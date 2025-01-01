BRANCHENLÖSUNGEN
AI Data Cloud für Software und Technologie
Entwickeln Sie Ihre KI-Strategie und stellen Sie differenzierte Produkte bereit, in der AI Data Cloud.
Entwicklung erstklassiger Produkte und Kollaboration innerhalb der AI Data Cloud
Snowflake ermöglicht es führenden Technologieunternehmen, ihre Datenarchitekturen zu vereinfachen und datenintensive Produkte und KI-Produkte zu entwickeln, zu skalieren und sicher zu ihren Kund:innen zu bringen. Mit einer einheitlichen und vollständig verwalteten Plattform können Sie die Entwicklung beschleunigen, die betriebliche Belastung reduzieren und eine individuelle Kundenerfahrung bieten.
Lösung wichtiger Anwendungsfälle mit der AI Data Cloud
Eine Source of Truth für Ihr Unternehmen schaffen
Konsolidieren Sie relevante Daten – unabhängig von Format oder Quelle – in einer einzigen Plattform, kontrollieren Sie mühelos den Zugriff und nutzen Sie Snowflake Marketplace, um auf Daten von Drittanbietern und SaaS-Anwendungen zuzugreifen. Dabei müssen keine Daten kopiert oder verschoben werden.
Erstellen Sie Anwendungen und Datenprodukte, mit denen Teams intelligentere und fundiertere Entscheidungen treffen können.
Daten- und KI-Anwendungen sowie Produkte skalieren
Erstellen Sie native Anwendungen der nächsten Generation und stellen Sie sie cloudübergreifend bereit – ohne betriebliche Belastung.
Nutzen Sie die sofortige Skalierbarkeit der elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen von Snowflake, um den Verbrauchsanforderungen – ohne Einbußen bei der Performance – gerecht zu werden, und erhalten Sie eine sekundengenaue Abrechnung für die genutzten Rechenressourcen.
Neue Einnahmequellen in der AI Data Cloud erschließen
Steigern Sie Ihr Wachstum, indem Sie Daten und Snowflake Native Apps auf dem Snowflake Marketplace bereitstellen.
Erzielen Sie höhere Margen, bieten Sie bessere Kundenerfahrungen und beschleunigen Sie die Time-to-Value, indem Sie Daten-Pipelines überflüssig machen.
UNSERE KUNDSCHAFT
Führende Software- und Technologieunternehmen setzen auf Snowflake
„Transformationsjobs, die vorher zehn oder mehr Stunden gedauert hätten, werden jetzt innerhalb einer Stunde abgeschlossen, was einer zehnfachen Performance-Steigerung entspricht. Dadurch erhalten unsere Teams aktuellere Daten in ihren Dashboards und können so zu genaueren Erkenntnissen auf der Grundlage der neuesten Daten gelangen.“
ANUPAMA RAO
Senior Manager, Data & Analytics, Cisco
15 %
Kostensenkung
10-fache
Performance-Steigerung
Partnerlösungen machen uns gemeinsam stark
Snowflake verfügt über ein leistungsstarkes Partnerökosystem, das Lösungen für die wichtigsten Anwendungsfälle in der Technologiebranche bereitstellt.
Snowflake Marketplace
Hier finden Sie die neuesten Angebote von wichtigen Daten- und App-Anbietern aus allen Branchen, darunter FactSet, S&P, Stripe, Yes Energy, IQVIA und viele mehr.
Snowflake-Partner
Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft, indem Sie wichtige Systemintegratoren, Technologieanbieter und Applikationen direkt in Ihrem Snowflake-Konto verbinden.
Snowflake-Community
Erfahren Sie, wie führende Datenexpert:innen mit Snowflake die Zukunft der Technologiebranche gestalten.