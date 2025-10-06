ガバナンスの確保されたセキュアなデータエージェントのためのSnowflakeマネージドMCPサーバーの導入

Snowflakeのマネージドモデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーがパブリックプレビュー中として利用できることを発表いたします。これにより、AIエージェントはオープン標準ベースのインターフェイスを使用して、Snowflake内のAI-readyのデータと接続できるようになります。SnowflakeのマネージドMCPサーバーは、統合の複雑さと管理オーバーヘッドを排除します。お客様は、MCPコネクタを介してSnowflakeデータをAnthropic、CrewAI、Cursorなどのプロバイダーのさまざまなエージェントアプリケーションに接続し、コンテキストリッチなAIエージェントやアプリを作成できます。また、The Washington Post、MSCI、NASDAQ、The Associated PressなどのパートナーのデータをMCPサーバーに含めることもできます。
お客様は、SnowflakeデータとともにマネージドMCPサーバーを作成できるようになります。これにより、Snowflakeのセキュアなガバナンスの境界内にいながら、構造化データと非構造化データの両方からシームレスにインサイトを取得できるようになります。このアプローチは、SnowflakeマネージドのMCPサーバーによってAIエージェントがSnowflakeアカウントからセキュアにデータを取得できるため、アプリケーションアーキテクチャを簡素化します。個別のインフラストラクチャを展開したり、カスタム統合を構築したりする必要はありません。その結果、企業は、標準ベースのセキュアで堅牢なガバナンスモデルに関するより充実したインサイトを得て、Snowflakeデータで生成AIアプリケーションの提供を迅速化できます。
この機能によって、お客様には次のような重要なメリットがもたらされます。
Anthropic、CrewAI、Cursor、Salesforce、IDEプラグインなどのエージェントプラットフォームを含む、より広範なエージェント型AIエコシステムとの相互運用性を簡素化
標準ベースのインターフェイスでエージェントがツールを発見して呼び出し、構造化データと非構造化データを取得
エンタープライズデータ、AIツール、MCPサーバーにわたる一貫したガバナンスを、すべてSnowflakeのセキュアな境界内で実現
Snowflakeの組み込みOAuthサービスによる包括的な認証により、MCP統合のためのOAuthベースの認証が可能
Snowflake Cortexナレッジ拡張を通じて適切なアトリビューションを持つトップコンテンツプロバイダーからの信頼できるデータにより、ドメイン固有のコンテキスト認識のインサイトを取得
SnowflakeマネージドのMCPサーバーでは、カスタム統合や異なるプロトコルを使用せずに相互運用できるようにエージェントを簡単に構成できます。また、開発者はエンタープライズデータとAIアプリケーションにわたってガバナンスと認証を合理化できます。
「企業はAIの概念実証から本番環境への移行を進めていますが、これまで、AIと独自データを安全に接続することが最大の障壁となっていました。Snowflakeとのパートナーシップは、MCPを利用して、各組織のガバナンスを確保したデータをClaudeに直接接続することで、この問題を解決します。お客様は、Cortex AnalystとCortex Searchを通じて、構造化された分析データと非構造化文書の両方に対してClaudeの高度な推論能力を活用できるようになり、同時にエンタープライズレベルのセキュリティ基準を維持できます。ClaudeとSnowflakeによって、両社のお客様は独自データを競争優位性へと変えています」 —Jonathan Pelosi氏 Anthropic Financial Services担当Head of Industry
SnowflakeマネージドのMCPサーバー
SnowflakeマネージドのMCPサーバーにより、AIエージェントは別のインフラストラクチャを展開することなく、Snowflakeアカウントからデータをセキュアに取得できます。MCPクライアントがツールを発見して呼び出し、アプリケーションに必要なデータを取得します。ローンチ時点で、Snowflake MCPサーバーには、標準ベースのインターフェイス上のツールとしてSnowflake Cortex AnalystとSnowflake Cortex Searchが含まれています。Cortex Analystは、自然言語リクエストをガバナンスの確保されたデータに対して実行されるSQLクエリに変換して、構造化データに関するインサイトを提供します。Cortex Searchは、Snowflakeに保存されている、またはSnowflakeによってインデックスが付与されている非構造化ドキュメントのセマンティック検索と取得を可能にします。また、お客様はSnowflakeマーケットプレイスのCortexナレッジ拡張からデータを取得して、The Associated PressやThe Washington Postなどのトップパブリッシャーからライセンスされたコンテンツを入手することもできます。近い将来、リモートアプリケーションがツールとしてエージェントを起動できるように、MCPサーバーでCortex Agentsをサポートする予定です。お客様は、現在のポリシーとアクセス制御に従って、さまざまなデータベーススキーマでツールを定義できます。さらに、アカウント内に複数のMCPサーバーを配置して、特定のユースケースに限定することもできます。こうした柔軟な構成により、お客様はガバナンスモデルを大幅に変更することなく、MCPサーバーをSnowflake AIデータクラウドに組み込み、高精度で高パフォーマンスのエージェント体験を提供できます。
