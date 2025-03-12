Förderung von Wachstum durch Schulung und Enablement

Im Laufe meiner Karriere hatte ich das Privileg, über das gesamte Spektrum des Enablements zu arbeiten: internes Enablement, Partner-Enablement und Kunden-Enablement. Jeder dieser Bereiche bringt einzigartige Herausforderungen, Zielgruppen und Ansätze mit sich, doch ein gemeinsamer Nenner verbindet sie alle: das Ziel, das Wachstum zu fördern.

Im Kern geht es bei Training und Enablement nicht nur um die Vermittlung von Wissen oder die Verbesserung von Kompetenzen. Zwar sind diese Komponenten entscheidend, doch der wahre Zweck geht über das Transaktionale hinaus. Es geht darum, Einzelpersonen und Teams dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ein sinnvolles Wachstum zu erzielen – sowohl beruflich als auch persönlich.

Der Welleneffekt des Wachstums

Wenn wir einem Vertriebsteam die Werkzeuge an die Hand geben, die es braucht, um Geschäfte schneller abzuschließen, steigern wir nicht nur den Umsatz. Wir helfen Fachleuten, Vertrauen aufzubauen, strategischer zu werden und in ihren Rollen Erfüllung zu finden. Wenn wir Partner trainieren, um einen effektiveren Mehrwert zu erzielen, rüsten wir sie mit der nötigen Ausstattung, um ein stärkeres Geschäft aufzubauen, die Führungsrolle innerhalb ihres Unternehmens zu entwickeln und bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen. Und wenn wir uns auf das Kunden-Enablement konzentrieren, ermöglichen wir nicht nur die erfolgreiche Einführung von Produkten – wir ermöglichen es Menschen, Innovationen zu entwickeln, Probleme zu lösen und neue Höhen in ihrer Karriere zu erreichen.

Dieser Welleneffekt des Wachstums ist die treibende Kraft hinter der Unterstützung. Deshalb ist ein durchdachter, maßgeschneiderter Ansatz entscheidend, unabhängig von der Zielgruppe.

Die Reise im Vergleich zur Transaktion



So können Sie sich ganz einfach auf Metriken konzentrieren – abgeschlossene Zertifizierungen, belegte Kurse oder besuchte Programme. Das sind wichtige Indikatoren für den Fortschritt, aber sie spiegeln nicht die gesamte Geschichte wider. Wahrer Erfolg liegt in der Transformation, die wir anstoßen.



Hat das Trainingsprogramm neue Denkansätze ermöglicht? Hat die Initiative zu mehr Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein geführt? Diese qualitativen Ergebnisse sind schwerer zu messen, aber unglaublich aussagekräftig.



Hier haben Führungskräfte die Möglichkeit, das Gespräch von einer transaktionalen zu einer auf Journey ausgerichteten Mentalität zu verlagern. Indem wir Programme auf die breiteren Erwartungen von Personen und Unternehmen abstimmen, können wir Erfahrungen schaffen, die Menschen inspirieren und wirklich voranbringen.

Das Wachstumsdenken



All dies geschieht nicht ohne eine Grundlage des Wachstumsdenkens – den Wandel zu begrüßen, Potenzial zu erkennen und kontinuierlich danach zu streben, besser zu werden. Als Enabler ist es unsere Verantwortung, diese Mentalität in allem, was wir tun, zu verkörpern und zu fördern.

Für interne Teams bedeutet das, sie nicht nur für aktuelle Herausforderungen, sondern auch für Chancen von morgen zu rüsten.

Für Partner bedeutet das, in ihren langfristigen Erfolg als Kooperationspartner in einem gemeinsamen Ökosystem zu investieren.

Für unsere Kunden bedeutet das, dass sie den Wert unserer Lösungen und ihr Innovationspotenzial über das hinaus sehen, was sie sich vorstellen.





Indem wir dieses Wachstumsdenken an vorderster Front halten, können wir Strategien entwickeln, die nicht nur lehren, sondern auch inspirieren, nicht nur ausstatten, sondern auch fördern.

Schlussgedanken



Enablement ist ein leistungsstarkes Werkzeug für die Transformation und seine Wirkung geht weit über das Klassenzimmer oder den Bildschirm hinaus. Egal, ob wir Mitarbeitende, Partner oder Kunden leiten – unsere gemeinsame Mission ist klar: Sie voranzubringen, ihre Fähigkeiten auszubauen und ihre Entwicklung nachhaltig zu verändern.



Wir verpflichten uns zu einer Unterstützung, die nicht nur Geschäftsergebnisse ermöglicht, sondern auch Einzelpersonen, Teams und ganze Ökosysteme transformiert. Denn wenn Menschen wachsen, sind die Welleneffekte grenzenlos.

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