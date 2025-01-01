„Die Datengrundlage, die wir mit Snowflake aufgebaut haben, ermöglicht uns eine schnelle Anpassung und gleichzeitig den Schutz der Kundendaten.“
John Saunders
VP of Product, Power Digital
Produktkategorie
Bereiten Sie Ihre Daten für KI vor, und legen Sie den Fokus auf die Datenqualität statt auf die Optimierung der Infrastruktur. Nutzen Sie jetzt das volle Potenzial Ihrer Daten – von der Erfassung bis zu den Erkenntnissen – dank Data Engineering mit ZeroOps, grenzenloser Interoperabilität und KI auf Unternehmensniveau.
Data Engineering mit ZeroOps
Halten Sie Daten-SLAs ein, automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und liefern Sie Ergebnisse, die wirklich etwas bewirken. Indem Sie sich auf Ergebnisse statt auf Infrastruktur konzentrieren, können Sie dank nativer Data-Engineering-Funktionen und Integration mit offenen Standards – darunter Apache Spark™, Apache Iceberg™, Apache Nifi™, dbt, pandas und mehr – den betrieblichen Aufwand reduzieren.
Grenzenlose Interoperabilität
Die End-to-End-Data-Engineering-Plattform von Snowflake ermöglicht grenzenlose Entwicklung. Die Plattform ist interoperabel mit Ihren bevorzugten Technologien – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Plattform.
KI-Boost
Ermöglichen Sie es AI Agents zu kollaborieren, Kontext zu teilen und Entscheidungen zu treffen – alles in Maschinengeschwindigkeit – durch die Unterstützung strukturierter und unstrukturierter Datenformate in bidirektionalen Datenflüssen nahezu in Echtzeit.
Mit den unternehmensgerechten Funktionen von Snowflake, die plattformweit integriert sind, können Sie selbst Ihre anspruchsvollsten Geschäftslösungen mit einer agilen, effizienten und zuverlässigen Datenarchitektur erfolgreich umsetzen.
„Mit Snowflake haben wir weniger vorübergehende Ausfälle sowie mehr Transparenz. Wir verfügen nun über eine Plattform, die viel einfacher und kostengünstiger zu betreiben ist als Managed Spark.“
David Trumbell
Head of Data Engineering, CTC
Reise- und Gastgewerbe
Durch den Wechsel von Databricks zu Snowflake unterstützt dieses Reiseunternehmen mehr Menschen bei der Arbeit mit Daten und sorgt so für mehr Effizienz, eine fundiertere Entscheidungsfindung und eine maßgeschneiderte Erfahrung für Reisende auf der ganzen Welt.
Gesundheitswesen und Life Sciences
Durch die Migration zu Snowflake hat dieser Pharmariese einheitliche Geschäftsbereiche mit umfassenderem Zugriff auf Erkenntnisse und nahtlosem Data Sharing geschaffen – und das bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtbetriebskosten.
Data Engineering
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu den Data-Engineering-Funktionen von Snowflake, von der Pipeline-Erstellung bis hin zu KI-Assistenten
Ja, Snowflake bietet umfassende Unterstützung für die Erstellung robuster und skalierbarer Daten-Pipelines, einschließlich effizienter Datenerfassung aus verschiedenen Quellen, Datentransformation und optimiertem Speicher. Snowflake bietet außerdem robuste Funktionen für Beobachtbarkeit und Governance, die gewährleisten, dass Ihre Pipelines zuverlässig, sicher und einfach zu verwalten sind.
Zu den wichtigsten Open-Source-Technologien und -Standards, die Snowflake unterstützt, gehört Apache Iceberg, ein beliebtes Open-Source-Tabellenformat für riesige analytische Datasets. Wir bieten auch eine starke Integration mit dbt für die Datentransformation, Unterstützung für Modin, um pandas-Workflows zu skalieren, und Integration mit Streamlit zur Entwicklung von Datenapplikationen. Snowflake lässt sich auch mit Tools wie Apache NiFi für die Datenerfassung integrieren.
Snowflake bietet verschiedene Datenspeicherfunktionen, die eine breite Palette von Formaten unterstützen. Sie können strukturierte Daten (einschließlich Apache Parquet), semistrukturierte Daten (wie JSON, Avro, XML) und unstrukturierte Daten (wie Bilder, Videos, PDFs) auf einer einzigen Plattform speichern und analysieren.
Ja, absolut. Mit Document AI können Sie beispielsweise wertvolle Einblicke aus Dokumenten gewinnen. Entwickler:innen bietet Snowflake Copilot Programmierunterstützung, um die Entwicklung von Daten-Pipelines und Applikationen zu optimieren. Mit Snowflake Cortex LLM erhalten Sie Zugang zu leistungsstarken KI-Funktionen, mit denen Sie Aufgaben wie Textvervollständigung, Klassifizierung, Extraktion, Parsing, Stimmungsanalyse, Zusammenfassung, Übersetzung und das Generieren von Einbettungen ausführen können. Weitere Details finden Sie in unserer Dokumentation zu Snowflake Cortex LLM Functions.
Die beiden wichtigsten Kostenfaktoren sind Rechenressourcen und Speicher. Für Rechenressourcen verwendet Snowflake ein verbrauchsabhängiges Modell. Die Speicherkosten richten sich nach der Datenmenge (gemessen in Terabyte pro Monat), die in Snowflake gespeichert wird. Besuchen Sie unsere Snowflake-Preisübersicht für eine detaillierte Preisaufschlüsselung und die aktuelle Consumption Table.