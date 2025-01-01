data engineering

Ja, absolut. Mit Document AI können Sie beispielsweise wertvolle Einblicke aus Dokumenten gewinnen. Entwickler:innen bietet Snowflake Copilot Programmierunterstützung, um die Entwicklung von Daten-Pipelines und Applikationen zu optimieren. Mit Snowflake Cortex LLM erhalten Sie Zugang zu leistungsstarken KI-Funktionen, mit denen Sie Aufgaben wie Textvervollständigung, Klassifizierung, Extraktion, Parsing, Stimmungsanalyse, Zusammenfassung, Übersetzung und das Generieren von Einbettungen ausführen können. Weitere Details finden Sie in unserer Dokumentation zu Snowflake Cortex LLM Functions.