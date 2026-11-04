Snowflake- Preisübersicht
Wir machen es Ihnen einfach: Unser Preismodell basiert rein auf Ihrem tatsächlichen Verbrauch. Erfahren Sie mehr über die Details unserer Preisgestaltung und wie Sie Ihre Kosten jederzeit im Blick behalten. Eine vollständige Übersicht aller preisrelevanten Informationen finden Sie in der Snowflake Service Consumption Table.
Standard
Einstiegsangebot, das Zugang zu den wichtigsten Kernfunktionen bietet.
Enthalten sind:
- Alle Kernfunktionen der Plattform mit vollständig verwalteten flexiblen Rechenressourcen
- Sicherheit dank automatischer Verschlüsselung sämtlicher Daten
- Snowpark
- Data Sharing
- Optimierter Speicher mit Komprimierung und Time Travel
- + mehr
Enterprise
Beliebteste Option – ideal für wachstumsstarke Unternehmen mit hohem Skalierungsbedarf.
Enthält alle Features der Standard-Edition sowie:
- Möglichkeit, Multi-Cluster-Rechenressourcen zu verwenden
- Präzise Governance- und Datenschutz-Kontrollen
- Erweiterte Time Travel-Fenster
- + mehr
Business Critical
Bietet Funktionen für streng regulierte Branchen mit hohen Anforderungen an den Schutz sensibler Daten.
Enthält alle Features der Enterprise-Edition sowie:
- Tri-Secret Secure
- Zugang zu privaten Verbindungen
- Failover und Failback für Backups und Notfallwiederherstellung
- + mehr
Virtual Private Snowflake
Virtual Private Snowflake (VPS) beinhaltet alle Features der Business Critical-Edition, jedoch in einer vollständig separaten Snowflake-Umgebung, die von allen anderen Snowflake-Konten isoliert ist.
Optimierter Speicher
Die monatliche Gebühr für die Datenspeicherung basiert auf dem durchschnittlich genutzten Speichervolumen pro Monat, berechnet nach der Komprimierung der in Snowflake geladenen Daten.
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Snowflake-Service zu beziehen: On-Demand oder über Prepaid-Kapazität.
On-Demand-Speicher
Monatliche nutzungsbasierte Abrechnung.
Der angezeigte Preis entspricht dem Listenpreis. Informationen zu den Rabatten auf die Speicherkapazität finden Sie in Tabelle 3(a) in der Snowflake Service Consumption Table.
Ein vollständig verwaltetes Produkt für weniger Komplexität und bessere TCO
Snowflake übernimmt das gesamte Infrastrukturmanagement und bietet hohe Benutzerfreundlichkeit, wie es nur ein vollständig verwaltetes Produkt kann.
Über 7.200 Marken mobilisieren ihre Daten mit Snowflake
Modernisieren Sie Ihr Daten-Ökosystem
Migration zurAI Data Cloud
Ob beim Wechsel von On-Premises in die Cloud oder zwischen verschiedenen Clouds: Snowflake ermöglicht eine nahtlose Migration durch risikoarme und kosteneffiziente, KI-gestützte Lösungen.
- Kostenlose Tools zur Code-Konvertierung
- Ein Ökosystem aus Migrationspartnern
- Unterstützung geschäftskritischer Daten-Workloads