Snowflakeは、オープンソースのコミュニティベースの標準に基づくマネージドMCPサーバーを提供することで、お客様が独自のインフラストラクチャでMCPを採用できるようにし、セキュリティを維持しながら選択肢を広げます。
進化するエンタープライズアプリケーションアーキテクチャにおけるMCPの役割
エージェントは問題を動的に推論して解決できるように支援し、アプリケーションアーキテクチャを変革します。エージェントは、硬直したAPIコントラクトや制限的なUIではなく、柔軟な自然言語体験と適切なツール使用によるセマンティックインターフェイスを可能にします。この硬直したマイクロサービスからエージェント型アーキテクチャへの進化は、体験の再構築と新たなアプリケーションを可能にします。しかし、こうしたアプリケーションの成功は、アクセスできるデータの品質にかかっています。エージェントは、コンテキストを正確にするために外部システムから質の高いデータに簡単にアクセスする必要があります。MCPは、エージェントと外部システムが通信できるオープン標準プロトコルを使用して、こうしたアクセスを可能にします。企業にとって、AIエージェントはより迅速に展開でき、より多くのシステムに接続し、スタック全体で一貫したガバナンスを確保できます。
MCPの概要
MCPはホスト/クライアント/サーバーのアーキテクチャ上に構築されています。ホストは、エージェントを実行するための環境を提供する、Claude DesktopなどのAIアプリケーションです。クライアントは、サーバーへの直接接続を維持するホスト内部のコンポーネントです。最後に、エージェントが使用するツールやリソースをサーバーが提示します。ツールは、データベースのクエリやタスクの実行などの実行可能な機能です。
この設計により、AIエージェントをさまざまな記録システムに接続するための予測可能でオープンなインターフェイスが実現します。AIエージェントは、コネクタを付与するのではなく、標準のエンドポイントを介して利用可能なツールを発見し、構造化された入力を使用して呼び出し、一貫した形式で結果を受け取ります。MCPは、エンタープライズ環境でエージェントをプラグアンドプレイにして統合を簡素化し、信頼性を向上させます。
「あらゆるAIコーディングアシスタントのインテリジェンスは、アクセスできるコンテキストによって根本的に決定されます。SnowflakeのようなマネージドMCPサーバーは、Cursorのようなツールが不可欠なデータコンテキストを取り込み、より速く、より正確で、よりセキュアな本番環境対応のコードを書くための、リッチなライブデータ環境となります」—Ricky Doar氏 Cursor Head of Field Engineering担当
Snowflake上のMCPサーバーによって簡単かつ改善したガバナンスが実現
Snowflakeに直接MCPサーバーを組み込むことで、お客様はAIエージェントをガバナンスの確保されたエンタープライズデータに簡単に接続できます。以下のような際立ったメリットがあります。
設計によるガバナンス：ロールベースのアクセスからマスキングまで、データの場合と同様に、信頼できるガバナンスポリシーをMCPサーバーに適用します。
統合作業の削減：MCPサーバーでは、統合は1回のみ実行されます。互換性のあるエージェントであれば、新規の開発なしに接続できるため、導入が加速し、メンテナンスコストが削減されます。
拡張可能なフレームワーク：構造化データと非構造化ドキュメントへのアクセスをエージェントに提供します。ツールを改良して、エージェントとデータのインタラクションを改善できます。
これらの相乗効果により、SnowflakeのMCPサーバーは、セキュリティ、ガバナンス、信頼性を維持しながらAIエージェントを展開しようとしている企業にとって、強力なイネーブラーとなっています。
Snowflake MCPサーバーの仕組み
SnowflakeのMCPサーバーは、利用可能なツールを明らかにするサーバーとして、オープンなMCP仕様を実装しています。お客様はMCPサーバーオブジェクトを作成し、サーバー構成でツールとメタデータを指定します。サーバーに追加のコンピュートは不要で、別途料金も発生しません。サーバーオブジェクトは同じSnowflakeロールベースのアクセス制御（RBAC）で管理されるため、ユーザーとグループのアクセス制御、マスキング、ポリシーの同じものが適用されます。SnowflakeマネージドのMCPサーバーは、MCPプロトコル要件に準拠してOAuth 2.0をサポートしています。
サーバーと接続するMCPクライアントは、必須認証後にこれらのツールを発見して起動できます。ツールの発見と呼び出しは、標準のMCPフローに従います。エージェントは、tools/listsのエンドポイントをクエリしてツールを発見し、次にtools/callエンドポイントをクエリしてツールを呼び出します。
