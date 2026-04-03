Servidores MCP gestionados por Snowflake para agentes de datos seguros y gobernados

Nos complace anunciar la disponibilidad, en vista previa pública, de los servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) gestionados por Snowflake, que ofrecen a los agentes de IA una interfaz basada en estándares abiertos para conectarse con datos listos para la inteligencia artificial (IA) en Snowflake. Los servidores MCP gestionados por Snowflake eliminan la complejidad de la integración y la sobrecarga operativa de la gestión. Los clientes pueden conectar sus datos de Snowflake con una amplia variedad de aplicaciones de agentes de proveedores como Anthropic, CrewAI y Cursor mediante conectores MCP para crear agentes y aplicaciones de IA con un contexto más rico. Los clientes también pueden incluir datos de partners como The Washington Post, MSCI, NASDAQ y The Associated Press en sus servidores MCP.
Los clientes ahora pueden crear un servidor MCP gestionado junto a sus datos de Snowflake, lo que les permite obtener información de forma fluida tanto de datos estructurados como no estructurados, sin salir en ningún momento del perímetro seguro de gobernanza de Snowflake. Este enfoque simplifica la arquitectura de las aplicaciones, ya que el servidor MCP gestionado por Snowflake permite a los agentes de IA recuperar datos de forma segura desde cuentas de Snowflake sin necesidad de implementar una infraestructura propia ni crear integraciones a medida. De este modo, las empresas pueden acelerar la entrega de aplicaciones de IA generativa sobre sus datos en Snowflake, obteniendo información más enriquecida sobre un modelo de gobernanza basado en estándares, seguro y robusto.
Esta capacidad aporta varias ventajas clave para los clientes:
Interoperabilidad simplificada con el ecosistema más amplio de agentes de IA, incluidas plataformas de agentes como Anthropic, CrewAI, Cursor, Salesforce y complementos para entornos de desarrollo integrado (IDE)
Interfaz basada en estándares para que los agentes descubran e invoquen herramientas y recuperen datos estructurados y no estructurados
Gobernanza coherente en los datos empresariales, las herramientas de IA y, ahora, el servidor MCP, todo dentro del perímetro seguro de Snowflake
Autenticación integral con el servicio OAuth integrado de Snowflake para habilitar la autenticación basada en OAuth en integraciones MCP
Datos de confianza de los principales proveedores de contenido con la atribución adecuada mediante Snowflake Cortex Knowledge Extensions, lo que permite obtener información contextual y específica de cada dominio
Con los servidores MCP gestionados por Snowflake, los agentes pueden configurarse fácilmente para interoperar sin integraciones a medida ni protocolos dispares. Además, los desarrolladores pueden simplificar la gobernanza y la autenticación en los datos empresariales y las aplicaciones de IA.
“Las empresas están pasando de proyectos piloto de IA a producción, pero hasta ahora, conectar de forma segura la IA con datos propios ha sido una barrera crítica”, afirma Jonathan Pelosi, Head of Industry, Financial Services, Anthropic. “Nuestra asociación con Snowflake ayuda a resolver esto mediante el uso de MCP para conectar los datos gobernados de cada organización directamente con Claude. Los clientes ahora pueden aprovechar el razonamiento avanzado de Claude tanto en análisis estructurados como en documentos no estructurados a través de Cortex Analyst y Cortex Search, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad empresarial. Con Claude y Snowflake, nuestros clientes conjuntos están convirtiendo los datos propios en ventaja competitiva”.
El servidor MCP gestionado por Snowflake
El servidor MCP gestionado por Snowflake permite a los agentes de IA recuperar datos de forma segura desde cuentas de Snowflake sin necesidad de implementar una infraestructura propia. Los clientes MCP descubren e invocan herramientas y recuperan los datos necesarios para la aplicación. En el lanzamiento, el servidor MCP de Snowflake incluye Snowflake Cortex Analyst y Snowflake Cortex Search como herramientas en la interfaz basada en estándares. Cortex Analyst traduce solicitudes en lenguaje natural a consultas SQL que se ejecutan sobre datos gobernados para ofrecer información sobre datos estructurados. Cortex Search permite la búsqueda semántica y la recuperación de información a partir de documentos no estructurados almacenados en Snowflake o indexados por Snowflake. Los clientes también pueden recuperar datos de Cortex Knowledge Extensions en Snowflake Marketplace para acceder a contenido con licencia de grandes editores como The Associated Press o The Washington Post. En un futuro próximo, ofreceremos compatibilidad con Cortex Agents en el servidor MCP para que las aplicaciones remotas puedan invocar agentes como herramientas. Los clientes pueden definir las herramientas en distintos esquemas de base de datos, en línea con sus políticas y controles de acceso actuales. Además, pueden disponer de varios servidores MCP en la cuenta, cada uno orientado a un caso de uso específico. Esta configuración flexible permite a los clientes incorporar servidores MCP en Snowflake AI Data Cloud sin cambios significativos en su modelo de gobernanza y ofrecer una experiencia de agentes de alto rendimiento y gran precisión.
