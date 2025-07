Snowflake presenta una startup: Superduper Agents

Nella serie di blog Snowflake presenta una startup chiediamo ai fondatori di startup quali problemi stanno risolvendo, quali app stanno creando e cosa hanno imparato durante il loro percorso. In questa edizione incontriamo Timo Hagenow, cofondatore e CEO di Superduper, e leggiamo come la sua piattaforma di agent orchestration integra i modelli AI con l’infrastruttura dati esistente per promuovere l’adozione orizzontale dell’enterprise AI.

Cosa ti ispira in quanto fondatore di startup?

Mi ispira riunire persone ambiziose e intelligenti per lavorare su un obiettivo comune di promuovere il progresso tecnologico.

Come spiegheresti la tua azienda in 30 secondi?

Superduper offre una piattaforma per l’orchestrazione degli agenti aziendali che integra con gli agenti AI l’infrastruttura dati, i database e altri sistemi e strumenti aziendali esistenti. Consente agli utenti aziendali di rispondere a qualsiasi domanda su tutti i propri dati con riferimenti esatti, oltre a creare agenti personalizzati per automatizzare attività complesse.

Quale problema si propone di risolvere Superduper?

Oggi i modelli AI possiedono conoscenze e competenze approfondite praticamente in qualsiasi campo, e gli agenti AI possono automatizzare processi e attività che richiedono un pensiero umano. Questo apre porte di efficienza impensabili. La grande sfida che molte organizzazioni affrontano è come connettere queste funzionalità con i dati interni in modo sicuro e quindi rendere le funzionalità risultanti disponibili al proprio personale su vasta scala.

La nostra piattaforma Superduper Agents ti consente di rispondere a domande sui tuoi dati con riferimenti precisi, automatizzare complesse attività di reporting e persino creare funzionalità AI direttamente nei tuoi prodotti e servizi. Consente di creare installazioni isolate della nostra app agente per diversi team, dipartimenti e funzioni aziendali, in modo che ognuno abbia accesso solo ai dati di cui ha bisogno.

Come hai identificato questo problema e hai deciso di costruirci attorno un’azienda?

Io e il mio cofondatore Duncan ci trovavamo di fronte alla sfida di connettere i dati con l’AI nella startup che abbiamo fondato e venduto prima di Superduper. Lì, abbiamo sviluppato e addestrato i nostri modelli per la ricerca e la navigazione nell’ecommerce e li abbiamo portati in produzione su vasta scala presso marchi come Adidas con la nostra infrastruttura.

Superduper, con la nostra nuova piattaforma agenti, si nutre di questo viaggio. Siamo anche un po’ fortunati che i modelli LLM, con le loro capacità agentiche, siano diventati così potenti, dato che avevamo già creato il setup perfetto per liberare quella produttività.

Perché avete scelto di basarvi su Snowflake?

Creare un sistema di backend che consenta di utilizzare il linguaggio naturale non solo per porre qualsiasi domanda su tutti i dati, ma anche per automatizzare praticamente qualsiasi attività utilizzando i dati (e quindi integrarla con qualsiasi altro sistema e strumento software) è un progetto mostruoso. Servirebbero ingegneri all’avanguardia dello sviluppo dell’AI per risolvere tanti dettagli e fare tante scelte mentre si opera in un panorama tecnologico in rapida evoluzione. E poi distribuire, monitorare e gestire il sistema con un framework che consenta all’utente finale di sfruttarlo? Questa è tutta un’altra storia.

Con la piattaforma Superduper Agents, invece, puoi sfruttare anni di sviluppo ed esperienza decennale con pochi clic e semplici passaggi di installazione. Snowflake fornisce un ambiente unificato per ospitare capacità di calcolo, container e servizi direttamente all’origine dei dati, all’interno di un ambiente gestito e sicuro. Non è un problema.

In che modo Snowflake Native App Framework ha plasmato la strategia di crescita e sviluppo della tua startup?

Snowflake Native App Framework ci consente di offrire la nostra piattaforma con robusti controlli di sicurezza ed efficienza di calcolo, poiché tutto viene eseguito dietro il firewall Snowflake e sugli stessi server.

Ci ha consentito di fornire ai clienti Snowflake una distribuzione scalabile di soluzioni AI innovative proprio dove risiedono i loro dati, offrendo una solida sicurezza dei dati e un overhead minimo con la semplice pressione di un pulsante. “È un grande vantaggio per noi.”

Cosa significano per Superduper l’esposizione GTM globale e l’efficienza del Marketplace Snowflake?

Molte delle organizzazioni più interessanti alimentano i loro dati su Snowflake e sul Marketplace Snowflake, quindi l’esposizione GTM è enorme. Il Marketplace Snowflake ci consente di fornire la nostra piattaforma con la massima comodità per l’utente ma anche per noi: dall’installazione alla distribuzione e alla fatturazione. L’efficienza e la semplificazione nello sviluppo e nelle vendite, insieme al supporto, hanno avuto un ruolo chiave nella nostra decisione di dare la priorità allo sviluppo della nostra piattaforma come Snowflake Native App.

Qual è la lezione che hai imparato nel tuo percorso di startup?

Una piattaforma versatile che può fare molte cose può promettere un enorme impatto e ricompensa, ma è anche difficile da creare e commercializzare. All’inizio, è meglio concentrarsi su un’unica soluzione o funzionalità chiara e facile da comunicare, anche se questo significa sottostimare il pieno potenziale del prodotto.

Scopri di più sull’orchestrazione degli agenti AI per la tua infrastruttura dati e i tuoi strumenti su https://superduper.io/, prova l’app Superduper Agents sul Marketplace Snowflake o leggi il post dell’azienda sul Blog Snowflake Builders su Medium per i dettagli tecnici. Se sei una startup che utilizza Snowflake, dai un’occhiata al programma Powered by Snowflake Startup per informazioni su come Snowflake può supportare i tuoi obiettivi.