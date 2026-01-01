ABTEILUNGSSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
AI Data Cloud für Marketing
Vereinfachen Sie komplexe MarTech-Architekturen, bieten Sie eine ausgezeichnete Kundenerfahrung und maximieren Sie Ihren ROI aus Marketing- und Werbeaktivitäten.
Schneller zu ganzheitlichen Einblicken
Integrieren Sie sämtliche Kunden- und Marketingdaten in beliebigen Formaten – aus internen und externen Quellen, über sämtliche Kanäle hinweg und nahezu in Echtzeit.
Kollaboration mit optimalem Datenschutz
Greifen Sie im Snowflake Marketplace auf Tausende von Datenprodukten zu, ohne Ihre Daten verschieben oder kopieren zu müssen. Maskieren Sie sensible Daten und nutzen Sie sie zur Kollaboration – ohne sie offenzulegen – mit Global Data Clean Rooms.
Einfache Verwendung
Nutzen Sie eine vollständig verwaltete Multi-Cloud-Plattform, um den Overhead zu minimieren, die Time-to-Market zu verkürzen und Kundenerfahrungen bereitzustellen, die sich von der Konkurrenz abheben.
DAS PARTNER-ÖKOSYSTEM DER AI DATA CLOUD FÜR MARKETING
Nutzen Sie einen umfassenden Katalog leistungsstarker AI Data Cloud-Applikationen für Marketing und Werbung von führenden Partnern, die allesamt auf einer einheitlichen Datenebene basieren. Führen Sie den gesamten Marketing-Lebenszyklus aus: von intelligenter Planung und Aktivierung bis hin zu detaillierter Messung und Attribution – alles auf einer einzigen, streng kontrollierten und intuitiven Plattform.
Modern Marketing Data StackSnowflake identifiziert führende Anbieter und solche, die Sie im Auge behalten sollten. Hierbei werden zehn Kompetenzen berücksichtigt, die den Modern Marketing Data Stack ausmachen. Erfahren Sie, wie datenorientierte Marketingteams ihre Daten vereinheitlichen, analysieren und aktivieren, um den Umsatz zu steigern.
LÖSUNG GESCHÄFTSKRITISCHER ANWENDUNGSFÄLLEmit der AI Data Cloud für Marketing
Customer 360
Führen Sie all Ihre Kundendaten mit den übrigen Unternehmensdaten zusammen, schützen Sie die Daten Ihrer Kundschaft, lösen Sie Identitäten nativ auf und reichern Sie Profile an, um eine solide datengestützte Marketinggrundlage zu schaffen.
Kampagneninformationen
Weisen Sie den unternehmerischen Mehrwert Ihrer Marketingkampagnen nach, indem Sie Datensilos aufbrechen und Ihre Werbe- und Marketingdaten aus praktisch jeder Quelle auf einer einheitlichen, kontrollierten und skalierbaren Plattform zusammenzuführen.
Modernisierung von Kundendatenplattformen
Modernisieren Sie mit Snowflake die Architektur Ihrer Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) und unterstützen Sie Marketingteams mit einer Single Source of Truth. Nutzen Sie führende Aktivierungsplattformen, um Kund:innen schneller persönliche und wirkungsvolle Erfahrungen zu bieten.
The Modern Customer Data PlatformErkunden Sie, welche Herausforderungen mit veralteten CDPs einhergehen, die von Ihrer Datenplattform isoliert sind. Erfahren Sie außerdem, wie Sie mit modernen CDPs arbeiten können, um Vertrauen aufzubauen, den Wert zu maximieren und Ihre Kund:innen besser zu erreichen.
Messung
Steigern Sie den ROI, indem Sie mithilfe der nativen KI- und ML-Funktionen in Snowflake die Wirkung Ihrer Kampagnen bewerten und Erfolge den spezifischen Kanälen und Touchpoints zuordnen.
ML-gestützte Pipeline-Prognosen
Brechen Sie Datensilos auf und nutzen Sie KI und maschinelles Lernen, um in der Go-to-Market-Planung genaue, aussagekräftige Echtzeitprognosen über die B2B-Vertriebspipeline anzustellen.
UNSERE KUNDSCHAFT
Führende, datengestützte Marketingteams
Führende Marketingteams verschiedenster Branchen nutzen Snowflake, um ihre Kunden-, Marketing- und Unternehmensdaten auf einheitliche Weise zusammenzuführen.
„Dank Snowflake und Hightouch muss ich nicht mehr samstags und sonntags aufstehen, um manuell CSV-Dateien hochzuladen. Mit diesem Stack wissen wir stets, dass die Daten in unseren internen Berichten dieselben Daten sind, die auch an unsere Werbeplattformen übermittelt werden.“
Mallory Reese-Bagley
Senior Marketing Operations Manager, Lucid
52 %
Anstieg beim ROI aus Werbeausgaben
37 %
Zuwachs neuer User
Das Ökosystem für Marketing baut auf Snowflake
Arbeiten Sie mit führenden Marketingplattformen und -applikationen für Analytics, Identität, Anreicherung, Aktivierung, Messung und vieles mehr.
Snowflake Marketplace
Nutzen Sie führende Daten- und Marketingapplikationen für Verbraucher- und Unternehmensmarketing, ohne hierfür Daten verschieben oder kopieren zu müssen.
Snowflake-Partner
Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft, indem Sie wichtige Systemintegratoren, Technologieanbieter und Applikationen direkt in Ihrem Snowflake-Konto verbinden.
Snowflake-Community
Stellen Sie Ihre Fragen, nutzen Sie technische Ressourcen für den Einstieg, erwerben Sie neues Wissen mit Trainings und Zertifizierungen und vernetzen Sie sich mit anderen Snowflake-Anwender:innen.
Ressourcen für Marketingteams
Erfahren Sie, wie Marketingteams die AI Data Cloud einsetzen, um mithilfe von KI-Funktionen, Applikationen und sicherer Kollaborationsmöglichkeiten ihre Arbeitsweise zu transformieren.