tools/listsメッセージでツールを発見します。
tools/callメッセージでツールを呼び出します。
Snowflake MCPサーバーは、SnowflakeのAPIを使用してこれらのリクエストを実行し、結果を返します。Snowflake MCPサーバーは、標準ベースのインターフェイスとSnowflakeのガバナンスを組み合わせることで、エンタープライズ対応のマネージドソリューションを提供します。
Claude.aiからSnowflake MCPサーバーに接続する
Claude.aiは、Anthropicによって構築された次世代のAIアシスタントです。生産性を改善するために、安全、正確、セキュアなトレーニングを実施しています。Claudeは、重要なデータ分析など、お客様が実行する必要があるタスクについてエキスパートレベルのコラボレーションを提供します。
Snowflake MCPサーバーをClaude.aiに追加するには、[add custom connector]をクリックして組織のコネクタに移動します。次に、Snowflake MCPサーバーをカスタムコネクタとして提供します。
接続が確立されると、Claude.aiからSnowflakeデータを操作できます。
Claudeは、Snowflakeのデータと接続することで構造化データと非構造化データをセキュアに取得できるため、手動でファイルをアップロードしたり、ビジネスやプロダクトに関するコンテキストを繰り返し提供したりする必要がありません。Snowflake MCPサーバーによって、Claudeはこうしたインサイトを直接提供します。手動での何時間もの作業が不要になるため、チームは情報収集ではなく戦略計画に集中できます。
「エンタープライズAIの次の波は、専門エージェントからなる協調的なクルーを編成し、複雑なプロセスを自動化できるかどうかにかかっています。このようなエージェント型ワークフローが企業で成功するためには、安全で質の高いデータに根ざしていることが不可欠です。SnowflakeがマネージドMCPサーバーをローンチしたことによって、私たちのエージェントクルーは、AIデータクラウド内でガバナンスが確保されたデータにアクセスし、分析し、実行するための、不可欠かつ安全なパイプラインを提供できます。このパートナーシップによって、私たちの共通のお客様は、マルチエージェントシステムを理論的な概念から、実用的でエンタープライズ対応の現実へと移行できます。Snowflakeのローンチパートナーとなることを大変嬉しく考えています」 —João Moura氏 CrewAI共同創設者兼CEO
MCPサーバーでCortexナレッジ拡張を使用する
Snowflake Cortexナレッジ拡張は、サードパーティプロバイダーやパブリッシャーの専有コンテキストやナレッジ、知的財産保護、コンテンツオーナーのための適切なアトリビューションを備えたAIアプリケーションを可能にします。Snowflake Cortexナレッジ拡張は、Snowflakeマーケットプレイスで、The AP Press、The Washington Post、Gannett | USA TODAY Network、Stack Overflow、Packt Publishing、PubMed（Snowflake発行）などのトップクラスのプロバイダーから提供されています。
SnowflakeアカウントにCortexナレッジ拡張をインストールすると、Cortex SearchサービスツールとしてMCPサーバーに追加できます。
Snowflake MCPサーバーを開始する
Snowflake MCPサーバーは、現在はパブリックプレビュー中で、お客様が迅速に利用を開始できるように対応中です。サーバーのセットアップには、主に以下の4つのステップが含まれます。
ツールを作成し、必要な権限を付与
仕様にリストされているツールでMCPサーバーオブジェクトを作成
クライアントにセキュリティ統合とクライアントシークレットを使用して認証をセットアップ
Claude.aiなどのクライアントを使用してSnowflake MCPサーバーエンドポイントに接続
Cortex Analystでは自然言語クエリを、Cortex Searchではドキュメント検索を処理できるようになりました。多くのお客様は、シンプルな読み取り専用のユースケースから開始して、ユーザー定義関数（UDF）や承認済みアクションのストアドプロシージャを含むワークフローでの利用へと拡大できます。
詳細情報
SnowflakeのMCPサーバーは、Snowflakeを基盤とするAIアプリケーションの進化するエージェント型アーキテクチャの重要なマイルストーンです。ガバナンスの確保されたオープン標準インターフェイスを備えているため、AIエージェントはSnowflake上でAI-readyのデータを簡単に接続できます。お客様は、構造化データと非構造化データを使用してより充実したインサイトを取得し、生成AIアプリケーションの提供を迅速化できます。
ぜひ導入をお試しください。
AIアプリケーションに統合するための利用可能なCortexナレッジ拡張をぜひご確認ください。
Snowflakeの発表については、こちらをご覧ください。
Snowflake MCPにより、Snowflake AIデータクラウドは信頼できるAIの基盤となり、組織の迅速な対応、確実な適応、インパクトのあるAIドリブンなアプリケーションの提供が可能になります。