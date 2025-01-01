Snowflake Intelligence ist eine sofort einsetzbare, eigenständige agentenbasierte Anwendung mit einer intuitiven, dialogorientierten Benutzeroberfläche. Sie hilft geschäftlichen Anwender:innen, tiefgreifende Einblicke in ihr Unternehmen zu gewinnen. Der Zugriff erfolgt über ai.snowflake.com und ermöglicht es Anwender:innen, mit ihren Unternehmensdaten – sowohl strukturierten als auch unstrukturierten – in natürlicher Sprache zu interagieren. Es nutzt KI-gestützte Data Agents, um Fragen zu verstehen, Analysen durchzuführen, zuverlässige Einblicke zu generieren und Maßnahmen zu ergreifen. Gleichzeitig werden die robusten Sicherheits- und Governance-Richtlinien von Snowflake eingehalten.