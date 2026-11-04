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4.–6. November 2026

Expedition - Build Faster. Work Smarter.

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Snowflake- Preisübersicht

Wir machen es Ihnen einfach: Unser Preismodell basiert rein auf Ihrem tatsächlichen Verbrauch. Erfahren Sie mehr über die Details unserer Preisgestaltung und wie Sie Ihre Kosten jederzeit im Blick behalten. Eine vollständige Übersicht aller preisrelevanten Informationen finden Sie in der Snowflake Service Consumption Table.

Standard

Einstiegsangebot, das Zugang zu den wichtigsten Kernfunktionen bietet.

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Enthalten sind:

  • Alle Kernfunktionen der Plattform mit vollständig verwalteten flexiblen Rechenressourcen
  • Sicherheit dank automatischer Verschlüsselung sämtlicher Daten
  • Snowpark
  • Data Sharing
  • Optimierter Speicher mit Komprimierung und Time Travel
  • + mehr
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Enterprise

Beliebteste Option – ideal für wachstumsstarke Unternehmen mit hohem Skalierungsbedarf.

Jetzt entdecken

Enthält alle Features der Standard-Edition sowie:

  • Möglichkeit, Multi-Cluster-Rechenressourcen zu verwenden
  • Präzise Governance- und Datenschutz-Kontrollen
  • Erweiterte Time Travel-Fenster
  • + mehr
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Beliebteste Option

Business Critical

Bietet Funktionen für streng regulierte Branchen mit hohen Anforderungen an den Schutz sensibler Daten.

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Enthält alle Features der Enterprise-Edition sowie:

  • Tri-Secret Secure
  • Zugang zu privaten Verbindungen
  • Failover und Failback für Backups und Notfallwiederherstellung
  • + mehr
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Virtual Private Snowflake

Virtual Private Snowflake (VPS) beinhaltet alle Features der Business Critical-Edition, jedoch in einer vollständig separaten Snowflake-Umgebung, die von allen anderen Snowflake-Konten isoliert ist.

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Optimierter Speicher

Die monatliche Gebühr für die Datenspeicherung basiert auf dem durchschnittlich genutzten Speichervolumen pro Monat, berechnet nach der Komprimierung der in Snowflake geladenen Daten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Snowflake-Service zu beziehen: On-Demand oder über Prepaid-Kapazität.

Leitfaden für Snowflake-Preise

On-Demand-Speicher

Monatliche nutzungsbasierte Abrechnung.

Der angezeigte Preis entspricht dem Listenpreis. Informationen zu den Rabatten auf die Speicherkapazität finden Sie in Tabelle 3(a) in der Snowflake Service Consumption Table.

Ein vollständig verwaltetes Produkt für weniger Komplexität und bessere TCO

Snowflake übernimmt das gesamte Infrastrukturmanagement und bietet hohe Benutzerfreundlichkeit, wie es nur ein vollständig verwaltetes Produkt kann.

Pricing feature table
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Über 7.200 Marken mobilisieren ihre Daten mit Snowflake

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Effizienz steigern mit Snowflake

Unabhängig davon, ob Sie Snowflake gerade erst einführen oder das Beste aus Ihrer bestehenden Implementierung herausholen wollen, finden Sie hier Ressourcen, die Ihnen helfen, Kosten zu prognostizieren, zu verstehen und zu optimieren.

Modernisieren Sie Ihr Daten-Ökosystem

Migration zurAI Data Cloud

Ob beim Wechsel von On-Premises in die Cloud oder zwischen verschiedenen Clouds: Snowflake ermöglicht eine nahtlose Migration durch risikoarme und kosteneffiziente, KI-gestützte Lösungen.

  • Kostenlose Tools zur Code-Konvertierung
  • Ein Ökosystem aus Migrationspartnern
  • Unterstützung geschäftskritischer Daten-Workloads
Migration Hub entdecken