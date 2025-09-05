Potenziare le imprese con la convergenza di 5G e piattaforme AI Data Cloud

I dati sono al centro di qualsiasi azienda moderna e di successo. L’organizzazione media produce una quantità enorme di dati solo attraverso le operazioni quotidiane, dagli edifici agli asset e ai vari task. Se applicati correttamente, questi dati hanno il potenziale di trasformare intere industrie.

Tuttavia, i dati nel business contengono un paradosso: se utilizzati bene, possono aiutare a superare grandi sfide, ma farlo può essere una grande sfida di per sé. La questione è questa: come trasformi enormi quantità di dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati in informazioni utili e tempestive?

Le infrastrutture IT tradizionali tendono a scricchiolare sotto il peso di questa quantità di informazioni. E poiché vediamo soprattutto dati non strutturati di valore provenire da sempre più fonti — inclusi droni, dispositivi edge e sensori dell’internet delle cose — applicare i dati con la velocità e la scala desiderate richiede nuove capacità e un nuovo approccio all’esplorazione dei dati.

Le grandi tecnologie che guidano il cambiamento

Il panorama dei dati è cambiato drasticamente negli ultimi anni e nuove tecnologie stanno ridefinendo i parametri del possibile.

Oggi, 5G, AI e collaborazione sui dati connessi possono essere utilizzati per trasformare le operazioni sui dati e scoprire nuove opportunità per il processo decisionale e l’efficienza operativa. Ma combinando queste tecnologie, puoi sperimentare benefici molto maggiori della somma delle loro parti — inviando dati complessi al cloud in tempo reale per analizzarli ed esplorarli.

Reti 5G programmabili ad alte prestazioni

Le velocità di trasferimento dei dati sono fondamentali per ottenere informazioni quando sono necessarie — specialmente per coloro che utilizzano dispositivi edge in casi d’uso critici per il business. Le reti 5G offrono velocità in abbondanza, consentendo grandi flussi di dati ed elaborazione istantanea. Ma le reti programmabili ad alte prestazioni di Ericsson affrontano anche una delle sfide più grandi in questo settore: come allocare le risorse di rete su richiesta per supportare compiti critici per il business.

Le reti programmabili ad alte prestazioni sono guidate dall’intento, potenziate dall’AI e consapevoli del servizio. Sono progettate specificamente per allocare dinamicamente le risorse in base alle esigenze individuali e senza intervento manuale, il che significa tempi di latenza ultra-bassi per applicazioni critiche e larghezza di banda per compiti intensivi di dati. È più di una semplice velocità; è una risorsa dinamica, alimentata dall’intelligenza artificiale per il futuro — ed è tutto supportato da funzionalità di sicurezza avanzate che aiutano a garantire l’integrità dai dispositivi edge allo storage cloud.

L’AI Data Cloud Snowflake

Naturalmente, una strategia dati non riguarda solo l’estrazione dei dati da tutti i tuoi vari sistemi e dispositivi. Devi anche memorizzare, consolidare e condividere quei dati, il che è più facile a dirsi che a farsi quando hai soluzioni di più fornitori che portano a attività isolate.

L’AI Data Cloud Snowflake fornisce una piattaforma centrale e connessa per tutte le attività sui dati, inclusi il deployment di modelli AI, l’elaborazione e l’analisi dei dati non strutturati — così hai tutti i tuoi dati dove ne hai bisogno, quando ne hai bisogno. In questo modo, aiuta le organizzazioni a eliminare i silos di dati, a collaborare efficacemente sui dati all’interno dell’organizzazione e a semplificare le architetture in modo che possano ottenere valore dai loro dati in modo più efficiente.

Oltre a uno storage scalabile, alla condivisione dei dati e al calcolo, Snowflake consente un accesso facile e sicuro a dati di terze parti, applicazioni e prodotti AI pronti all’uso attraverso il suo Snowflake Marketplace. E con controlli di governance e sicurezza integrati, i team possono gestire con fiducia i dati di tutte le fonti interne ed esterne. Infatti, è la stessa soluzione che sostiene l’architettura dati di Ericsson.

Snowflake fornisce anche le proprie capacità AI completamente gestite in Snowflake Cortex AI. L’AI e il machine learning offrono promesse incredibili per derivare intuizioni, con la capacità di analizzare i dati a una velocità molto più rapida di quanto sia umanamente possibile e identificare schemi che altrimenti non verrebbero visti.

Insieme alle capacità 5G di Ericsson, le organizzazioni possono implementare l’AI per analizzare dati strutturati e non strutturati in tempo reale, così le tendenze nascoste possono diventare intuizioni tempestive.

Cortex AI fornisce accesso a LLM di alto livello come Anthropic, Meta, Mistral, OpenAI e altro — tutto in modo sicuro all’interno di Snowflake — così le organizzazioni, nelle telecomunicazioni e non solo, possono passare più velocemente dall’insight all’azione utilizzando i modelli più avanzati sul mercato.

Mettere insieme soluzioni di eccellenza

Le reti programmabili ad alte prestazioni allocano dinamicamente risorse per applicazioni critiche per il business, Snowflake può fornire una piattaforma sicura, scalabile e governata necessaria per aggregare, elaborare e analizzare i vasti volumi di dati generati nei sistemi aziendali.

Sfruttando le API di rete, Snowflake aiuta a operazionalizzare i dati più rapidamente — supportando casi d’uso come la manutenzione predittiva, l’ottimizzazione delle risorse di rete e l’automazione a ciclo chiuso. Con l’AI Data Cloud Snowflake, i fornitori di telecomunicazioni possono condividere senza problemi i dati attraverso i confini organizzativi e dei partner, abilitando una collaborazione sui dati che sblocca nuovi modelli di monetizzazione e supporta la fornitura di servizi 5G differenziati con prestazioni e sicurezza.

Insieme, Ericsson e Snowflake hanno dimostrato la loro capacità di portare sul mercato un’architettura 5G moderna e guidata dai dati — una che accelera l’innovazione, migliora l’agilità operativa e realizza la promessa di applicazioni a bassa latenza e ad alta larghezza di banda su scala globale.

Con la combinazione di queste tecnologie, puoi ottenere una singola fonte di verità, abilitare decisioni quasi in tempo reale e raggiungere una maggiore efficienza operativa.

Benefici nel mondo reale — per ogni settore

La convergenza tra queste tecnologie può avere un impatto straordinario su numerosi settori. Come nella nostra dimostrazione, i droni connessi in 5G dotati di sensori LiDAR possono trasmettere filmati ai programmi di intelligenza artificiale in tempo reale, dove quei dati possono poi essere analizzati. Questo può portare nuovi livelli di efficienza e precisione in cose come la manutenzione degli asset, la risposta alle emergenze o la gestione del traffico: le opportunità sono quasi infinite.

Con questo approccio, possiamo creare un cambiamento fondamentale nel modo in cui le organizzazioni elaborano i dati e prendono decisioni. Possiamo eliminare i silos di dati, abilitare l’analisi in tempo reale di enormi flussi di dati non strutturati e fornire nuove possibilità e opportunità in settori che si basano su dati accurati e in tempo reale.

La chiave - proprio come combinare dati provenienti da diverse fonti per identificare nuovi insight - sta nel combinare queste capacità per sbloccare nuovi livelli di prestazioni.

