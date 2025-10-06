ガバナンスの確保されたセキュアなデータエージェントのためのSnowflakeマネージドMCPサーバーの導入

SnowflakeマネージドのMCPサーバー

SnowflakeマネージドのMCPサーバーにより、AIエージェントは別のインフラストラクチャを展開することなく、Snowflakeアカウントからデータをセキュアに取得できます。MCPクライアントがツールを発見して呼び出し、アプリケーションに必要なデータを取得します。ローンチ時点で、Snowflake MCPサーバーには、標準ベースのインターフェイス上のツールとしてSnowflake Cortex AnalystとSnowflake Cortex Searchが含まれています。Cortex Analystは、自然言語リクエストをガバナンスの確保されたデータに対して実行されるSQLクエリに変換して、構造化データに関するインサイトを提供します。Cortex Searchは、Snowflakeに保存されている、またはSnowflakeによってインデックスが付与されている非構造化ドキュメントのセマンティック検索と取得を可能にします。また、お客様はSnowflakeマーケットプレイスのCortexナレッジ拡張からデータを取得して、The Associated PressやThe Washington Postなどのトップパブリッシャーからライセンスされたコンテンツを入手することもできます。近い将来、リモートアプリケーションがツールとしてエージェントを起動できるように、MCPサーバーでCortex Agentsをサポートする予定です。お客様は、現在のポリシーとアクセス制御に従って、さまざまなデータベーススキーマでツールを定義できます。さらに、アカウント内に複数のMCPサーバーを配置して、特定のユースケースに限定することもできます。こうした柔軟な構成により、お客様はガバナンスモデルを大幅に変更することなく、MCPサーバーをSnowflake AIデータクラウドに組み込み、高精度で高パフォーマンスのエージェント体験を提供できます。

Snowflakeは、オープンソースのコミュニティベースの標準に基づくマネージドMCPサーバーを提供することで、お客様が独自のインフラストラクチャでMCPを採用できるようにし、セキュリティを維持しながら選択肢を広げます。

進化するエンタープライズアプリケーションアーキテクチャにおけるMCPの役割

エージェントは問題を動的に推論して解決できるように支援し、アプリケーションアーキテクチャを変革します。エージェントは、硬直したAPIコントラクトや制限的なUIではなく、柔軟な自然言語体験と適切なツール使用によるセマンティックインターフェイスを可能にします。この硬直したマイクロサービスからエージェント型アーキテクチャへの進化は、体験の再構築と新たなアプリケーションを可能にします。しかし、こうしたアプリケーションの成功は、アクセスできるデータの品質にかかっています。エージェントは、コンテキストを正確にするために外部システムから質の高いデータに簡単にアクセスする必要があります。MCPは、エージェントと外部システムが通信できるオープン標準プロトコルを使用して、こうしたアクセスを可能にします。企業にとって、AIエージェントはより迅速に展開でき、より多くのシステムに接続し、スタック全体で一貫したガバナンスを確保できます。