erforderlich sind.

Vergessen Sie die Komplexität der Integration verschiedener Datendienste und Infrastrukturen. Cortex AISQL arbeitet nativ in Snowflake und ermöglicht Ihnen die direkte Analyse Ihrer multimodalen Daten ohne den Aufwand externer Integrationen. Erleben Sie optimierte Performance, während Sie unstrukturierte Daten in abfragbare Einblicke über riesige Datasets hinweg verwandeln, und das alles innerhalb der leistungsstarken und kosteneffizienten Engine von Snowflake. Da Daten nicht mehr an externe Dienste übertragen werden müssen, optimieren wir Arbeitsabläufe und beschleunigen die Gewinnung kritischer Erkenntnisse aus all Ihren Unternehmensdaten. So können Ihre Analyst:innen leistungsstarke KI-Funktionen freisetzen, ohne dass sie neue Fähigkeiten erlernen oder sich auf dedizierte KI-Engineering-Ressourcen verlassen müssen.