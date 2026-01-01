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Snowflake World Tour Berlin | 29 September 2026

Making AI Real for Business

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ABTEILUNGSSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

AI Data Cloud für Marketing

Vereinfachen Sie komplexe MarTech-Architekturen, bieten Sie eine ausgezeichnete Kundenerfahrung und maximieren Sie Ihren ROI aus Marketing- und Werbeaktivitäten.

Schneller zu ganzheitlichen Einblicken

Integrieren Sie sämtliche Kunden- und Marketingdaten in beliebigen Formaten – aus internen und externen Quellen, über sämtliche Kanäle hinweg und nahezu in Echtzeit.

Kollaboration mit optimalem Datenschutz

Greifen Sie im Snowflake Marketplace auf Tausende von Datenprodukten zu, ohne Ihre Daten verschieben oder kopieren zu müssen. Maskieren Sie sensible Daten und nutzen Sie sie zur Kollaboration – ohne sie offenzulegen – mit Global Data Clean Rooms.

Einfache Verwendung

Nutzen Sie eine vollständig verwaltete Multi-Cloud-Plattform, um den Overhead zu minimieren, die Time-to-Market zu verkürzen und Kundenerfahrungen bereitzustellen, die sich von der Konkurrenz abheben.

DAS PARTNER-ÖKOSYSTEM DER AI DATA CLOUD FÜR MARKETING

Nutzen Sie einen umfassenden Katalog leistungsstarker AI Data Cloud-Applikationen für Marketing und Werbung von führenden Partnern, die allesamt auf einer einheitlichen Datenebene basieren. Führen Sie den gesamten Marketing-Lebenszyklus aus: von intelligenter Planung und Aktivierung bis hin zu detaillierter Messung und Attribution – alles auf einer einzigen, streng kontrollierten und intuitiven Plattform.

Bericht
Modern Marketing Data StackSnowflake identifiziert führende Anbieter und solche, die Sie im Auge behalten sollten. Hierbei werden zehn Kompetenzen berücksichtigt, die den Modern Marketing Data Stack ausmachen. Erfahren Sie, wie datenorientierte Marketingteams ihre Daten vereinheitlichen, analysieren und aktivieren, um den Umsatz zu steigern.
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Datenerfassung

Identität und Onboarding

Analytics

Kundendatenplattformen

Customer-Engagement-Plattformen

ML und KI

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Aidentified
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Message Gears
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Dataiku
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Datarobot logo
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Snowflake Data Clean Rooms

Erstellen und verwenden Sie ganz einfach Snowflake Data Clean Rooms, um selbst sensibelste Daten auf datenschutzkonforme Weise kollaborativ nutzen zu können. Dies ermöglicht die Ermittlung von Zielgruppenüberschneidungen, Reichweite und Häufigkeit, Last-Touch-Attribution und vielem mehr.
FÜHRENDE MARKEN UND AGENTUREN OPTIMIEREN IHR MARKETING MIT DER SNOWFLAKE AI DATA CLOUD
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Pepsico
Warner MG
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LÖSUNG GESCHÄFTSKRITISCHER ANWENDUNGSFÄLLEmit der AI Data Cloud für Marketing

Customer 360

Führen Sie all Ihre Kundendaten mit den übrigen Unternehmensdaten zusammen, schützen Sie die Daten Ihrer Kundschaft, lösen Sie Identitäten nativ auf und reichern Sie Profile an, um eine solide datengestützte Marketinggrundlage zu schaffen.

E-Book
Profile anreichern mit Snowflake MarketplaceNutzen Sie Daten von bewährten Partnern im Snowflake Marketplace, um eine Customer-360-Übersicht aufzubauen, ohne Daten verschieben oder kopieren zu müssen.
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Customer Service 360 for Marketing

Kampagneninformationen

Weisen Sie den unternehmerischen Mehrwert Ihrer Marketingkampagnen nach, indem Sie Datensilos aufbrechen und Ihre Werbe- und Marketingdaten aus praktisch jeder Quelle auf einer einheitlichen, kontrollierten und skalierbaren Plattform zusammenzuführen.

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E-Book
Moving from Basic to Advanced Marketing AnalyticsUntersuchen Sie Customer Journeys über verschiedene Geräte, Plattformen und Webressourcen hinweg, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und den ROI zu steigern.
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Modernisierung von Kundendatenplattformen

Modernisieren Sie mit Snowflake die Architektur Ihrer Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) und unterstützen Sie Marketingteams mit einer Single Source of Truth. Nutzen Sie führende Aktivierungsplattformen, um Kund:innen schneller persönliche und wirkungsvolle Erfahrungen zu bieten.

