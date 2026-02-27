보안 및 거버넌스를 갖춘 데이터 에이전트를 위한 Snowflake 관리형 MCP 서버, 공개 미리보기로 제공

Snowflake는 AI 에이전트가 Snowflake 내 AI 준비 데이터에 연결할 수 있도록 개방형 표준 기반 인터페이스를 제공하는 Snowflake 관리형 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 공개 미리보기(PuPr)로 선보입니다. Snowflake의 관리형 MCP 서버는 통합의 복잡성과 운영 부담을 제거합니다. 고객은 MCP 커넥터를 통해 Anthropic, CrewAI, Cursor 등 다양한 공급자의 에이전틱 애플리케이션과 Snowflake 데이터를 연결해 풍부한 컨텍스트를 갖춘 AI 에이전트 및 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 또한 The Washington Post, MSCI, NASDAQ, The Associated Press와 같은 파트너사의 데이터도 MCP 서버에 포함할 수 있습니다.

고객은 이제 Snowflake 데이터와 함께 관리형 MCP 서버를 생성해, Snowflake의 안전한 거버넌스 경계 내에서 정형 및 비정형 데이터로부터 인사이트를 원활하게 도출할 수 있습니다. Snowflake 관리형 MCP 서버는 AI 에이전트가 별도의 인프라를 배포하거나 사용자 지정 통합을 구축할 필요 없이 Snowflake 계정에서 데이터를 안전하게 검색할 수 있도록 지원하므로 애플리케이션 아키텍처를 단순화합니다. 이에 따라 기업은 표준 기반의 안전하고 강력한 거버넌스 모델 위에서 Snowflake 데이터를 활용한 생성형 AI 애플리케이션을 더 빠르게 제공하고, 더욱 풍부한 인사이트를 확보할 수 있습니다.

이 기능은 고객에게 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.

Anthropic, CrewAI, Cursor, Salesforce, IDE 플러그인 등의 에이전틱 플랫폼을 포함한 광범위한 에이전틱 AI 생태계와의 간소화된 상호운용성

에이전트가 도구를 탐색하고 호출하며, 정형 및 비정형 데이터를 검색할 수 있도록 지원하는 표준 기반 인터페이스

Snowflake의 보안 경계 내에서 엔터프라이즈 데이터, AI 도구, 그리고 MCP 서버 전반에 걸친 일관된 거버넌스 구현

Snowflake 내장 OAuth 서비스를 통해 MCP 통합을 위한 OAuth 기반 인증을 지원하는 포괄적인 인증 체계

Snowflake Cortex Knowledge Extensions를 통해 출처가 명확히 표기된, 공신력 있는 데이터 제공업체의 신뢰할 수 있는 데이터를 활용하여 도메인 특화 및 컨텍스트 기반 인사이트 제공

Snowflake 관리형 MCP 서버를 사용하면 사용자 지정 통합이나 서로 다른 프로토콜 없이도 쉽게 상호 운용 가능하도록 에이전트를 구성할 수 있습니다. 또한 개발자는 엔터프라이즈 데이터와 AI 애플리케이션 전반에 걸쳐 거버넌스 및 인증을 간소화할 수 있습니다.