Al ofrecer servidores MCP gestionados basados en estándares de código abierto impulsados por la comunidad, Snowflake permite a los clientes adoptar MCP en su propia infraestructura, lo que amplía las opciones sin renunciar a la seguridad.
El papel de MCP en la evolución de la arquitectura de las aplicaciones empresariales
Los agentes pueden razonar y ayudar a resolver problemas de forma dinámica, y están transformando la arquitectura de las aplicaciones. En lugar de contratos de API rígidos e interfaces de usuario restrictivas, los agentes permiten una experiencia flexible en lenguaje natural, con interfaces semánticas y un uso adecuado de herramientas. Esta evolución, de microservicios rígidos a una arquitectura de agentes, aportará experiencias reinventadas y nuevas aplicaciones. Pero el éxito de estas aplicaciones depende de la calidad de los datos a los que pueden acceder. Los agentes necesitan un acceso sencillo a datos de calidad procedentes de sistemas externos para disponer de un contexto preciso. MCP habilita este acceso mediante un protocolo de estándar abierto que permite la comunicación entre agentes y sistemas externos. Para las empresas, esto significa que los agentes de IA pueden desplegarse más rápido, conectarse a más sistemas y gobernarse de forma coherente en toda la pila.
Descripción general de MCP
MCP se basa en una arquitectura host-cliente-servidor. Los hosts son aplicaciones de IA, como Claude Desktop, que proporcionan el entorno para ejecutar agentes. Los clientes son componentes dentro de esos hosts que mantienen conexiones directas con los servidores. Por último, los servidores exponen herramientas y recursos para que el agente los utilice. Las herramientas son funciones ejecutables, como consultar una base de datos o realizar una tarea.
Este diseño crea una interfaz abierta y predecible para conectar agentes de IA con distintos sistemas de registro. En lugar de conectores predefinidos, los agentes de IA descubren las herramientas disponibles a través de puntos de conexión estándar, las invocan con entradas estructuradas y reciben los resultados en un formato coherente. MCP convierte a los agentes en componentes plug-and-play en entornos empresariales, lo que simplifica la integración y mejora la fiabilidad.
“La inteligencia de cualquier asistente de codificación con IA está definida fundamentalmente por el contexto al que puede acceder”, declara Ricky Doar, Head of Field Engineering, Cursor. “Un servidor MCP gestionado como el de Snowflake es un entorno de datos en vivo enriquecido para que herramientas como Cursor consuman contexto de datos esencial y escriban código listo para producción de forma más rápida, precisa y segura”.
El servidor MCP en Snowflake: más sencillo y con mejor gobernanza
Al integrar un servidor MCP directamente en Snowflake, los clientes pueden conectar fácilmente agentes de IA con sus datos empresariales gobernados. Destacan varias ventajas:
Gobernanza por diseño: Aplica al servidor MCP las mismas políticas de gobernanza de confianza —desde el acceso basado en roles hasta el enmascaramiento— que ya aplicas a tus datos.
Menor esfuerzo de integración: Con el servidor MCP, la integración se realiza una sola vez. Cualquier agente compatible podrá conectarse sin necesidad de nuevo desarrollo, lo que acelera la adopción y reduce los costes de mantenimiento.
Marco ampliable: Ofrece a los agentes acceso tanto a datos estructurados como a documentos no estructurados. Puedes ajustar las herramientas para mejorar la forma en que los agentes interactúan con tus datos.
En conjunto, estas ventajas convierten el servidor MCP de Snowflake en un factor clave para las empresas que quieren implementar agentes de IA y mantener la seguridad, la gobernanza y la confianza como prioridades.
Cómo funciona el servidor MCP de Snowflake
El servidor MCP de Snowflake implementa la especificación abierta de MCP como un servidor que expone las herramientas disponibles. Los clientes crean un objeto de servidor MCP y especifican las herramientas y los metadatos en la configuración del servidor. El servidor no requiere cómputo adicional ni conlleva cargos independientes. El objeto de servidor se gestiona con los mismos controles de acceso basados en roles (RBAC) de Snowflake, lo que garantiza que se apliquen los mismos controles de acceso de usuarios y grupos, el enmascaramiento y las políticas. El servidor MCP gestionado por Snowflake es compatible con OAuth 2.0, de acuerdo con los requisitos del protocolo MCP.
