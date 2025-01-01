Zum Inhalt springen

Snowflake Intelligence ist hier

Wichtige Unternehmenseinblicke – für alle Mitarbeitenden nur einen Klick entfernt.

mehr erfahren
BRANCHENLÖSUNGEN

AI Data Cloud für Software und Technologie

Entwickeln Sie Ihre KI-Strategie und stellen Sie differenzierte Produkte bereit, in der AI Data Cloud.

Entwicklung erstklassiger Produkte und Kollaboration innerhalb der AI Data Cloud

Snowflake ermöglicht es führenden Technologieunternehmen, ihre Datenarchitekturen zu vereinfachen und datenintensive Produkte und KI-Produkte zu entwickeln, zu skalieren und sicher zu ihren Kund:innen zu bringen. Mit einer einheitlichen und vollständig verwalteten Plattform können Sie die Entwicklung beschleunigen, die betriebliche Belastung reduzieren und eine individuelle Kundenerfahrung bieten.

Unternehmenssoftware

Verbrauchersoftware

Hardware

twilio
Videoamp
Adobe
Lacework
Hubspot
Canva
indeed
Tripadvisor
rakuten
booking.com
cisco
netgear
block
Juniper Networks

Lösung wichtiger Anwendungsfälle mit der AI Data Cloud

Eine Source of Truth für Ihr Unternehmen schaffen

Konsolidieren Sie relevante Daten – unabhängig von Format oder Quelle – in einer einzigen Plattform, kontrollieren Sie mühelos den Zugriff und nutzen Sie Snowflake Marketplace, um auf Daten von Drittanbietern und SaaS-Anwendungen zuzugreifen. Dabei müssen keine Daten kopiert oder verschoben werden.

Erstellen Sie Anwendungen und Datenprodukte, mit denen Teams intelligentere und fundiertere Entscheidungen treffen können.

Weitere Informationen
Quickstart
Getting Started with Unstructured DataErfahren Sie, wie Sie Ihre eigenen unstrukturierten Daten in Snowflake speichern, verwalten und auf diese zugreifen können − auf nahtlose Weise.
Jetzt lesen
Snowflake Marketplace diagram

Daten- und KI-Anwendungen sowie Produkte skalieren

Erstellen Sie native Anwendungen der nächsten Generation und stellen Sie sie cloudübergreifend bereit – ohne betriebliche Belastung.

Nutzen Sie die sofortige Skalierbarkeit der elastischen Multi-Cluster-Rechenressourcen von Snowflake, um den Verbrauchsanforderungen – ohne Einbußen bei der Performance – gerecht zu werden, und erhalten Sie eine sekundengenaue Abrechnung für die genutzten Rechenressourcen.

Weitere Informationen
Leitfaden
Erstellen, vermarkten und betreiben Sie Anwendungen in der AI Data CloudMit dem Programm „Powered by Snowflake“ erhalten Sie Zugang zu technischen Expert:innen, Markteinführungsvorteile und Partner-Support, um Ihr Unternehmen auszubauen.
Weitere Informationen

Neue Einnahmequellen in der AI Data Cloud erschließen

Steigern Sie Ihr Wachstum, indem Sie Daten und Snowflake Native Apps auf dem Snowflake Marketplace bereitstellen.

Erzielen Sie höhere Margen, bieten Sie bessere Kundenerfahrungen und beschleunigen Sie die Time-to-Value, indem Sie Daten-Pipelines überflüssig machen.

Weitere Informationen
Solution Brief
Snowflake Marketplace for SaaS Data ProvidersErschließen Sie neue Monetarisierungsmöglichkeiten, indem Sie Ihrer Kundschaft Daten in der AI Data Cloud bereitstellen.
Mehr lesen
DIE PLATTFORM VON SNOWFLAKE

Für eine cloudübergreifende Zukunft

Diese Dateninfrastruktur ist für führende Software- und Technologieunternehmen unverzichtbar, um Datensilos aufzubrechen und echte Kollaboration und Konnektivität zu ermöglichen.
UNSERE KUNDSCHAFT

Führende Software- und Technologieunternehmen setzen auf Snowflake

„Transformationsjobs, die vorher zehn oder mehr Stunden gedauert hätten, werden jetzt innerhalb einer Stunde abgeschlossen, was einer zehnfachen Performance-Steigerung entspricht. Dadurch erhalten unsere Teams aktuellere Daten in ihren Dashboards und können so zu genaueren Erkenntnissen auf der Grundlage der neuesten Daten gelangen.“


ANUPAMA RAO
Senior Manager, Data & Analytics, Cisco

Weitere Informationen

15 %

Kostensenkung

10-fache

Performance-Steigerung

Data center
Videoamp
UiPath
Adobe
Blue Yonder

Partnerlösungen machen uns gemeinsam stark

Snowflake verfügt über ein leistungsstarkes Partnerökosystem, das Lösungen für die wichtigsten Anwendungsfälle in der Technologiebranche bereitstellt.

Logos of manufacturing data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Hier finden Sie die neuesten Angebote von wichtigen Daten- und App-Anbietern aus allen Branchen, darunter FactSet, S&P, Stripe, Yes Energy, IQVIA und viele mehr.

Marketplace entdecken
Snowflake Partner Network logo

Snowflake-Partner

Führen Sie Ihr Unternehmen in die Zukunft, indem Sie wichtige Systemintegratoren, Technologieanbieter und Applikationen direkt in Ihrem Snowflake-Konto verbinden. 

Partnerangebote entdecken
Snowflake Community logo

Snowflake-Community

Erfahren Sie, wie führende Datenexpert:innen mit Snowflake die Zukunft der Technologiebranche gestalten.

Teil der Community werden

Where Data Does More

  • 30 Tage kostenlos testen
  • Keine Kreditkarte erforderlich
  • Jederzeit kündbar 
kostenlos starten
demo ansehen