Snowflake Intelligence
All Ihr Wissen. Ein zuverlässiger Enterprise Agent.
Befähigen Sie alle Anwender:innen, komplexe Fragen in natürlicher Sprache zu beantworten. Mit ihrem personalisierten Enterprise Intelligence Agent sind wichtige Unternehmenseinblicke für alle Mitarbeitenden nur einen Klick entfernt.
Vorteile
Schneller von Daten zu fundierten Entscheidungen
Erkenntnisse aus all Ihren Daten sind nur einen Klick entfernt. Mit Snowflake Intelligence als Ihrem jederzeit bereiten Denkpartner können Sie komplexe Fragen stellen und Analysen durchführen.
Tiefgehende Analysen, schnelles Handeln
Verfeinern Sie Ihre Analysen und beenden Sie das Rätselraten
Gehen Sie über das „Was“ hinaus, um schnell das entscheidende „Warum“ zu verstehen. Beschleunigen Sie Maßnahmen mit AI Agents, die natürliche Sprache nutzen, um all Ihre Daten – einschließlich Drittanbieterquellen und Market Intelligence – zu analysieren und logisch zu erschließen.
Transparente, verifizierte Antworten
Erhalten Sie Antworten, auf die Sie sich verlassen können
Verfolgen Sie jede Antwort bis zu ihrer Quelle zurück – für maximale Transparenz. Etablieren Sie zertifizierte Fragen und Antworten als zuverlässige Grundlage für die wichtigsten Entscheidungen in Ihrer Organisation, beispielsweise in den Bereichen Umsatz, Kundenabwanderung und darüber hinaus.
Bereit für den Unternehmenseinsatz
Skalieren Sie sicher mit der robusten Governance von Snowflake
Arbeiten Sie beruhigt in dem Wissen, dass Snowflake Intelligence mit Ihren Unternehmensdaten und Ihrer Anwendungskomplexität skaliert. All dies geschieht innerhalb der sicheren Perimeter von Snowflake und unterliegt denselben einheitlichen Governance-Richtlinien.
Tiefgehende Analysen.Einfachere Visualisierung.
- Erkunden Sie komplexe Fragen im Recherchemodus, um ein umfassendes und differenziertes Verständnis Ihrer Daten zu gewinnen.
- Schaffen Sie Klarheit bei komplexen Einblicken, indem Sie Antworten einfach in aussagekräftige, sofort einsatzbereite Visualisierungen und Diagramme umwandeln.
- Verstehen Sie, wie jedes Diagramm erstellt wurde, und reichern Sie Ihre Daten durch das Hochladen von Dateien an. So wird es einfacher, komplexe Informationen zu interpretieren, zu teilen und entsprechend zu reagieren.
Zuverlässige Antworten.Fundierte Entscheidungen.
- Greifen Sie auf von Analyst:innen verifizierte Abfragen zu, um präzise Antworten für aussagekräftigere und zuverlässigere Erkenntnisse zu erhalten.
- Lassen Sie sich Zitate aus Originalquellen anzeigen, wie z. B. referenzierte Dokumente und SQL-Abfragen, um ein zusätzliches Maß an Glaubwürdigkeit zu schaffen.
- Verfolgen Sie, wie der Agent denkt, während er Schritte teilt, Rückfragen stellt und iterativ die endgültige Antwort generiert.
Skalierbar. Vertrauenswürdig.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten innerhalb Ihres bestehenden Governance-Frameworks geschützt sind. Setzen Sie automatisch Zugriffskontrollen und Datenmaskierung durch, um sicherzustellen, dass alle Benutzer:innen nur die Daten, Agents und Tools sehen, die für ihre Rolle bestimmt sind.
- Skalieren Sie Einblicke sicher durch Integrationen mit Identitätsanbietern wie Okta oder Entra ID.
- Fördern Sie Vertrautheit und Vertrauen, indem Sie das Look-and-Feel mit Ihrem Firmenlogo und Ihren Markenfarben individuell gestalten.
Starten Sie noch heuteIhre kostenfreie 30-tägige Testversion
- Nutzen Sie Ihre 400 $ kostenfreies Startguthaben
- Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
- Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
Testen Sie Snowflake IntelligenceErleben Sie die Vorteile, wenn Ihr gesamtes Wissen in einem einzigen, vertrauenswürdigen Enterprise Agent gebündelt ist.
Erstellen Sie Ihren ersten Snowflake Intelligence AgentFolgen Sie der Anleitung, um einen Snowflake Intelligence Agent zu erstellen, der Ihre wichtigsten Geschäftsfragen intelligent beantworten kann.
Häufig gestellte Fragen
Snowflake Intelligence ist eine sofort einsetzbare, eigenständige agentenbasierte Anwendung mit einer intuitiven, dialogorientierten Benutzeroberfläche. Sie hilft geschäftlichen Anwender:innen, tiefgreifende Einblicke in ihr Unternehmen zu gewinnen. Der Zugriff erfolgt über ai.snowflake.com und ermöglicht es Anwender:innen, mit ihren Unternehmensdaten – sowohl strukturierten als auch unstrukturierten – in natürlicher Sprache zu interagieren. Es nutzt KI-gestützte Data Agents, um Fragen zu verstehen, Analysen durchzuführen, zuverlässige Einblicke zu generieren und Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig werden die robusten Sicherheits- und Governance-Richtlinien von Snowflake eingehalten.
Sehen Sie sich hier eine Demo von Snowflake Intelligence an, um diesen leistungsstarken Enterprise Intelligence Agent in Aktion zu erleben.
Data Agents sind spezialisierte KI-Entitäten, die innerhalb von Snowflake Intelligence konfiguriert werden. Datenteams definieren ihren Umfang, auf welche Datenquellen sie zugreifen können, ihren Zweck (z. B. „Sales Performance Agent“) und welche Aktionen sie durchführen können. Sie dienen dazu, Nutzerfragen innerhalb ihrer spezifischen Domäne zu interpretieren, die relevanten Daten sicher zu analysieren und Antworten zu generieren.