Snowflake Startup Spotlight: Chaos Labs

Risiken in unsicheren Umgebungen zu minimieren, ist eine wertvolle Fähigkeit, die Chaos Labs für die Welt der On-Chain Finance beherrscht. Wir sprachen mit Omer Goldberg, dem Gründer und CEO des Unternehmens, über seine Ziele, die Lektionen, die er auf seiner Reise gelernt hat, und darüber, wie Snowflake seinem Unternehmen dabei hilft, einem wachsenden Kundenstamm Echtzeit-Risikoparameter bereitzustellen.

Wie würden Sie Chaos Labs in einem einzigen Satz beschreiben?

Chaos Labs entwickelt Technologien, die Märkte sicherer und zugänglicher machen.

Unsere Risikomanagement-Systeme, Orakel und KI-Modelle helfen führenden Protokollen, Milliarden von Wert zu sichern und gleichzeitig den Zugang zu ausgefeilten Finanztools zu demokratisieren.

Was inspiriert Sie als Gründer?

Unsere Mission ist es, das globale Wachstum des Finanzsektors voranzutreiben, indem wir ihn sicher, skalierbar und für alle zugänglich machen. Mit unseren Kernprodukten verwalten wir jeden Monat Hunderte Milliarden an Volumen und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich unsere Kunden sicher fühlen und ihre Gelder geschützt bleiben. Es ist das Vertrauen, das wir aufbauen, und die Wirkung, die wir hinterlassen, die uns wirklich antreibt.

Welches Problem löst Chaos Labs? Wie haben Sie das Problem erkannt?

Vor vier Jahren begann On-Chain Finance noch als Branche. Es flossen Hunderte von Milliarden von Dollar, aber es gab keine starken, datengestützten Tools, um die Verwaltung und Ströme der Gelder in Echtzeit zu bestimmen.

Meine vorherige Rolle war bei Instagram und Facebook, wo wir viele A/B-Tests an Produktionskonfigurationen durchgeführt haben, um zu verstehen, was optimal ist. Im Finanzbereich ist das nicht möglich, da es hier um direkten Wert geht. Das nächste Beste ist also, Simulationen auszuführen. Wir haben eine Simulationsplattform entwickelt, die auf Blockchains spezialisiert war und als Grundlage diente, um Finanzplattformen, Börsen, Kreditanträge und Kredite auf sichere Weise zu optimieren.

Was ist das Coolste, was Chaos Labs heute mit Daten macht?

Daten sind für uns von zentraler Bedeutung. Für jede Anwendung, mit der wir arbeiten, berechnen wir in Echtzeit einen Wert mit Millionen von Datenpunkten. Unsere proprietäre KI-Plattform extrahiert dann branchenspezifische Signale, mit denen wir Prognosen weiter absichern und vorhersagen können, wo das Risiko unserer Meinung nach einschlägt.

Wie fügt sich Snowflake in Ihren Data Stack ein?

Snowflake ist entscheidend für unseren Data Analytics Stack. Wenn Sie von Blockchain sprechen, dann meinen Sie damit Daten in großem Umfang. Allerdings gibt es viel Rauschen und nicht viel Signal. Um die Metriken und Einblicke zu extrahieren, die wir brauchen, haben wir eigene Daten-Pipelines entwickelt, die die Daten transformieren und dann in Snowflake einspeisen. Snowflake dient also effektiv als unser Data Lake, in dem unsere KI, Forschenden und Analysten schnell und zuverlässig mit sauberen Daten interagieren können.

Gibt es eine bestimmte Funktion, die es Ihnen ermöglicht, in Ihrem Arbeitsfeld die nötige Leistung zu bringen?

Unsere Systeme unterstützen heute die größten Kryptobörsen der Welt. Hinter den Kulissen: Wann immer Menschen einen Trade beantragen, ist der Preis und das Angebot, das sie erhalten, von uns. Wir mussten eine API erstellen, um die Preise in Echtzeit mit sehr, sehr geringer Granularität zu streamen – wir brauchten Abschnitte von einer Sekunde, 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten und so weiter. Ohne Snowflake hätten wir eine heldenhafte Arbeit gebraucht, um all diese verschiedenen Datenansichten einzurichten und zu erstellen. Bei Spitzenhandelsvolumen kann die von uns entwickelte API jedoch 10.000 Anfragen pro Sekunde bedienen, und es brauchte nur eine Person, um all das mit Snowflake einzurichten.

Wie beurteilen Sie als Unternehmen, das seinen eigenen KI-Algorithmus einsetzt, die rasante Entwicklung der LLM-Landschaft?

Ich denke, die jüngsten Entwicklungen mit KI-Modellen für logisches Denken sind großartig für Start-ups. Die Schwelle für Innovationen wurde deutlich gesenkt, was Start-ups wie uns, die über einzigartige Daten verfügen, eine riesige Tür öffnet, um etwas Neues auf dem Markt zu schaffen. Das haben wir mit Snowflake erreicht. Wir haben unsere proprietären Datasets für Destillation und andere Methoden zur Abstimmung unserer Modelle entwickelt, und das mit einem kleinen Team von nur fünf Engineers, während es noch vor ein paar Jahren hunderte brauchte.

Was ist der wichtigste Rat, den Sie je über die Führung eines Start-ups erhalten haben?

Die meisten Ratschläge sind nicht viel wert. Erfolg bedeutet, Schritt für Schritt zu gehen; es gibt kein Playbook, um etwas Sinnvolles aufzubauen. Der eigentliche Schlüssel ist Kosistenz. Und ehrlich zu sich selbst zu sein, wenn es darum geht, was wirklich den Fortschritt für Ihre Kundschaft und Ihr Unternehmen fördert, nicht nur darum, wie es sich anfühlt.

Was haben Sie auf die harte Tour gelernt?

Es gibt unzählige Lektionen, aber eine sticht hervor: Überzeugung ist entscheidend. Treffen Sie Entscheidungen mit Bedacht, aber wenn Sie erkennen, dass Sie einen falschen Schritt gemacht haben, sollten Sie dies bewusst und schnell beheben.

Und wo sehen Sie Chaos Labs, wenn Sie an die Zukunft Ihrer Branche denken?

Wir werden das Rückgrat der Finanzmärkte sein, die Finanzmarktinfrastruktur mit Orakeln und Risikodaten versorgen und die Ausführung on-chain für jeden neu hinzukommenden Akteur verbessern.

Weitere Informationen über Chaos Labs, einschließlich der aktuellen Stellenangebote, finden Sie unter chaoslabs.xyz. Wenn Sie ein Startup-Unternehmen sind, das auf Snowflake entwickelt, sehen Sie sich das Powered by Snowflake Startup Program an, um mehr darüber zu erfahren, wie Snowflake Sie beim Erreichen Ihrer Startup-Ziele unterstützen kann.