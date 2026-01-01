Bauen Sie eine starke KI- und Datengrundlage auf, die auf Branchenstandards wie HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP und TEFCA basiert. So gewinnen Sie Einblicke in all Ihre multimodalen Daten auf zuverlässige und interoperable Weise. Beschleunigen Sie wichtige geschäftliche Workflows, um Patientenergebnisse zu verbessern, die Forschung voranzubringen, Lieferketten zu optimieren, Betriebskosten zu senken und vieles mehr, während Sie gleichzeitig strikte Compliance gewährleisten.