Das Potenzial von Cortex-LLMs nutzen mit Cortex Knowledge Extensions

Unternehmen wollen ihre Grundlagenmodelle einfach um domänenspezifische Informationen ergänzen, um relevantere Antworten zu erhalten. Traditionell kostet es viel Zeit und Mühe, die richtigen Datasets zu finden und zu beschaffen, und dann mehr Zeit und technisches Geschick, die Daten für den Verbrauch vorzubereiten und die LLMs zu optimieren. Snowflake hat bereits den ersten Teil dieses Prozesses – das Auffinden geeigneter Daten – mit Snowflake Marketplace optimiert. Snowflake Marketplace bietet eine zentrale Anlaufstelle, um schnell mehr als 2.900 Datasets, Apps und Datenprodukte zu finden, zu testen und zu kaufen (Stand: 31. Oktober 2024). Mit Cortex Knowledge Extensions (derzeit in Private Preview) vereinfachen wir nun die Aufbereitung und Umwandlung von Drittanbieterdaten.

Cortex Knowledge Extensions bieten Kund:innen eine „einfache Taste“, um das von ihnen gewählte Grundlagenmodell mit aktuellen Informationen in einem bestimmten Bereich zu ergänzen, ohne dass zusätzliche technische Kenntnisse zur Feinabstimmung und Analyse von Rohdaten eines Inhaltsanbieters erforderlich sind. Kunden können sich darauf verlassen, offiziell lizenzierte Inhalte zu verwenden.

Cortex Knowledge Extensions ermöglichen es GenAI-Anwendungen, Antworten aus unstrukturierten, lizenzierten Daten von Anbietern zu ziehen und ihnen eine angemessene Attribution zu geben sowie das ursprüngliche vollständige Dataset von der Exposition zu isolieren. Anbieter können so generative KI monetarisieren und daran teilhaben und gleichzeitig das Risiko minimieren, dass ihre Inhalte für Modelltrainingszwecke genutzt werden.

Um ihre Daten auf dem Snowflake Marketplace verfügbar zu machen, richtet der Content-Anbieter einen Cortex Search-Dienst für seine Daten ein und veröffentlicht diesen im Snowflake Marketplace. Nach der Veröffentlichung können Datennutzende das Angebot finden und die Daten im Snowflake Marketplace beziehen. Datennutzende können dann Cortex AI-APIs verwenden, um LLMs mit den erfassten Snowflake Marketplace-Daten abzufragen.

Herkömmliche KI/ML-Modelle in der AI Data Cloud teilen

Immer mehr Unternehmen entwickeln individuelle KI-/ML-Modelle für spezifische Aufgaben wie Abwanderungsprognosen oder Umsatzprognosen. Diese Modelle können innerhalb des Unternehmens von Data Scientists oder extern von Partnern entwickelt werden. Unternehmen können nun die Leistungsfähigkeit dieser Modelle nutzen und sie mit Partnern, Kunden und Nutzenden innerhalb des Unternehmens teilen – mit Snowflake Native Apps sowohl auf Internal Marketplace als auch im externen Snowflake Marketplace.

Mit Snowflake Secure Data Sharing können Unternehmen Endbenutzer:innen ML-Modelle sicher innerhalb einer fein abgestuften rollenbasierten Zugriffskontrolle auf ihre Daten ausführen lassen. Die Daten selbst verlassen nie die Sicherheitsgrenzen des Unternehmens. Durch das Verpacken der Modelle mit Snowflake Native Apps wird sichergestellt, dass sie die Sicherheitshaltung der Snowflake Native Apps erben, einschließlich Sicherheitsscanning, Sandboxing und Zugriff auf lokale oder externe Ressourcen aufgrund spezifischer Berechtigungen, die dem Modell gewährt wurden.

Die gemeinsame Nutzung eines Modells ist so einfach wie das Hinzufügen von Modellartefakten zu einem Anwendungspaket und die Gewährung anwendungsspezifischer Berechtigungen für die Nutzung durch Verbraucher:innen. Verbraucher:innen können die Applikation dann kostenlos installieren und Modellfunktionen aufrufen.