Los clientes MCP que se conectan al servidor, tras la autenticación requerida, pueden descubrir e invocar estas herramientas. El descubrimiento y la invocación de herramientas siguen el flujo estándar de MCP. Los agentes consultan el punto de conexión /tools/list para descubrir las herramientas y el punto de conexión /tools/call para invocarlas.
Descubre herramientas con el mensaje tools/list:
Invoca herramientas con el mensaje tools/call:
El servidor MCP de Snowflake ejecuta esas solicitudes mediante la API de Snowflake y devuelve los resultados. Al combinar interfaces basadas en estándares con la gobernanza de Snowflake, el servidor MCP de Snowflake ofrece una solución gestionada y lista para la empresa.
Conectarse al servidor MCP de Snowflake desde Claude.ai
Claude.ai es un asistente de IA de nueva generación creado por Anthropic y entrenado para ser seguro, preciso y fiable, con el objetivo de mejorar la productividad. Claude ofrece colaboración a nivel experto en las tareas que necesitas realizar, incluido el análisis de datos esenciales.
Para añadir el servidor MCP de Snowflake en Claude.ai, haz clic en “add custom connector” y navega hasta los conectores de la organización. A continuación, añade el servidor MCP de Snowflake como conector personalizado.
Una vez establecida la conexión, podrás interactuar con tus datos de Snowflake desde Claude.ai:
Al conectarse con los datos de Snowflake, Claude puede recuperar de forma segura datos estructurados y no estructurados, sin la necesidad de cargar archivos manualmente o de aportar repetidamente contexto sobre tu empresa o tu producto. Con el servidor MCP de Snowflake, Claude te ofrece esta información directamente, elimina horas de trabajo manual y permite que los equipos se centren en la planificación estratégica en lugar de en recopilar información.
“La próxima ola de IA empresarial depende de la orquestación de equipos colaborativos de agentes especializados para automatizar procesos complejos. Para que estos flujos de trabajo de agentes tengan éxito en la empresa, deben estar fundamentados en datos seguros y de alta calidad”, sostiene João Moura, cofundador y CEO, CrewAI. “El lanzamiento por parte de Snowflake de un servidor MCP gestionado proporciona el canal esencial y seguro para que nuestros equipos de agentes accedan, analicen y actúen sobre datos gobernados dentro del AI Data Cloud. Para nuestros clientes conjuntos, esta asociación convierte los sistemas multiagente de un concepto teórico en una realidad práctica y lista para la empresa, y estamos encantados de ser un partner de lanzamiento”.
Uso de Cortex Knowledge Extensions en tu servidor MCP
Snowflake Cortex Knowledge Extensions permite a las aplicaciones de IA incorporar contexto y conocimiento de proveedores externos y editores, con protección de la propiedad intelectual y atribución adecuada para los propietarios del contenido. Cortex Knowledge Extensions está disponible en Snowflake Marketplace a través de proveedores de primer nivel como The Associated Press, The Washington Post, Gannett | USA TODAY Network, Stack Overflow, Packt Publishing y PubMed (publicado por Snowflake).
Una vez instalada una Cortex Knowledge Extension en tu cuenta de Snowflake, puede añadirse como herramienta de servicio de Cortex Search en tu servidor MCP:
Primeros pasos con un servidor MCP de Snowflake
El servidor MCP de Snowflake está disponible actualmente en vista previa pública, con recursos para ayudar a los clientes a empezar rápidamente. Configurar un servidor consta de cuatro pasos principales:
Crear las herramientas y asegurarse de que cuentan con los permisos necesarios
Crear el objeto de servidor MCP con las herramientas enumeradas en la especificación
Configurar la autenticación con la integración de seguridad y los secretos de cliente para el cliente
Usar un cliente como Claude.ai para conectarse al punto de conexión del servidor MCP de Snowflake
Ahora puedes procesar consultas en lenguaje natural con Cortex Analyst o recuperar documentos mediante Cortex Search. Muchos clientes empiezan con casos de uso sencillos de solo lectura antes de ampliar a flujos de trabajo que incluyen funciones definidas por el usuario (UDF) o procedimientos almacenados para acciones aprobadas.
Más información
El servidor MCP de Snowflake representa un hito importante en la evolución de la arquitectura de agentes de las aplicaciones de IA creadas sobre Snowflake. Proporciona una interfaz gobernada y basada en un estándar abierto para que los agentes de IA puedan conectarse fácilmente a datos preparados para la IA en Snowflake. Los clientes pueden aprovechar datos estructurados y no estructurados para obtener información más enriquecida y acelerar la entrega de aplicaciones de IA generativa.
Animamos a los clientes a empezar a explorarlo hoy mismo:
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