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Blog/Branchenlösungen

Branchenlösungen

Explore industry-specific solutions, trends, and innovations with Snowflake. Learn how we empower businesses across various sectors with data-driven strategies.
OCT 01, 2025Finanzdienstleistungen

Snowflake Cortex AI: Finanzdienstleistungen mit Agentic AI beschleunigen

Renee Huang
Renee Huang +3
AUG 19, 2025KI und ML

Daten und KI als Vorteil: Tarife in der Fertigung meistern

Greg Sloyer
Greg Sloyer
AUG 09, 2025Branchenlösungen

Die Zukunft der Life Sciences: Wie KI die Branche neu definiert

Kelci Miclaus +1
JUL 22, 2025Werbung, Medien & Unterhaltung

Sportteams und KI: Messbare Ergebnisse, echte Herausforderungen

Jennifer Pelino
JUL 14, 2025Werbung, Medien & Unterhaltung

Innovationen in der AI Data Cloud: mein Wechsel zu Snowflake als GTM-Leiter für Medien, Unterhaltung und Adtech/Martech

Dennis Buchheim
JUL 08, 2025Finanzdienstleistungen

Die Zukunft der australischen Altersvorsorge meistern: warum Daten und KI jetzt unverzichtbar sind

Kaushik GD
JUL 07, 2025Branchenlösungen

Snowflake als Service innerhalb der FedRAMP High Authorization für Azure Government genehmigt

Matthew Rose
Matthew Rose +1
JUN 23, 2025Branchenlösungen

Modernisierung der XML-Verarbeitung für Finanzdienstleistungen mit Snowflake

Photo of Christopher Napoli
Christopher Napoli +1
JUN 09, 2025Events & Veranstaltungen

Snowflake bei Cannes Lions 2025

Denise Persson
Denise Persson

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