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The Modern Customer Data PlatformErkunden Sie, welche Herausforderungen mit veralteten CDPs einhergehen, die von Ihrer Datenplattform isoliert sind. Erfahren Sie außerdem, wie Sie mit modernen CDPs arbeiten können, um Vertrauen aufzubauen, den Wert zu maximieren und Ihre Kund:innen besser zu erreichen.
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Customer 360 diagram
Snowflake dashboard showing marketing attribution

Messung

Steigern Sie den ROI, indem Sie mithilfe der nativen KI- und ML-Funktionen in Snowflake die Wirkung Ihrer Kampagnen bewerten und Erfolge den spezifischen Kanälen und Touchpoints zuordnen.

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E-Book
Data Clean Rooms für KollaborationEntdecken Sie die einzigartigen, sicheren Multi-Party-Rechenfunktionen der AI Data Cloud, einschließlich Data Clean Rooms, für Identitätsauflösung, Attribution und Messung.
Whitepaper lesen

ML-gestützte Pipeline-Prognosen

Brechen Sie Datensilos auf und nutzen Sie KI und maschinelles Lernen, um in der Go-to-Market-Planung genaue, aussagekräftige Echtzeitprognosen über die B2B-Vertriebspipeline anzustellen.

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Webinar
Möchten Sie mehr erfahren?Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und erfahren Sie, wie unser internes Marketingteam die KI- und ML-Funktionen in Snowflake nutzt, um den Führungskräften in Vertrieb, Marketing und Finanzen zuverlässige Pipeline-Prognosen bereitzustellen.
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Marketing pipeline diagram
DIE PLATTFORM VON SNOWFLAKE

Für eine cloudübergreifende Zukunft

Diese Dateninfrastruktur ist für datengestütztes Marketing unverzichtbar, um Datensilos aufzubrechen und echte Kollaboration und Konnektivität zu ermöglichen.
UNSERE KUNDSCHAFT

Führende, datengestützte Marketingteams

Führende Marketingteams verschiedenster Branchen nutzen Snowflake, um ihre Kunden-, Marketing- und Unternehmensdaten auf einheitliche Weise zusammenzuführen.

„Dank Snowflake und Hightouch muss ich nicht mehr samstags und sonntags aufstehen, um manuell CSV-Dateien hochzuladen. Mit diesem Stack wissen wir stets, dass die Daten in unseren internen Berichten dieselben Daten sind, die auch an unsere Werbeplattformen übermittelt werden.“

Mallory Reese-Bagley

Senior Marketing Operations Manager, Lucid

Customer Story lesen

52 %

Anstieg beim ROI aus Werbeausgaben

37 %

Zuwachs neuer User

Group of people talking about data around a computer
Allergan logo
Block
Intelycare
Strava
Vice Media logo

Das Ökosystem für Marketing baut auf Snowflake

Arbeiten Sie mit führenden Marketingplattformen und -applikationen für Analytics, Identität, Anreicherung, Aktivierung, Messung und vieles mehr.

Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Nutzen Sie führende Daten- und Marketingapplikationen für Verbraucher- und Unternehmensmarketing, ohne hierfür Daten verschieben oder kopieren zu müssen.

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Snowflake-Partner

Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft, indem Sie wichtige Systemintegratoren, Technologieanbieter und Applikationen direkt in Ihrem Snowflake-Konto verbinden.

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Stellen Sie Ihre Fragen, nutzen Sie technische Ressourcen für den Einstieg, erwerben Sie neues Wissen mit Trainings und Zertifizierungen und vernetzen Sie sich mit anderen Snowflake-Anwender:innen.

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WEBINAR-REIHE

Snowflake on Snowflake: Marketing

Das Marketing-Intelligence-Team von Snowflake stellt seine wichtigsten Anwendungsfälle vor und gibt Tipps zum Einsatz der AI Data Cloud für datengestütztes Marketing.

Ressourcen für Marketingteams

Erfahren Sie, wie Marketingteams die AI Data Cloud einsetzen, um mithilfe von KI-Funktionen, Applikationen und sicherer Kollaborationsmöglichkeiten ihre Arbeitsweise zu transformieren. 