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BRANCHEN-LÖSUNGEN
Snowflakes AI Data Cloud für jede Branche. Fördern Sie Innovationen mit leistungsstarken Anwendungen, Analytics und KI, die für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen entwickelt wurden.
Einheitliche Daten für Innovation auf einer einzigen Plattform
Für jede Branche die richtige Lösung
Werbung, Medien und Unterhaltung
Brechen Sie Datensilos auf, überwinden Sie Komplexität und ermöglichen Sie sichere Data Collaboration in der Werbe-, Medien- und Unterhaltungsbranche. Nutzen Sie ein offenes, interoperables Ökosystem, das Erlebnisse für Zielgruppen personalisiert sowie Data Governance und Datenschutz gewährleistet.
Finanzdienstleistungen
Vereinfachen Sie Ihre Unternehmensdaten- und KI-Architektur unter Berücksichtigung von Interoperabilität, offenen Standards und Sicherheit. Nutzen Sie ein Ökosystem aus erstklassigen Finanzdienstleistungsdaten, Lösungen und KI-Modellen, um Workflows in den Bereichen Buy-Side, Sell-Side, Versicherungen und Zahlungsverkehr zu unterstützen.
Gesundheitswesen und Life Sciences
Bauen Sie eine starke KI- und Datengrundlage auf, die auf Branchenstandards wie HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP und TEFCA basiert. So gewinnen Sie Einblicke in all Ihre multimodalen Daten auf zuverlässige und interoperable Weise. Beschleunigen Sie wichtige geschäftliche Workflows, um Patientenergebnisse zu verbessern, die Forschung voranzubringen, Lieferketten zu optimieren, Betriebskosten zu senken und vieles mehr, während Sie gleichzeitig strikte Compliance gewährleisten.
Fertigung
Die AI Data Cloud für die Fertigung unterstützt Fertigungsunternehmen – darunter Automobilhersteller, Energieunternehmen und weitere – dabei, ihre IT- und OT-Daten schneller zusammenzuführen, KI/ML bereitzustellen und Daten in der gesamten Wertschöpfungskette sicher auszutauschen. Das steigert die Kosteneffizienz und verbessert Zykluszeiten und Produktionserträge.
Öffentlicher Sektor
Verwandeln Sie riesige Mengen an isolierten Daten in handlungsrelevante Einblicke, um Bürgerdienstleistungen zu verbessern, die Einsatzbereitschaft und Resilienz zu unterstützen und Lernergebnisse zu steigern. Teilen und analysieren Sie Daten auf sichere Weise, arbeiten Sie nahtlos mit Behörden und Partnern zusammen und bauen Sie eine Grundlage für vertrauenswürdige KI auf.
Handel und Konsumgüter
Bauen Sie Ihr Unternehmen aus und bieten Sie wertvolle Kundenerlebnisse bei gleichzeitiger Kostensenkung dank einer agilen Supply Chain und effizienter Abläufe.
Telekommunikation
Brechen Sie Datensilos firmenintern und über das gesamte Ökosystem hinweg auf. Dies ermöglicht Organisationen, einfach und sicher nahezu in Echtzeit auf Daten zuzugreifen, ML-Modelle zu erstellen und Einblicke zu teilen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen und bessere Ergebnisse zu erzielen.
Reise- und Gastgewerbe
Nutzen Sie eine einheitliche Datenplattform, um Reisenden und Gästen ein besseres Erlebnis zu bieten. Entwickeln und implementieren Sie LLMs und ML-Modelle, die Ihre Kundendatenverarbeitung optimieren, Nachfrageprognosen präzisieren und Ihre Gäste begeistern – und das alles mit branchenführender Sicherheit und einheitlicher Governance.
KUNDEN
Branchenführende Unternehmen wachsen mit Snowflake
DEN NÄCHSTEN SCHRITT GEHEN