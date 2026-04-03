Servidores MCP gestionados por Snowflake para agentes de datos seguros y gobernados

Nos complace anunciar la disponibilidad, en vista previa pública, de los servidores de protocolo de contexto de modelo (MCP) gestionados por Snowflake, que ofrecen a los agentes de IA una interfaz basada en estándares abiertos para conectarse con datos listos para la inteligencia artificial (IA) en Snowflake. Los servidores MCP gestionados por Snowflake eliminan la complejidad de la integración y la sobrecarga operativa de la gestión. Los clientes pueden conectar sus datos de Snowflake con una amplia variedad de aplicaciones de agentes de proveedores como Anthropic, CrewAI y Cursor mediante conectores MCP para crear agentes y aplicaciones de IA con un contexto más rico. Los clientes también pueden incluir datos de partners como The Washington Post, MSCI, NASDAQ y The Associated Press en sus servidores MCP.

Los clientes ahora pueden crear un servidor MCP gestionado junto a sus datos de Snowflake, lo que les permite obtener información de forma fluida tanto de datos estructurados como no estructurados, sin salir en ningún momento del perímetro seguro de gobernanza de Snowflake. Este enfoque simplifica la arquitectura de las aplicaciones, ya que el servidor MCP gestionado por Snowflake permite a los agentes de IA recuperar datos de forma segura desde cuentas de Snowflake sin necesidad de implementar una infraestructura propia ni crear integraciones a medida. De este modo, las empresas pueden acelerar la entrega de aplicaciones de IA generativa sobre sus datos en Snowflake, obteniendo información más enriquecida sobre un modelo de gobernanza basado en estándares, seguro y robusto.

Esta capacidad aporta varias ventajas clave para los clientes:

Interoperabilidad simplificada con el ecosistema más amplio de agentes de IA, incluidas plataformas de agentes como Anthropic, CrewAI, Cursor, Salesforce y complementos para entornos de desarrollo integrado (IDE)

Interfaz basada en estándares para que los agentes descubran e invoquen herramientas y recuperen datos estructurados y no estructurados

Gobernanza coherente en los datos empresariales, las herramientas de IA y, ahora, el servidor MCP, todo dentro del perímetro seguro de Snowflake

Autenticación integral con el servicio OAuth integrado de Snowflake para habilitar la autenticación basada en OAuth en integraciones MCP

Datos de confianza de los principales proveedores de contenido con la atribución adecuada mediante Snowflake Cortex Knowledge Extensions, lo que permite obtener información contextual y específica de cada dominio

Con los servidores MCP gestionados por Snowflake, los agentes pueden configurarse fácilmente para interoperar sin integraciones a medida ni protocolos dispares. Además, los desarrolladores pueden simplificar la gobernanza y la autenticación en los datos empresariales y las aplicaciones de IA.