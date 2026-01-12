Snowflake Managed MCP Servers: Sichere, kontrollierte Data Agents für Ihre Daten

Wir freuen uns, die Public Preview der verwalteten Model Context Protocol (MCP) Server von Snowflake anzukündigen, die AI Agents eine auf offenen Standards basierende Schnittstelle bieten, um sich mit KI-fähigen Daten in Snowflake zu verbinden. Dank der verwalteten MCP-Server von Snowflake entfallen ein Großteil der Integrationskomplexität und des Verwaltungsaufwands. Kunden können ihre Snowflake-Daten mit einer Vielzahl agentischer Anwendungen von Anbietern wie Anthropic, CrewAI und Cursor über MCP-Konnektoren verbinden, um kontextstarke AI Agents und Apps zu erstellen. Kunden können außerdem Daten von Partnern wie The Washington Post, MSCI, NASDAQ und The Associated Press in ihre MCP-Server einbinden.

Kunden können nun zusätzlich zu ihren Snowflake-Daten einen verwalteten MCP-Server einrichten, über den sie nahtlos Einblicke sowohl aus strukturierten als auch aus unstrukturierten Daten abrufen – und das alles innerhalb des sicheren Governance-Perimeters von Snowflake. Dieser Ansatz vereinfacht die Anwendungsarchitektur, da der von Snowflake verwaltete MCP-Server es AI Agents ermöglicht, Daten aus Snowflake-Konten sicher abzurufen – ohne separate Infrastruktur bereitzustellen oder benutzerdefinierte Integrationen zu entwickeln. So können Unternehmen die Bereitstellung von Gen AI-Anwendungen auf Grundlage ihrer Snowflake-Daten mit umfassenderen Einblicken auf der Basis eines standardbasierten, sicheren und robusten Governance-Modells beschleunigen.

Diese Funktion bringt den Kunden mehrere wichtige Vorteile:

Vereinfachte Interoperabilität mit dem breiteren Ökosystem für Agentic AI, einschließlich Plattformen wie Anthropic, CrewAI, Cursor, Salesforce und IDE-Plugins.

Standardbasierte Schnittstelle für AI Agents, um Tools zu entdecken und aufzurufen und strukturierte und unstrukturierte Daten abzurufen.

Konsistente Governance für Unternehmensdaten, KI-Tools und jetzt auch den MCP-Server – alles innerhalb des sicheren Snowflake-Umfelds.

Umfassende Authentifizierung mit dem integrierten OAuth-Service von Snowflake für OAuth-basierte Authentifizierung für MCP-Integrationen.

Vertrauenswürdige Daten von Top-Content-Anbietern mit korrekter Attribution über Snowflake Cortex Knowledge Extensions, die domänenspezifische und kontextorientierte Einblicke ermöglichen.

Mit von Snowflake verwalteten MCP-Servern lassen sich AI Agents ganz einfach so konfigurieren, dass sie ohne benutzerdefinierte Integrationen oder unterschiedliche Protokolle zusammenarbeiten. Darüber hinaus können Entwickler:innen die Governance und Authentifizierung für Unternehmensdaten und KI-Anwendungen optimieren.