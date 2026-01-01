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4.–6. November 2026

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Snowflakes AI Data Cloud für jede Branche. Fördern Sie Innovationen mit leistungsstarken Anwendungen, Analytics und KI, die für Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen entwickelt wurden.

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Snowflake und Daten im Alltag

Führende Marken nutzen Snowflake, um ihre Daten zu mobilisieren

MMDS Report cover
BERICHT

Modern Marketing Data Stack – 5. Auflage

Die 5. Auflage untersucht, wie KI-Agenten das Betriebsmodell im Marketing verändern – und was Unternehmen, die echte Fortschritte erzielen, von denjenigen unterscheidet, die noch experimentieren.

Für jede Branche die richtige Lösung

Werbung, Medien und Unterhaltung

Brechen Sie Datensilos auf, überwinden Sie Komplexität und ermöglichen Sie sichere Data Collaboration in der Werbe-, Medien- und Unterhaltungsbranche. Nutzen Sie ein offenes, interoperables Ökosystem, das Erlebnisse für Zielgruppen personalisiert sowie Data Governance und Datenschutz gewährleistet.

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Finanzdienstleistungen

Vereinfachen Sie Ihre Unternehmensdaten- und KI-Architektur unter Berücksichtigung von Interoperabilität, offenen Standards und Sicherheit. Nutzen Sie ein Ökosystem aus erstklassigen Finanzdienstleistungsdaten, Lösungen und KI-Modellen, um Workflows in den Bereichen Buy-Side, Sell-Side, Versicherungen und Zahlungsverkehr zu unterstützen.

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Gesundheitswesen und Life Sciences

Bauen Sie eine starke KI- und Datengrundlage auf, die auf Branchenstandards wie HL7/FHIR, OMOP, FAIR, GxP und TEFCA basiert. So gewinnen Sie Einblicke in all Ihre multimodalen Daten auf zuverlässige und interoperable Weise. Beschleunigen Sie wichtige geschäftliche Workflows, um Patientenergebnisse zu verbessern, die Forschung voranzubringen, Lieferketten zu optimieren, Betriebskosten zu senken und vieles mehr, während Sie gleichzeitig strikte Compliance gewährleisten.

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Fertigung

Die AI Data Cloud für die Fertigung unterstützt Fertigungsunternehmen – darunter Automobilhersteller, Energieunternehmen und weitere – dabei, ihre IT- und OT-Daten schneller zusammenzuführen, KI/ML bereitzustellen und Daten in der gesamten Wertschöpfungskette sicher auszutauschen. Das steigert die Kosteneffizienz und verbessert Zykluszeiten und Produktionserträge.

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Öffentlicher Sektor

Verwandeln Sie riesige Mengen an isolierten Daten in handlungsrelevante Einblicke, um Bürgerdienstleistungen zu verbessern, die Einsatzbereitschaft und Resilienz zu unterstützen und Lernergebnisse zu steigern. Teilen und analysieren Sie Daten auf sichere Weise, arbeiten Sie nahtlos mit Behörden und Partnern zusammen und bauen Sie eine Grundlage für vertrauenswürdige KI auf.

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Handel und Konsumgüter

Bauen Sie Ihr Unternehmen aus und bieten Sie wertvolle Kundenerlebnisse bei gleichzeitiger Kostensenkung dank einer agilen Supply Chain und effizienter Abläufe.

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Telekommunikation

Brechen Sie Datensilos firmenintern und über das gesamte Ökosystem hinweg auf. Dies ermöglicht Organisationen, einfach und sicher nahezu in Echtzeit auf Daten zuzugreifen, ML-Modelle zu erstellen und Einblicke zu teilen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

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telecom towers

Reise- und Gastgewerbe

Nutzen Sie eine einheitliche Datenplattform, um Reisenden und Gästen ein besseres Erlebnis zu bieten. Entwickeln und implementieren Sie LLMs und ML-Modelle, die Ihre Kundendatenverarbeitung optimieren, Nachfrageprognosen präzisieren und Ihre Gäste begeistern – und das alles mit branchenführender Sicherheit und einheitlicher Governance.

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hotel reception check in

KUNDEN

Branchenführende Unternehmen wachsen mit Snowflake

Fertigung

Finanzdienstleistungen

Handel und Konsumgüter

Technologie

Reise- und Gastgewerbe

Fertigung

„Ich habe mit Beratungspartnern gesprochen, die meinten, es würde Wochen dauern, um Maschinendaten aus Anlagensystemen wie unseren zu erhalten. Mit Snowflake schaffen wir das in nur wenigen Stunden.“

Sanjeev Kumar

Head of Data Management and Analytics, Tesa

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  • 18 integrierte Systeme
  • 10 verwaltete Terabyte an Daten
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Finanzdienstleistungen

„Wir hätten viel Zeit mit erneuten Ausführungen und erneuter Datenerfassung verbringen müssen. Snowflake bot eine robuste Möglichkeit, die Daten zu lesen, und eine gute Protokollierung, sodass wir Fehler leicht beheben und den Prozess wieder aufnehmen konnten.“

Isaac Brocklesby

Data Scientist, Zurich

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  • 300 Mrd. Datenpunkte im nationalen LiDAR-Dataset des Vereinigten Königreichs
  • 100 Stunden zur Verarbeitung sämtlicher Daten
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Handel

„Die Umstellung auf Snowflake war für uns eine ausgezeichnete Entscheidung. Wir bekommen jetzt mehr als die doppelte Leistung für weniger als die Hälfte der Kosten.“

Robert Neundlinger

Head of Analytics & Data, jö Bonus Club

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  • 50 % Die Lizenzkosten für die Data Management Plattform reduzierten sich um die Hälfte
  • 10X Die Performance hat sich mehr als verdoppelt. In einigen Fällen verbesserte sie sich um das Zehnfache
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Technologie

„Unsere Telemetriedaten umfassen Hunderte von Milliarden Zeilen. Aber mit Snowflake erhalten unsere Anwender:innen trotzdem Abfrageantworten im Subsekundenbereich, was einfach großartig ist.“

Philipp Leufke

AI Principal Data Analyst bei Vay

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  • 12x schnellere Rechenleistung aus 80 Datenquellen
  • > 300 eingesparte Stunden für Kundenserviceteams
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Reise- und Gastgewerbe

„Es gibt einige großartige Tools für Large Language Models, aber nur wenige führen die Daten- und KI-Elemente so gut zusammen wie Snowflake. Das ist ein wirklich entscheidender Vorteil.“

Alina Vishniakova

Head of Technology, Technology Analytics, TUI

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  • 1 Stunde für die Entwicklung des ersten KI-Anwendungsfalls
  • > 30 Tage pro Jahr eingespart
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